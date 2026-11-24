Ngày 23/11, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Tiến Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Tiến, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng này.

Ông Phạm Quang Tiến đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT SCB thay ông Phan Đình Điền, người được giao nhiệm vụ mới tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Hơn 4 năm tham gia quản trị, điều hành SCB

Trước khi gia nhập SCB, ông Phạm Quang Tiến từng giữ chức Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM.

Tháng 10/2022, sau khi quyết định đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, NHNN đã chỉ định một số nhân sự có kinh nghiệm từ các ngân hàng thương mại nhà nước tham gia bộ máy quản trị, điều hành nhà băng này.

Trong đó, ông Phạm Quang Tiến được bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐQT SCB kể từ ngày 14/10/2022. Cùng thời điểm, ông Vũ Anh Đức được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT SCB, trong khi các ông Võ Văn Bửu, Trang Nhân Hậu và Lý Thành Phương được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT.

Trong quá trình công tác tại SCB, ông Tiến sau đó đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của ngân hàng trong giai đoạn kiểm soát đặc biệt.

Như vậy, sau hơn 4 năm được điều động từ BIDV sang SCB, ông Phạm Quang Tiến đã lần lượt đảm nhiệm các vị trí Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và hiện là Chủ tịch HĐQT ngân hàng này.

Đảm nhiệm cương vị mới trong giai đoạn tái cơ cấu SCB

Phát biểu tại buổi trao quyết định bổ nhiệm, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đề nghị tập thể HĐQT, Ban điều hành SCB tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, hướng tới duy trì hoạt động ngân hàng ổn định, an toàn và lành mạnh.

Về phía mình, tân Chủ tịch SCB Phạm Quang Tiến bày tỏ sự cảm ơn đối với Ban lãnh đạo NHNN đã tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng thời mong muốn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cụ thể hóa các định hướng của Chính phủ và triển khai các nhiệm vụ do NHNN đề ra.

SCB chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2012 trên cơ sở hợp nhất ba ngân hàng gồm Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng TMCP Đệ Nhất.

Trước khi được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, SCB từng nằm trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Ngày 15/10/2022, NHNN công bố quyết định kiểm soát đặc biệt SCB nhằm ổn định hoạt động của ngân hàng. Kể từ thời điểm đó, SCB đã trải qua nhiều đợt kiện toàn nhân sự cấp cao.

Việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Tiến làm Chủ tịch HĐQT là diễn biến mới nhất trong quá trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo SCB, khi ngân hàng đã trải qua hơn 4 năm trong diện kiểm soát đặc biệt và đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu.