Khoản nợ đến từ 3 hợp đồng tín dụng ký trong năm 2017 và 2019. Tính đến ngày 20/10/2026, giá trị ghi sổ tạm tính của khoản nợ là hơn 84,9 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc là hơn 55 tỷ đồng. Nợ lãi là gần 30 tỷ đồng, gồm lãi trong hạn 29,2 tỷ đồng và lãi quá hạn 626 triệu đồng.

Agribank Tây Hồ cho biết đây là khoản vay không còn tài sản bảo đảm. Tại thời điểm bán nợ toàn bộ hồ sơ, chứng từ và các tài liệu có liên quan của khoản nợ được bán phản ánh đầy đủ, chính xác thực trạng khoản nợ theo đúng quy định của pháp luật. Khoản nợ không có thỏa thuận về việc không được mua bán khoản nợ.

Công ty Cổ phần Febecom có trụ sở tại số 99 phố Nhật Chiêu, Hà Nội. Tháng 6/2018, UBND tỉnh Thái Bình (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Phúc Khánh. Nhà máy có công suất thiết kế 140.000 tấn thức ăn chăn nuôi và 18.000 tấn thức ăn bổ sung mỗi năm.

Tuy nhiên, thay vì làm thức ăn chăn nuôi, công ty lại sản xuất rượu. Doanh nghiệp còn thay đổi công nghệ xử lý khí thải khi chưa đánh giá tác động môi trường, và xả nước thải chưa qua xử lý vào hệ thống thoát nước. UBND tỉnh Thái Bình (cũ) đã phạt hành chính công ty 350 triệu đồng.

Trước đó, tháng 9/2025, Agribank Tây Hồ đã thông báo đấu giá các tài sản bảo đảm cho khoản vay của Febecom. Đó là toàn bộ quyền sở hữu và các quyền lợi đối với nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Khu công nghiệp Phúc Khánh (nay thuộc phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên). Kèm theo là hệ thống lên men khô đậu tương, máy lên men vi sinh, máy sấy bã bia, dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi và dây chuyền sản xuất bột lông vũ. Giá khởi điểm lần đó là hơn 28,5 tỷ đồng. Các tài sản này còn liên quan đến quyền lợi của Techcombank, bà Hoàng Thị Phúc Bình, CTCP BIO-ZEM và một số cá nhân, tổ chức khác. Các quyền lợi đó phát sinh từ những giao dịch của Febecom sau khi doanh nghiệp đã thế chấp tài sản tại Agribank Tây Hồ.



