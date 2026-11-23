Theo báo cáo tài chính hợp nhất, đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã HDB) đạt khoảng 1,14 triệu tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 18.379 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ.

Tín dụng mở rộng, tỷ lệ chi phí hoạt động cải thiện

Theo Vietcap, tín dụng tại ngân hàng mẹ tăng 26% trong 9 tháng đầu năm, so với mức tăng 11,6% của toàn hệ thống trong cùng giai đoạn. Ở cấp hợp nhất, tổng dư nợ tín dụng của HDBank đạt khoảng 756.000 tỷ đồng, tăng 28,6% so với đầu năm. Báo cáo cập nhật của Vietcap ghi nhận dư nợ tăng ở cả hai nhóm khách hàng, với bán lẻ tăng 40,4% và bán buôn tăng 22,4%.

Cùng với đà mở rộng tín dụng, tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) của HDBank giảm còn 24,9% trong 9 tháng, cải thiện 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Riêng quý III, tỷ lệ này đạt 24,8%, giảm 1,4 điểm phần trăm, theo Vietcap. BSC đánh giá CIR của HDBank thuộc nhóm thấp trong ngành ngân hàng.

Trong dự báo của BSC, tín dụng HDBank có thể tăng trên 35% mỗi năm đến hết năm 2027. Công ty chứng khoán này dự báo lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 26.883 tỷ đồng năm 2026, tăng khoảng 26% so với năm trước, và đạt 33.583 tỷ đồng năm 2027.

Tốc độ mở rộng tín dụng cũng khiến việc cân đối nguồn vốn trở thành một phần quan trọng trong triển vọng tăng trưởng. Theo Vietcap, tổng huy động từ tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá của HDBank đạt khoảng 837.000 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tăng 29,1% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi khách hàng đạt khoảng 709.000 tỷ đồng, tăng 26,5%.

Theo thông tin từ ban lãnh đạo được Vietcap ghi nhận, HDBank đang triển khai kế hoạch huy động hơn 1 tỷ USD vốn trung và dài hạn từ thị trường quốc tế. Việc mở rộng kênh huy động này có thể giúp ngân hàng chủ động hơn trong cân đối kỳ hạn nguồn vốn. Hiệu quả huy động sẽ phụ thuộc vào chi phí vốn và điều kiện thị trường tại thời điểm triển khai.

Các công ty thành viên đóng góp rõ hơn vào kết quả hợp nhất

Trong 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ đạt khoảng 15.300 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Hai công ty thành viên là HD SAISON và HD Securities ghi nhận lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 1.184 tỷ đồng và 2.241 tỷ đồng.

Ở mảng tài chính tiêu dùng, lợi nhuận trước thuế của HD SAISON tăng 8,7% so với cùng kỳ, trong khi dư nợ cuối tháng 9 đạt khoảng 26.500 tỷ đồng, tăng 19,9% so với đầu năm. CIR của công ty giảm 3,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ, còn 33,1%.

Ở mảng chứng khoán, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của HD Securities gấp khoảng 3,7 lần cùng kỳ. Việc hợp nhất kết quả của HD Securities từ quý II, cùng với sự phục hồi thu nhập phí tại ngân hàng mẹ, là hai yếu tố chính giúp thu nhập phí thuần hợp nhất của HDBank trong quý III đạt khoảng 1.700 tỷ đồng, tăng 41,3% so với cùng kỳ.

Vietcap cũng ghi nhận HD Securities đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Nếu được triển khai, đợt chào bán có thể bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh của công ty. Mức tăng thu nhập phí trong quý III cho thấy đóng góp của mảng chứng khoán đã bắt đầu thể hiện trong cơ cấu thu nhập hợp nhất của HDBank.