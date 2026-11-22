Theo dữ liệu từ WiData, tính đến phiên giao dịch ngày 20/11/2026, hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) của 28 ngân hàng niêm yết và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam dao động trong khoảng 0,62–2,26 lần. P/B bình quân của nhóm đạt khoảng 1,22 lần, trong khi mức trung vị là 1,18 lần.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa ngân hàng có P/B cao nhất và thấp nhất lên tới gần 3,7 lần, cho thấy sự chênh lệch đáng kể trong cách thị trường định giá cổ phiếu của các nhà băng.

LPBank và Sacombank dẫn đầu về định giá P/B

Theo thống kê, LPBank (LPB) hiện là ngân hàng có hệ số P/B cao nhất toàn ngành, đạt 2,26 lần. Điều này đồng nghĩa thị giá cổ phiếu LPB đang cao gấp hơn hai lần giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của ngân hàng.

Đứng thứ hai là Sacombank (STB) với P/B đạt 2,18 lần. Đây cũng là hai ngân hàng duy nhất trong nhóm khảo sát có mức định giá vượt ngưỡng 2 lần giá trị sổ sách.

Xếp sau là Ngân hàng Quốc Dân (NCB, mã NVB) với P/B đạt 1,74 lần. Vietcombank (VCB) đứng thứ tư với hệ số 1,70 lần, tiếp đến là VietBank (VBB) với 1,63 lần và HDBank (HDB) với 1,60 lần.

Đáng chú ý, Vietcombank dù vẫn là một trong những ngân hàng có định giá cao nhất ngành, hiện không còn dẫn đầu về hệ số P/B. Mức định giá của nhà băng này thấp hơn đáng kể so với LPBank và Sacombank.

Trong nhiều năm, VCB là cổ phiếu ngân hàng có mức định giá cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam với P/B nhiều giai đoạn duy trì trên 3 lần, thậm chí có thời điểm vượt 4 lần. Với vị thế ngân hàng quốc doanh lớn, quy mô vốn hóa hàng đầu cùng lợi thế về thương hiệu và hoạt động kinh doanh, VCB thường được nhà đầu tư quan tâm không chỉ bởi lợi nhuận mà còn bởi mức giá thị trường sẵn sàng trả cho mỗi đồng vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, chỉ tiêu này bắt đầu có xu hướng đi xuống từ giữa 2024.

Tại thời điểm cuối năm 2025, Vietcombank có P/B đạt 2,16 lần, là một trong hai ngân hàng có định giá P/B cao nhất thị trường. Mức này vượt đáng kể so với nhiều ngân hàng lớn như BIDV, VietinBank, Techcombank, MB và VPBank.

Tuy nhiên, sau nhịp giảm mạnh từ đầu năm đến nay, hệ số P/B của Vietcombank chỉ còn 1,70 lần, xếp thứ tư trong danh sách 28 ngân hàng niêm yết và đăng ký giao dịch.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân có quy mô lớn, Techcombank (TCB) đang giao dịch với P/B khoảng 1,25 lần, trong khi MB (MBB) đạt 1,18 lần, ACB đạt 1,12 lần và VPBank (VPB) ở mức 1,10 lần.

Đối với hai ngân hàng quốc doanh còn lại, BIDV (BID) có P/B đạt 1,22 lần, trong khi VietinBank (CTG) ở mức 1,16 lần.





Định giá P/B của 28 ngân hàng Chốt phiên 20/11/2026 | Đơn vị: lần STT Ngân hàng Mã CK P/B 1 LPBank LPB 2,26 2 Sacombank STB 2,18 3 NCB NVB 1,74 4 Vietcombank VCB 1,70 5 VietBank VBB 1,63 6 HDBank HDB 1,60 7 BVBank BVB 1,38 8 MSB MSB 1,33 9 Techcombank TCB 1,25 10 Saigonbank SGB 1,23 11 Eximbank EIB 1,22 12 SeABank SSB 1,22 13 BIDV BID 1,22 14 MB MBB 1,18 15 ABBank ABB 1,17 16 VietinBank CTG 1,16 17 ACB ACB 1,12 18 VPBank VPB 1,10 19 Nam A Bank NAB 1,02 20 VIB VIB 1,01 21 PGBank PGB 0,97 22 Bac A Bank BAB 0,90 23 OCB OCB 0,88 24 KienlongBank KLB 0,85 25 TPBank TPB 0,83 26 SHB SHB 0,75 27 VietABank VAB 0,74 28 PVcomBank PCB 0,62 Nguồn: WiData

8 ngân hàng đang giao dịch dưới giá trị sổ sách

Ở chiều ngược lại, có tới 8/28 ngân hàng đang giao dịch với hệ số P/B dưới 1 lần, tương đương gần 1/3 số ngân hàng trên sàn.

PVcomBank (PCB) là ngân hàng có mức P/B thấp nhất, chỉ khoảng 0,62 lần. Điều này có nghĩa thị giá cổ phiếu PCB hiện tương đương khoảng 62% giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.

Đứng tiếp theo là VietABank (VAB) với P/B đạt 0,74 lần và SHB với 0,75 lần. Trong đó, SHB là một trong những ngân hàng có quy mô vốn hóa đáng kể nhưng đang giao dịch dưới giá trị sổ sách.

Nhóm ngân hàng có P/B dưới 1 lần còn bao gồm TPBank (TPB) với 0,83 lần, KienlongBank (KLB) với 0,85 lần, OCB với 0,88 lần, Bac A Bank (BAB) với 0,90 lần và PGBank (PGB) với 0,97 lần.

Ngay phía trên ngưỡng giá trị sổ sách là VIB và Nam A Bank, với P/B lần lượt đạt 1,01 lần và 1,02 lần. Đây là hai ngân hàng có thị giá cổ phiếu chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với giá trị sổ sách.

Sự phân hóa này cho thấy, ngay trong cùng ngành ngân hàng, mức giá mà nhà đầu tư sẵn sàng trả cho mỗi đồng vốn chủ sở hữu có thể rất khác nhau.

P/B thấp có đồng nghĩa cổ phiếu ngân hàng đang rẻ?

P/B là một trong những chỉ tiêu thường được sử dụng để đánh giá cổ phiếu ngân hàng, phản ánh mối tương quan giữa thị giá và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Hệ số này được tính bằng cách lấy giá cổ phiếu chia cho giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS).

Về lý thuyết, P/B dưới 1 lần cho thấy cổ phiếu đang được giao dịch thấp hơn giá trị sổ sách. Ngược lại, P/B trên 1 lần thể hiện nhà đầu tư đang chấp nhận trả mức giá cao hơn giá trị vốn chủ sở hữu được ghi nhận trên sổ sách.

Tuy nhiên, P/B thấp không đồng nghĩa cổ phiếu đang bị định giá thấp so với giá trị thực. Mức định giá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), chất lượng tài sản, rủi ro nợ xấu, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận và kỳ vọng của thị trường.

Một ngân hàng có ROE cao, khả năng duy trì lợi nhuận ổn định và triển vọng tăng trưởng tích cực thường có cơ sở để được thị trường định giá ở mức P/B cao hơn. Ngược lại, mức P/B thấp có thể phản ánh những lo ngại về hiệu quả sử dụng vốn hoặc rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Vì vậy, việc so sánh P/B giữa các ngân hàng cần được đặt trong tương quan với hiệu quả sinh lời và chất lượng tài sản, thay vì chỉ dựa vào mức chênh lệch giữa thị giá và giá trị sổ sách.