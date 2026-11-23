Dự án trồng rừng được UOB Việt Nam khởi động từ năm 2025 nhằm phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn, bảo vệ bờ biển và hỗ trợ sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương. Đây là một phần trong cam kết của ngân hàng nhằm đóng góp vào các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam thông qua những hành động thiết thực và lâu dài.

Đê Biển Tây là tuyến phòng hộ trọng yếu của tỉnh Cà Mau, nơi đang chịu nhiều tác động từ nước biển dâng, xâm nhập mặn và sạt lở bờ biển. Theo thống kê của địa phương, từ năm 2011 đến nay, Cà Mau đã mất hơn 6.200 ha đất và rừng phòng hộ ven biển do sạt lở. Trong bối cảnh đó, rừng ngập mặn được xem là "lá chắn xanh" tự nhiên có vai trò quan trọng trong việc giảm sóng, chống xói lở, hấp thụ carbon và bảo vệ hệ sinh thái ven biển.

Sau gần một năm kể từ khi được trồng, 4.400 cây mắm trắng trong giai đoạn đầu của dự án đã ghi nhận tỷ lệ sống đạt 100%, với chiều cao trung bình đạt gần 65 cm. Những kết quả ban đầu này cho thấy khả năng thích nghi tốt của cây mắm trắng tại khu vực Đê Biển Tây, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc phục hồi rừng bằng các loài cây bản địa phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương.

Theo đánh giá của Gaia, diện tích rừng được phục hồi từ 4.400 cây đã mang lại những lợi ích môi trường thiết thực, với khả năng hấp thụ khoảng 1,6 tấn CO₂ mỗi năm, tạo ra khoảng 1,3 tấn oxy, lọc bỏ gần 0,9 kg chất ô nhiễm không khí và đóng góp khoảng 157 m³ nước hữu ích hằng năm cho hệ sinh thái. Khi tiếp tục được mở rộng, khu rừng ngập mặn này sẽ góp phần củng cố vành đai phòng hộ ven biển, tăng khả năng chống chịu trước các hiện tượng thời tiết cực đoan và tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật bản địa.

Là loài thực vật tiên phong của hệ sinh thái rừng ngập mặn, cây mắm trắng có khả năng sinh trưởng tốt trên các bãi bồi ven biển, giúp cố định đất, giảm xói lở và tạo điều kiện cho các loài thực vật ngập mặn khác phát triển. Việc tiếp tục trồng bổ sung 3.300 cây trong năm nay không chỉ mở rộng diện tích rừng phục hồi mà còn góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ bờ biển trong dài hạn.

Hoạt động trồng rừng cũng là dịp để cán bộ nhân viên UOB Việt Nam trực tiếp tham gia các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, đồng thời nâng cao hiểu biết về giá trị của rừng ngập mặn đối với môi trường và cộng đồng. Thông qua trải nghiệm thực tế, ngân hàng mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với môi trường và khuyến khích những hành động tích cực hướng đến phát triển bền vững.

Bà Lim Lijuan, Giám đốc Cấp cao Phòng Tài chính, Dịch vụ Doanh nghiệp và Phát triển Bền vững, UOB Việt Nam, cho biết:

"Một năm sau khi khởi động dự án tại Đê Biển Tây, chúng tôi rất khích lệ khi chứng kiến những cây mắm trắng đầu tiên sinh trưởng tốt và đang từng bước đóng góp vào quá trình phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn tại địa phương. Những kết quả bước đầu này cho thấy các giải pháp dựa vào thiên nhiên có thể mang lại những giá trị thiết thực và lâu dài cho môi trường cũng như cộng đồng khi được triển khai một cách kiên định và có trách nhiệm.

Với việc trồng thêm 3.300 cây trong năm nay, UOB Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa cam kết trồng 10.000 cây vào năm 2027. Là một ngân hàng cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam, chúng tôi tin rằng bảo vệ và phục hồi thiên nhiên là một phần quan trọng trong việc xây dựng khả năng chống chịu khí hậu, tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng hôm nay và các thế hệ tương lai."

Bà Bà Lim Lijuan, Giám đốc Cấp cao Phòng Tài chính, Dịch vụ Doanh nghiệp và Phát triển Bền vững, UOB Việt Nam

Chia sẻ về dự án, bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, cho biết:

"Điều đáng quý nhất của các chương trình phục hồi rừng là cam kết đồng hành trong dài hạn để những cây xanh được chăm sóc, phát triển và thực sự trở thành một phần của hệ sinh thái. Sau năm đầu tiên triển khai, 4.400 cây mắm trắng của dự án ghi nhận tỷ lệ sống đạt 100%, cho thấy tiềm năng phục hồi rất tích cực tại khu vực Đê Biển Tây.

Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ của UOB Việt Nam trong hành trình trồng 10.000 cây xanh tại Cà Mau. Khi những cánh rừng ngập mặn được phục hồi, lợi ích mang lại không chỉ là hấp thụ carbon hay bảo vệ bờ biển trước xói lở, mà còn góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng địa phương trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu."

Dự án tại Đê Biển Tây là một phần trong chuỗi sáng kiến môi trường mà UOB Việt Nam đang triển khai nhằm tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng và hệ sinh thái. Trước đó, ngân hàng đã phối hợp cùng Gaia trồng 700 cây tại rừng Tà Kóu (Bình Thuận), đồng thời thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng và thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.

Thông qua việc tiếp tục mở rộng diện tích rừng ngập mặn tại Cà Mau, UOB Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành cùng các nỗ lực bảo tồn thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng một tương lai xanh hơn, bền vững hơn cho Việt Nam.