Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 25/11 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải
Giá vàng trong nước mở đầu phiên sáng 25/11 đi ngang, với vàng miếng SJC giữ mức 135 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, giá vàng nhẫn tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục ngang giá vàng miếng SJC ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Mở đầu phiên giao dịch sáng 25/11, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động so với cuối phiên hôm qua. Vàng miếng SJC tại cả 5 thương hiệu được khảo sát tiếp tục niêm yết giá bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán vàng nhẫn dao động từ 132,5-135 triệu đồng/lượng.
Trước đó, trong phiên 24/11, giá vàng nhẫn tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng từ 200.000-500.000 đồng/lượng. Sau đợt điều chỉnh này, giá mua - bán vàng nhẫn tại cả ba thương hiệu đã ngang với giá vàng miếng SJC.
Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn hiện được niêm yết ở mức 128,8-134,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với chiều hôm qua. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, cũng giữ nguyên ở cả hai chiều.
Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 127-132,5 triệu đồng/lượng, không ghi nhận điều chỉnh. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều.
Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với chiều hôm qua. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, cũng đi ngang ở cả hai chiều.
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn và vàng miếng SJC cùng được niêm yết ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, không ghi nhận biến động so với chiều hôm qua.
Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn và vàng miếng SJC tiếp tục duy trì ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều.
|Mở đầu phiên sáng
|Nhà vàng
|Vàng nhẫn
|Vàng miếng SJC
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|128,8
|134,8
|130
|135
|PNJ
|127
|132,5
|130
|135
|DOJI
|130
|135
|130
|135
|Bảo Tín Minh Châu
|130
|135
|130
|135
|Bảo Tín Mạnh Hải
|130
|135
|130
|135
Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 130 triệu đồng/lượng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 127 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 3 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, ba thương hiệu trên cùng niêm yết mức cao nhất 135 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở mức 132,5 triệu đồng/lượng, chênh 2,5 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng niêm yết giá mua vào ở mức 130 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán tiếp tục duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.
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