Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã HOSE: LPB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới. Theo đó, Hội đồng Quản trị Ngân hàng bổ nhiệm bà Vũ Nam Hương vào vị trí Quyền Tổng Giám đốc, hiệu lực từ ngày 23/11/2026.

Việc kiện toàn vị trí điều hành cao nhất được thực hiện trong bối cảnh LPBank duy trì đà tăng trưởng tích cực, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh doanh. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng về năng lực quản trị, điều hành nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.

Tân Quyền Tổng Giám đốc Vũ Nam Hương sinh năm 1983, tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và thị trường vốn.

Bà Vũ Nam Hương – Tân Quyền Tổng Giám đốc LPBank

Trong quá trình công tác, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao như Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính, Giám đốc Tài chính Công ty CP Chứng khoán VNDirect; Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA, Thành viên HĐQT Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Bà Vũ Nam Hương gia nhập LPBank từ ngày 20/3/2024 trên cương vị Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ngân hàng Doanh nghiệp. Trong quá trình công tác, bà cũng được phân công phụ trách Khối Thị trường & Quản trị Tài chính cùng nhiều vị trí, nhiệm vụ quan trọng khác trong hệ thống. Dưới sự phụ trách của bà, mảng Ngân hàng Doanh nghiệp và Khối Thị trường & Quản trị Tài chính đã có những kết quả tích cực trong nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi và mở rộng hợp tác sâu rộng cùng các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Cùng ngày, ông Vũ Quốc Khánh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và được bổ nhiệm làm Cố vấn Cấp cao Hội đồng Quản trị. Trên cương vị mới, ông tiếp tục đồng hành cùng Hội đồng Quản trị trong công tác tư vấn, đóng góp kinh nghiệm quản trị và điều hành, góp phần bảo đảm tính kế thừa, ổn định trong hoạt động của Ngân hàng, đồng thời hỗ trợ triển khai các định hướng chiến lược trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh LPBank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026. Tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 10.421 tỷ đồng, hoàn thành 70% kế hoạch năm; tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục mở rộng với dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 24%; huy động vốn thị trường 1 đạt 520.976 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tổng thu nhập hoạt động đạt 19.179 tỷ đồng, tăng 29%; thu thuần ngoài lãi đạt 7.489 tỷ đồng, trong đó thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 5.977 tỷ đồng, tăng 136%.

Những kết quả này cho thấy hiệu quả từ định hướng đa dạng hóa nguồn thu, mở rộng hoạt động bán lẻ và nâng cao chất lượng tăng trưởng của LPBank. Đặc biệt, sự cải thiện mạnh mẽ của nguồn thu ngoài lãi phản ánh dư địa phát triển ngày càng lớn từ các sản phẩm, dịch vụ tài chính của Ngân hàng.