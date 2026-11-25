Cách đây gần một thập kỷ, việc giao dịch với ngân hàng vào lúc nửa đêm, mở tài khoản mà không cần gặp giao dịch viên hay chuyển tiền chỉ trong vài giây từng là những trải nghiệm mới mẻ với nhiều người Việt Nam. Những ngân hàng tiên phong về công nghệ khi đó đã tạo dựng được lợi thế cạnh tranh đáng kể, từng bước thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ tài chính của hàng triệu khách hàng.

Ngày nay, những tiện ích từng được xem là bước đột phá đã trở thành tiêu chuẩn chung của ngành ngân hàng. Khách hàng không chỉ kỳ vọng các giao dịch được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện mà còn mong muốn ngân hàng hiểu được nhu cầu của mình, đưa ra những gợi ý tài chính phù hợp và bảo vệ tài sản trước những rủi ro ngày càng phức tạp trên môi trường số.

Ở phía ngân hàng, bài toán đặt ra cũng không còn đơn thuần là thu hút thêm khách hàng hay gia tăng số lượng giao dịch trực tuyến. Khi quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng, làm thế nào để phục vụ hàng triệu khách hàng mà không phải gia tăng tương ứng chi phí vận hành, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ và kiểm soát tốt rủi ro?

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang mở ra lời giải mới cho những bài toán này. Từ hỗ trợ thẩm định tín dụng, phát hiện gian lận, tự động hóa quy trình đến cá nhân hóa sản phẩm và dịch vụ, AI có tiềm năng tạo ra những thay đổi sâu rộng trong hoạt động ngân hàng.

Nếu cuộc đua số hóa trước đây chủ yếu thay đổi cách khách hàng giao dịch với ngân hàng thì cuộc đua AI đang từng bước thay đổi cả cách một ngân hàng vận hành. Và cũng như những làn sóng công nghệ trước đó, mỗi nhà băng đang lựa chọn một hướng đi riêng dựa trên nền tảng và thế mạnh của mình.

Ba ngân hàng, ba thế mạnh trong cuộc đua AI

Nhắc đến những ngân hàng tiên phong về công nghệ tại Việt Nam, TPBank là một trong những cái tên khó có thể bỏ qua.

Nhiều năm trước, khi hoạt động ngân hàng vẫn gắn liền với các chi nhánh và phòng giao dịch, TPBank đã tạo dấu ấn với mô hình ngân hàng tự động LiveBank 24/7. Sự xuất hiện của những điểm giao dịch không ngủ không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho khách hàng mà còn cho thấy một ngân hàng có thể mở rộng năng lực phục vụ thông qua công nghệ.

Nhiều năm sau, khi giao dịch trực tuyến đã trở nên phổ biến, TPBank đang theo đuổi một mục tiêu mới: đưa trí tuệ nhân tạo trở thành một phần trong cách ngân hàng vận hành và phát triển.

Với định hướng AI-Native, câu chuyện ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại TPBank không chỉ giới hạn ở những sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng trực tiếp sử dụng. Công nghệ này còn được đưa vào nhiều nghiệp vụ phía sau mỗi giao dịch, từ xử lý hồ sơ tín dụng, quản trị rủi ro đến hỗ trợ nhân viên và tối ưu hóa quy trình nội bộ.

Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng

Theo thông tin được Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng chia sẻ, ngân hàng đã triển khai hơn 60 ứng dụng AI tại 13 khối và đơn vị ngang khối. Riêng 12 nhóm ứng dụng AI tiêu biểu đã giúp nhà băng tiết kiệm tổng cộng 8.283 ngày công, trong đó nghiệp vụ phân tích báo cáo tài chính tiết kiệm 2.400 ngày công và hoạt động kiểm soát sau tiết kiệm 1.680 ngày công.

Đáng chú ý, dù hoạt động kinh doanh duy trì mức tăng trưởng khoảng 20–25% mỗi năm, lực lượng nhân sự hậu cần (back office) của TPBank trong những năm gần đây không những không tăng mà còn giảm. Nguồn lực được giải phóng nhờ công nghệ được điều chuyển sang những công việc khác, giúp ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động mà không phải gia tăng tương ứng bộ máy vận hành.

Những ứng dụng AI tưởng chừng chỉ mang lại lợi ích cho bộ máy vận hành cũng đang tạo ra những thay đổi trực tiếp đối với khách hàng. Một hồ sơ được xử lý nhanh hơn đồng nghĩa với việc khách hàng ít phải chờ đợi hơn. Một giao dịch bất thường được nhận diện sớm hơn cũng đồng nghĩa với việc tài sản của khách hàng được bảo vệ tốt hơn.

Trong lĩnh vực quản trị rủi ro, thông qua việc kết hợp AI, học máy, dữ liệu đa nguồn và hệ thống giám sát theo thời gian thực, TPBank đã ngăn chặn hơn 400 tỷ đồng giao dịch có rủi ro, phát cảnh báo đối với hơn 100.000 giao dịch và bảo vệ trên 52.000 khách hàng, theo số liệu công bố vào tháng 10/2026.

Ở phía khách hàng, tháng 8/2026, TPBank chính thức ra mắt T’AioX – trợ lý AI được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng số. Thay vì phải tìm kiếm thông tin qua nhiều lớp tính năng, khách hàng có thể tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên để tra cứu giao dịch, thống kê chi tiêu và tiếp cận các dịch vụ tài chính phù hợp.

Chỉ sau một thời gian triển khai, T’AioX đã xử lý khoảng 500.000–600.000 yêu cầu mỗi tháng. Trong khi đó, với những tính năng như Paste to Pay, AI giúp rút ngắn thao tác chuyển tiền từ 5 bước xuống còn 1 bước.

Nếu LiveBank từng giúp TPBank vượt qua những giới hạn về thời gian và không gian giao dịch, thì AI đang mở ra cơ hội để nhà băng này vượt qua giới hạn về khả năng phục vụ từng khách hàng trên quy mô lớn. Đây cũng là bước phát triển đáng chú ý trong hành trình của một ngân hàng vốn lựa chọn công nghệ làm lợi thế cạnh tranh.

Trong khi đó, một ứng viên đáng chú ý khác trong cuộc đua AI toàn diện là Techcombank – nhà băng đã dành nhiều năm xây dựng chiến lược phát triển dựa trên ba trụ cột dữ liệu, số hóa và nhân tài.

Với Techcombank, nền tảng dữ liệu được tích lũy qua nhiều năm là một lợi thế quan trọng khi bước vào kỷ nguyên AI. Ngân hàng hiện có khả năng xử lý hơn 8 tỷ điểm dữ liệu khách hàng mỗi ngày, xây dựng hồ sơ với khoảng 12.500 đặc điểm cho từng cá nhân, tạo nền tảng để triển khai các giải pháp siêu cá nhân hóa trên quy mô lớn.

Theo báo cáo thường niên năm 2025 của Techcombank, khoảng 10 triệu ưu đãi cá nhân hóa đã được triển khai trong năm. Các chiến dịch được dẫn dắt bởi AI ghi nhận tỷ lệ mở cao hơn 39% so với những chiến dịch sử dụng phương pháp truyền thống.

Đến giữa năm 2026, nền tảng Techcombank Mobile đã cán mốc 14,1 triệu khách hàng. Số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân qua các kênh ngân hàng điện tử trong 6 tháng đầu năm đạt 2,7 tỷ giao dịch, tăng 16% so với cùng kỳ.

Những kết quả này cho thấy quy mô triển khai các dịch vụ số của Techcombank, đồng thời mở ra dư địa để nhà băng khai thác sâu hơn sự kết hợp giữa dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Một cái tên khác cũng mang đến góc nhìn thú vị là LPBank. Với lợi thế về mạng lưới hoạt động rộng khắp và khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng trên cả nước, việc ứng dụng AI tại LPBank không chỉ hướng tới nâng cao trải nghiệm trên các kênh giao dịch số mà còn giúp chuẩn hóa chất lượng phục vụ và tối ưu nguồn lực trên toàn hệ thống.

Một trong những minh chứng rõ nét cho định hướng này là Lumi – nền tảng chăm sóc khách hàng ứng dụng trí tuệ nhân tạo do LPBank phát triển. Thay vì chờ khách hàng mô tả vấn đề, hệ thống có thể khai thác dữ liệu theo thời gian thực để chủ động nhận diện nhu cầu và đưa ra phương án hỗ trợ phù hợp.

Theo công bố của LPBank, sau hơn 15 tháng triển khai, Lumi đã xử lý hàng triệu cuộc gọi, rút ngắn thời gian nhận diện vấn đề từ 3 phút xuống dưới 10 giây, giảm tỷ lệ cuộc gọi nhỡ từ gần 9% xuống 0%. Tốc độ phản hồi của hệ thống cũng nhanh gấp 3 lần so với tổng đài viên thông thường.

Những kết quả này cho thấy tiềm năng của AI trong việc đồng thời giải quyết hai bài toán: nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hiệu quả vận hành.

Nếu Techcombank cho thấy tiềm năng của việc kết hợp dữ liệu với trí tuệ nhân tạo, LPBank mang đến câu chuyện về khả năng phát huy sức mạnh công nghệ trên một mạng lưới rộng lớn, thì TPBank là một trường hợp đáng quan tâm về sự tiếp nối giữa lợi thế ngân hàng số và tham vọng xây dựng mô hình ngân hàng vận hành dựa trên AI.

Ai sẽ là ngân hàng ứng dụng AI toàn diện năm 2026?

Trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, ngân hàng sở hữu nhiều ứng dụng AI nhất chưa chắc đã là ngân hàng khai thác công nghệ hiệu quả nhất. Tương tự, quy mô đầu tư cho công nghệ cũng không phải là thước đo duy nhất phản ánh mức độ thành công của quá trình chuyển đổi.

Điều quan trọng hơn cả là AI đã tạo ra những giá trị gì cho ngân hàng và khách hàng. Bao nhiêu quy trình được tự động hóa? Bao nhiêu chi phí được tiết giảm? Năng lực kiểm soát rủi ro được cải thiện ra sao? Và liệu hàng triệu khách hàng có thực sự được hưởng những dịch vụ tốt hơn từ sự phát triển của công nghệ?

Đây cũng là tinh thần của hạng mục "Ngân hàng ứng dụng AI toàn diện" tại FChoice 2026. Hạng mục nhằm tôn vinh những nhà băng tiên phong trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa vận hành, quản trị rủi ro và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Ba tiêu chí trọng tâm được đưa ra gồm tỷ lệ quy trình được tự động hóa bằng AI; hiệu quả giảm thiểu chi phí và kiểm soát rủi ro; mức độ cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Với những nền tảng và hướng tiếp cận khác nhau, TPBank, Techcombank và LPBank đều là những đề cử đáng quan tâm. Mỗi ngân hàng mang đến một câu chuyện riêng, đồng thời cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra giá trị theo nhiều cách khác nhau trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Cuộc đua ngân hàng số trong thập kỷ qua đã chứng kiến những nhà băng tạo dựng vị thế mới nhờ đi trước về công nghệ. Cuộc đua AI trong những năm tới cũng có thể mở ra những thay đổi tương tự, khi lợi thế cạnh tranh ngày càng phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa công nghệ thành giá trị thực chất.

Liệu TPBank, nhà băng từng tạo dấu ấn với mô hình ngân hàng không ngủ, có tiếp tục ghi dấu ấn trong kỷ nguyên AI? Hay Techcombank, LPBank hoặc một cái tên khác sẽ thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành ngân hàng Việt Nam?

Còn bạn, bạn có đề cử ngân hàng nào cho hạng mục "Ngân hàng ứng dụng AI toàn diện" không? Hãy gửi ngay cho chúng tôi tại địa chỉ info@cafef.vn.

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