Gửi tại quầy: Lãi suất cao nhất ở mức 6,3%/năm

Theo biểu lãi suất được niêm yết cho ngày 25/11, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng tại 7 ngân hàng dao động từ 4,0% đến 6,3%/năm.

VPBank dẫn đầu nhóm khảo sát với lãi suất 6,3%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với khoản tiền gửi 300 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 9,45 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Đứng tiếp theo là Sacombank với lãi suất 5,7%/năm dành cho khoản tiền gửi dưới 500 triệu đồng, tương ứng 8,55 triệu đồng tiền lãi. Techcombank áp dụng lãi suất 5,55%/năm đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, mang lại khoảng 8,325 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi tương tự.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm bậc thang kỳ hạn 6 tháng dành cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng là 5,3%/năm. Trong khi đó, HDBank niêm yết lãi suất 4,9%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường. Với khoản tiền gửi 300 triệu đồng, số tiền lãi khách hàng dự kiến nhận được tại hai ngân hàng lần lượt là 7,95 triệu đồng và 7,35 triệu đồng.

MB và ACB có mức lãi suất thấp hơn trong nhóm khảo sát, lần lượt là 4,1%/năm và 4,0%/năm. Theo đó, khoản tiền gửi 300 triệu đồng trong 6 tháng sẽ mang lại số tiền lãi tương ứng 6,15 triệu đồng và 6 triệu đồng.

Gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng Lãi suất tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy (triệu đồng) Lãi suất online (%/năm) Tiền lãi online (triệu đồng) VPBank 6,30 9,450 6,60 9,900 Sacombank 5,70 8,550 6,60 9,900 Techcombank 5,55 8,325 6,05 9,075 SHB 5,30 7,950 5,70 8,550 HDBank 4,90 7,350 5,00 7,500 MB 4,10 6,150 5,20 7,800 ACB 4,00 6,000 4,50 6,750

Tiền lãi được tính minh họa cho khoản tiền gửi 300 triệu đồng, giả định khách hàng gửi đủ 6 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi online: Hai ngân hàng cùng niêm yết lãi suất 6,6%/năm

Ở kênh trực tuyến, mặt bằng lãi suất kỳ hạn 6 tháng tại cả 7 ngân hàng đều cao hơn so với hình thức gửi tại quầy, với mức chênh lệch từ 0,1 đến 1,1 điểm %.

VPBank và Sacombank cùng dẫn đầu nhóm khảo sát với lãi suất 6,6%/năm. Với khoản tiền gửi 300 triệu đồng trong 6 tháng, khách hàng tại mỗi ngân hàng dự kiến nhận 9,9 triệu đồng tiền lãi.

Techcombank đứng tiếp theo với lãi suất online 6,05%/năm dành cho khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Mức lãi suất này tương ứng 9,075 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm, cao hơn 750.000 đồng so với gửi tại quầy.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng được niêm yết ở mức 5,7%/năm, tương ứng 8,55 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 300 triệu đồng.

MB áp dụng lãi suất 5,2%/năm đối với sản phẩm tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là ngân hàng có mức chênh lệch lãi suất giữa hai hình thức gửi lớn nhất trong nhóm khảo sát, lên tới 1,1 điểm %, tương ứng khoản tiền lãi tăng thêm 1,65 triệu đồng sau 6 tháng.

Trong khi đó, HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,0%/năm. ACB áp dụng lãi suất 4,5%/năm đối với khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Với cùng khoản tiền gửi 300 triệu đồng, khách hàng tại hai ngân hàng dự kiến nhận lần lượt 7,5 triệu đồng và 6,75 triệu đồng tiền lãi.

Như vậy, với khoản tiền gửi 300 triệu đồng trong 6 tháng, VPBank và Sacombank có mức lãi suất online cao nhất trong nhóm được so sánh, cùng đạt 6,6%/năm. Ở kênh tại quầy, VPBank dẫn đầu với mức 6,3%/năm.

Chênh lệch giữa số tiền lãi cao nhất và thấp nhất trong cả hai hình thức gửi lên tới 3,9 triệu đồng, dù khách hàng gửi cùng số tiền và kỳ hạn.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết ngày 25/11,. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.