Linh hoạt để giữ quyền chủ động trước những thay đổi

Trong bối cảnh kinh tế, công nghệ và hành vi thị trường liên tục thay đổi, tăng trưởng vẫn là mục tiêu quan trọng, nhưng không còn là yếu tố duy nhất quyết định năng lực làm chủ tài chính. Một cá nhân có thể sở hữu danh mục tài sản lớn, nhưng nếu dòng tiền thiếu linh hoạt hoặc nguồn lực chưa sẵn sàng khi cơ hội xuất hiện, khả năng chuyển hóa tài sản thành lợi thế thực tế vẫn bị hạn chế. Đó là lý do câu chuyện quản trị tài sản ngày nay không chỉ xoay quanh việc tích lũy được bao nhiêu hay đạt mức sinh lời nào, mà còn nằm ở cách tổ chức nguồn lực để có thể chủ động trước những chuyển động mới.

Từ góc nhìn của bà Thái Vân Linh, một trong những yếu tố thường bị bỏ qua trong quản trị tài sản không nằm ở mức lợi nhuận, mà ở cách dòng tiền được vận hành như một chiến lược. Nhiều nhà đầu tư tập trung tìm kiếm lợi suất cao, nhưng có thể gặp khó khăn khi cần xoay chuyển nguồn lực để nắm bắt cơ hội hoặc ứng phó với biến động thị trường. Có những khoản đầu tư nhìn trên giấy rất hấp dẫn, nhưng khi cơ hội đến lại không đủ dòng tiền linh hoạt để hành động. Vì vậy, xây dựng tài sản bền vững không chỉ là tối ưu lợi nhuận, mà còn là duy trì quyền lựa chọn trong nhiều tình huống. Theo bà, các cá nhân thành công ngày càng cần những đối tác tài chính có khả năng đồng hành dài hạn, không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn hỗ trợ mở rộng không gian ra quyết định tài chính.

Đây cũng là tinh thần Dynamic trong định vị của VIB Privilege Banking. Thay vì nhìn dòng tiền, tích lũy và đầu tư như những hoạt động tách biệt, ngân hàng hướng đến kết nối các nhu cầu này trong một hệ giải pháp thống nhất. Dòng tiền nhàn rỗi có thể sinh lời mỗi ngày đến 8%/năm qua tài khoản Siêu Lợi Suất, đồng thời duy trì tính thanh khoản cho nhu cầu sử dụng. Với tiền gửi có kỳ hạn, khách hàng được hưởng thêm lãi suất lên đến 1%/năm. Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 31.12.2026, khách hàng ưu tiên VIB sẽ được cộng thêm 2,8%/năm lãi suất khi gửi tiền gửi kỳ hạn 6–11 tháng trên MyVIB.

Khi cần nguồn lực để nắm bắt cơ hội, khách hàng ưu tiên có thể tiếp cận giải pháp tài trợ với hạn mức lên đến 500 tỷ đồng, cơ chế ân hạn nợ gốc và phương thức trả nợ được thiết kế linh hoạt theo dòng tiền thực tế. Cách tiếp cận này giúp khách hàng có thêm phương án cân đối giữa tài sản đang nắm giữ, nhu cầu vốn và kế hoạch tài chính ở từng thời điểm.

Sự linh hoạt còn được mở rộng sang hoạt động chi tiêu với những đặc quyền được thiết kế riêng từ các hạng thẻ Signature. Thẻ tín dụng VIB One Card Signature miễn phí thường niên cho khách hàng Premier, hoàn tiền lên đến 9% cho các nhóm chi tiêu như mua sắm, du lịch, giáo dục, bảo hiểm và chi tiêu nước ngoài; đồng thời ưu đãi phí chuyển đổi ngoại tệ 0% trong ba kỳ sao kê đầu tiên và 1% từ kỳ tiếp theo. Hoặc Thẻ ghi nợ Priority Signature và Premier Signature mang đến quyền lợi hoàn tiền lên đến 5%, ưu đãi phí giao dịch ngoại tệ và đặc quyền sử dụng hệ thống khoảng 1.400 phòng chờ sân bay trên toàn cầu.

Khi dòng tiền, khoản tích lũy, nguồn vốn và chi tiêu được kết nối, khách hàng có thêm cơ sở để điều chỉnh cách sử dụng tài sản theo từng thời điểm. Giá trị của sự linh hoạt vì thế không chỉ nằm ở việc có nhiều sản phẩm hơn, mà ở khả năng lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Không có công thức chung cho mọi hành trình tài sản

Nếu Dynamic tạo nên khả năng chuyển động linh hoạt, thì Unique đặt trọng tâm vào một yêu cầu khác: mỗi khách hàng cần một cách tiếp cận phù hợp với chính mình.

Theo bà Thái Vân Linh, sự khác biệt không đơn thuần đến từ cá tính, mà còn thể hiện trong cách mỗi người nhìn nhận vấn đề, lựa chọn mô hình và đưa ra quyết định. "Càng làm việc lâu với doanh nghiệp và con người, tôi càng thấy những quyết định tốt nhất hiếm khi đến từ việc copy một mô hình thành công, vì bối cảnh, thời điểm và nguồn lực của mỗi người luôn khác nhau. Công thức của người khác có thể cho mình cảm giác an toàn, nhưng không phải lúc nào cho mình kết quả đúng", bà chia sẻ.

Trong quản trị tài sản cũng vậy. Có người ưu tiên bảo toàn những gì đã tích lũy, có người muốn mở rộng danh mục đầu tư, có người tập trung chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp; cũng có người tìm kiếm sự cân bằng giữa tăng trưởng tài sản và chất lượng cuộc sống. Cùng một giải pháp có thể phù hợp với người này nhưng chưa chắc là lựa chọn tối ưu cho người khác. Bởi vậy, cá nhân hóa không chỉ là thêm một lựa chọn trên sản phẩm, mà cần bắt đầu từ việc thấu hiểu mục tiêu, khẩu vị rủi ro và giai đoạn tài chính của từng khách hàng.

Với định hướng đó, VIB Privilege Banking cung cấp không gian số Ownrora trên MyVIB. Ownrora là nơi đưa ra gợi ý về quản lý dòng tiền và phân bổ tài sản, giúp khách hàng tham khảo phương án phù hợp với những mục tiêu tài chính trong ngắn, trung và dài hạn. Bên cạnh đó, trợ lý tài chính ViePro GenAI hoạt động 24/7, hỗ trợ khách hàng trao đổi và tra cứu các vấn đề tài chính bằng ngôn ngữ tự nhiên. Đội ngũ Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên tiếp tục đóng vai trò đồng hành, kết nối các giải pháp số với nhu cầu thực tế của mỗi cá nhân.

Cách tiếp cận này cũng tương đồng với chia sẻ của bà Linh khi nói về giá trị của sự độc bản: "Nói vui một chút, AI có thể tạo ra rất nhiều phiên bản, ngoài thị trường cũng có rất nhiều best practice, nhưng cuộc đời không vận hành bằng template. Bản sao có thể giúp mình đi nhanh, còn bản gốc mới giúp mình đi xa."

Trong một thế giới có quá nhiều công thức thành công được chia sẻ, năng lực nhận diện điều gì thực sự phù hợp với mình trở thành lợi thế. Với quản trị tài sản, điều đó đồng nghĩa khách hàng không chỉ cần công cụ để theo dõi con số, mà còn cần một hệ thống có thể hỗ trợ họ nhìn rõ hơn các lựa chọn và điều chỉnh kế hoạch theo từng giai đoạn.

Đặc quyền dành cho những hành trình không trùng lặp

Với VIB Privilege Banking, Exclusive không chỉ được thể hiện qua những quyền lợi tài chính hay món quà được thiết kế riêng, mà còn hướng đến những trải nghiệm có tính chọn lọc, mở rộng không gian kết nối và khám phá của khách hàng ưu tiên. Tinh thần này được thể hiện qua chuỗi The Privilege Art Experience. Tháng 8/2026, Chapter I – The Collector đã đưa khách hàng ưu tiên của VIB đến gần hơn với thế giới sưu tập nghệ thuật, qua câu chuyện về tác phẩm, nguồn gốc và hành trình lưu giữ. Đến tháng 10, Chapter II – Art Talk tại A&V Art Space đã mở ra them cuộc đối thoại về mỹ thuật Việt Nam thời Đổi mới cùng họa sĩ, nhà phê bình Nguyễn Quân và nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng.

Từ những quyền lợi thiết thực trong quản trị tài chính đến các trải nghiệm văn hóa được tuyển chọn, đặc quyền được mở rộng theo hướng gắn với nhu cầu và mối quan tâm riêng của khách hàng. Đây cũng là cách VIB Privilege Banking kết nối ba trụ cột Dynamic – Unique – Exclusive trong cùng một định hướng: giúp khách hàng linh hoạt hơn trong vận hành tài sản, có lựa chọn phù hợp hơn với mục tiêu cá nhân và tiếp cận những trải nghiệm khác biệt.

Trong một thế giới mà thay đổi có thể diễn ra nhanh hơn dự tính, không có công thức cố định nào bảo đảm phù hợp với mọi thời điểm. Điều quan trọng là mỗi người có đủ thông tin, nguồn lực và sự linh hoạt để chủ động lựa chọn con đường của mình. Với VIB Privilege Banking, làm chủ thời cuộc không có nghĩa là biết trước mọi biến động, mà là luôn có khả năng thích nghi và giữ quyền chủ động trước những thay đổi ấy.