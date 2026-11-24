Mở đầu phiên giao dịch sáng 24/11, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC tại cả 5 thương hiệu được khảo sát tiếp tục niêm yết ở mức 135 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn dao động từ 132,5-134,8 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên 23/11, giá vàng miếng SJC đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi giá vàng nhẫn tăng từ 1-1,8 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 128,8-134,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, cũng giữ nguyên ở cả hai chiều.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 127-132,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 129,8-134,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, cũng đi ngang ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,5-135 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, cũng không ghi nhận điều chỉnh.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 129,8 triệu đồng/lượng tại DOJI, thấp nhất là 127 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 2,8 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC và DOJI cùng niêm yết mức cao nhất 134,8 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở 132,5 triệu đồng/lượng, chênh 2,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, giá bán ra tại cả 5 thương hiệu cùng ở mức 135 triệu đồng/lượng. Giá mua vào cao nhất là 130 triệu đồng/lượng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 129,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 500.000 đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 128,8 134,8 130 135 PNJ 127 132,5 130 135 DOJI 129,8 134,8 130 135 Bảo Tín Minh Châu 129,5 134,5 129,5 135 Bảo Tín Mạnh Hải 129,5 134,5 130 135

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới phục hồi mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Đà tăng chủ yếu đến từ hoạt động mua vào khi giá giảm, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát mới của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trước đó, giá vàng giảm hơn 9% trong tuần trước và chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) khiến một số nhà đầu tư phải thanh lý vàng để huy động tiền mặt và đáp ứng yêu cầu bổ sung ký quỹ.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết thị trường đang xuất hiện những đồn đoán rằng nếu các chỉ số chứng khoán tiếp tục giảm mạnh, Fed có thể không tăng lãi suất.

"Tôi cho rằng đây chỉ là một kịch bản ít khả năng xảy ra, nhưng những đồn đoán này đang hỗ trợ đà phục hồi của thị trường kim loại quý vào đầu tuần", ông Wyckoff nhận định.

Theo chuyên gia này, những phiên giao dịch tiếp theo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định liệu thị trường vàng đã chạm đáy hay đợt tăng hiện tại chỉ là nhịp phục hồi tạm thời trong xu hướng giảm.

Hiện các nhà đầu tư vẫn kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12. Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đã loại trừ khả năng Fed tăng lãi suất mạnh hơn, ở mức 50 điểm cơ bản.

Lãi suất tăng thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý này không mang lại lợi suất.

Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Tư. Đây là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, giúp thị trường đánh giá áp lực giá cả và khả năng ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất.

Trong một báo cáo, các nhà phân tích tại Goldman Sachs nhận định áp lực giảm giá vàng cuối cùng sẽ đảo chiều, nhưng có thể phải đến khoảng cuối năm.

Theo Goldman Sachs, một số quỹ đầu cơ có thể ngần ngại gia tăng trở lại các vị thế rủi ro vào cuối năm. Đồng thời, việc Fed được dự báo tăng lãi suất trong tháng 12 cũng là một lý do khiến nhà đầu tư trì hoãn việc mở lại các vị thế mua vàng, bất chấp mức độ nắm giữ đầu cơ đã giảm.