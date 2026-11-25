Mở đầu phiên giao dịch sáng 25/11, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động so với cuối phiên hôm qua. Vàng miếng SJC tại cả 5 thương hiệu được khảo sát tiếp tục niêm yết giá bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán vàng nhẫn dao động từ 132,5-135 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên 24/11, giá vàng nhẫn tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng từ 200.000-500.000 đồng/lượng. Sau đợt điều chỉnh này, giá mua - bán vàng nhẫn tại cả ba thương hiệu đã ngang với giá vàng miếng SJC.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn hiện được niêm yết ở mức 128,8-134,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với chiều hôm qua. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, cũng giữ nguyên ở cả hai chiều.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 127-132,5 triệu đồng/lượng, không ghi nhận điều chỉnh. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với chiều hôm qua. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, cũng đi ngang ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn và vàng miếng SJC cùng được niêm yết ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, không ghi nhận biến động so với chiều hôm qua.

Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn và vàng miếng SJC tiếp tục duy trì ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 128,8 134,8 130 135 PNJ 127 132,5 130 135 DOJI 130 135 130 135 Bảo Tín Minh Châu 130 135 130 135 Bảo Tín Mạnh Hải 130 135 130 135

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 130 triệu đồng/lượng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 127 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 3 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, ba thương hiệu trên cùng niêm yết mức cao nhất 135 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở mức 132,5 triệu đồng/lượng, chênh 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng niêm yết giá mua vào ở mức 130 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán tiếp tục duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.