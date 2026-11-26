Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi, hạn mức trả tiền bảo hiểm được xác định đối với toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi.

Như vậy, nếu khách hàng gửi tiết kiệm tại nhiều ngân hàng khác nhau, hạn mức trả tiền bảo hiểm sẽ được xác định riêng tại từng ngân hàng tham gia bảo hiểm tiền gửi, thay vì tính chung trên tổng số tiền gửi tại tất cả các ngân hàng.

Cụ thể, theo Điều 22 và Điều 23 Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025 và Điều 3 Thông tư số 05/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 13/7/2026, hạn mức chi trả tiền bảo hiểm là 350 triệu đồng đối với một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi.

Ví dụ, một khách hàng có 900 triệu đồng, chia đều gửi tiết kiệm tại ba ngân hàng, mỗi ngân hàng 300 triệu đồng. Nếu phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm tại cả ba ngân hàng, khách hàng có thể được chi trả toàn bộ số tiền gốc và lãi, với điều kiện tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm tại mỗi ngân hàng không vượt quá 350 triệu đồng.

Ngược lại, nếu khách hàng mở nhiều sổ tiết kiệm tại cùng một ngân hàng, kể cả tại các chi nhánh khác nhau, các khoản tiền gửi được bảo hiểm sẽ được cộng lại để xác định số tiền bảo hiểm được chi trả, thay vì áp dụng hạn mức riêng cho từng sổ tiết kiệm.

Đối với phần tiền gửi vượt hạn mức chi trả bảo hiểm, quyền lợi của người gửi tiền được giải quyết theo quy định pháp luật có liên quan.

Do đó, việc phân bổ tiền tiết kiệm tại nhiều ngân hàng có thể giúp khách hàng đa dạng hóa danh mục tiền gửi và chủ động quản lý rủi ro tài chính. Tuy nhiên, khi lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm, khách hàng không chỉ nên quan tâm đến lãi suất mà còn cần cân nhắc kỳ hạn gửi, nhu cầu sử dụng vốn và kiểm tra thông tin về việc tham gia bảo hiểm tiền gửi của ngân hàng.