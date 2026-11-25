Cập nhật lúc 14h50 ngày 25/11, giá vàng miếng SJC tại một số thương hiệu được điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng so với khảo sát buổi sáng, trong khi giá vàng nhẫn không ghi nhận biến động mới.

So với cuối phiên hôm qua, giá vàng miếng SJC hiện giảm từ 900.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn vẫn thấp hơn từ 900.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 127,9-133,9 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng, cũng giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 126-131,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với khảo sát buổi sáng nhưng vẫn thấp hơn 900.000 đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 128,5-134,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn được duy trì ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 128,5 triệu đồng/lượng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 126 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 2,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC niêm yết mức cao nhất 133,9 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở mức 131,5 triệu đồng/lượng, chênh 2,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng niêm yết giá bán ra ở mức 134,1 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ở mức 129,1 triệu đồng/lượng, cao hơn 600.000 đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu.

14h50 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 127,9 133,9 129,1 134,1 PNJ 126 131,5 129,1 134,1 DOJI 128,5 133,5 129,1 134,1 Bảo Tín Minh Châu 128,5 133,5 128,5 134,1 Bảo Tín Mạnh Hải 128,5 133,5 129,1 134,1

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Cập nhật lúc 9h30 sáng 25/11, giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm so với cuối phiên hôm qua. Giá vàng miếng SJC giảm từ 900.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn cũng giảm với biên độ tương tự, tùy thương hiệu.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 127,9-133,9 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng, cũng giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 126-131,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn và vàng miếng SJC cùng được niêm yết ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn và vàng miếng SJC cùng ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn và vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 128,5 triệu đồng/lượng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 126 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 2,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC niêm yết mức cao nhất 133,9 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở mức 131,5 triệu đồng/lượng, chênh 2,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, giá mua vào và bán ra cao nhất thuộc về SJC, lần lượt ở mức 129,1 triệu đồng/lượng và 134,1 triệu đồng/lượng. Bốn thương hiệu còn lại cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

9h30 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 127,9 133,9 129,1 134,1 PNJ 126 131,5 128,5 133,5 DOJI 128,5 133,5 128,5 133,5 Bảo Tín Minh Châu 128,5 133,5 128,5 133,5 Bảo Tín Mạnh Hải 128,5 133,5 128,5 133,5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch ở mức 3.551 USD/ounce, giảm nhẹ so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, kim loại quý này đã giảm 2,2% trong phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng giảm sau những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, trong khi giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát mới của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) là một bước ngoặt lịch sử quan trọng đối với vị thế dẫn đầu của Mỹ. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình hoạch định chính sách của Fed, khi các quan chức tranh luận liệu sự bùng nổ của AI sẽ tạo ra bước chuyển đổi mang tính nền tảng cho nền kinh tế hay trở thành nguồn gốc gây ra lạm phát.

Trong khi đó, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 11 tăng mạnh hơn dự kiến, lên mức cao nhất trong gần hai năm. Diễn biến này phản ánh sự lạc quan về triển vọng thị trường lao động và nền kinh tế nói chung sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra trong tháng này.

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào rạng sáng mai (theo giờ Việt Nam). Đây là thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm trong quá trình thực hiện mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12 là 96,4%, trong khi khả năng tăng mạnh hơn, ở mức 50 điểm cơ bản, là 3,6%.

Lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý vốn không mang lại lợi suất.

Xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ cũng đang được ghi nhận tại các nền kinh tế lớn khác. Ông Seiji Adachi, cựu thành viên Hội đồng Chính sách Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), cho rằng cơ quan này có thể tiếp tục tăng lãi suất thêm vài lần để kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, kế hoạch tăng lãi suất có thể gặp trở ngại về mặt chính trị trong năm tới do sức tiêu dùng còn yếu.

Tại châu Âu, ông Olaf Sleijpen, thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cho biết cơ quan này nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, song lộ trình chính sách vẫn chưa rõ ràng.

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Mở đầu phiên giao dịch sáng 25/11, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động so với cuối phiên hôm qua. Vàng miếng SJC tại cả 5 thương hiệu được khảo sát tiếp tục niêm yết giá bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán vàng nhẫn dao động từ 132,5-135 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên 24/11, giá vàng nhẫn tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng từ 200.000-500.000 đồng/lượng. Sau đợt điều chỉnh này, giá mua - bán vàng nhẫn tại cả ba thương hiệu đã ngang với giá vàng miếng SJC.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn hiện được niêm yết ở mức 128,8-134,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với chiều hôm qua. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, cũng giữ nguyên ở cả hai chiều.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 127-132,5 triệu đồng/lượng, không ghi nhận điều chỉnh. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với chiều hôm qua. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, cũng đi ngang ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn và vàng miếng SJC cùng được niêm yết ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, không ghi nhận biến động so với chiều hôm qua.

Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn và vàng miếng SJC tiếp tục duy trì ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 128,8 134,8 130 135 PNJ 127 132,5 130 135 DOJI 130 135 130 135 Bảo Tín Minh Châu 130 135 130 135 Bảo Tín Mạnh Hải 130 135 130 135

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 130 triệu đồng/lượng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 127 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 3 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, ba thương hiệu trên cùng niêm yết mức cao nhất 135 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở mức 132,5 triệu đồng/lượng, chênh 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng niêm yết giá mua vào ở mức 130 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán tiếp tục duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.