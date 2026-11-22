Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã chứng khoán: ABB) vừa công bố thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/11/2026.

Theo phương án được công bố, ABBank dự kiến chào bán 803.391.914 cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành đạt gần 8.034 tỷ đồng.

Cổ phiếu được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua, với tỷ lệ 100:50. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền mua thêm 50 cổ phiếu mới với mức giá nêu trên.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu ABB sẽ có quyền mua thêm 500 cổ phiếu, tương ứng số tiền cần nộp là 5 triệu đồng nếu thực hiện toàn bộ quyền mua.

Theo thông báo, thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 14/12/2026 đến hết ngày 15/1/2027. Trong khi đó, thời gian chuyển nhượng quyền mua được thực hiện từ ngày 14/12/2026 đến hết ngày 12/1/2027.

Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, việc chuyển nhượng quyền mua và đăng ký đặt mua cổ phiếu được thực hiện tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản. Đối với cổ đông chưa lưu ký, các thủ tục được thực hiện tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) hoặc các chi nhánh của công ty.

Về mục đích sử dụng vốn, ABBank cho biết toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để cấp tín dụng cho khách hàng, qua đó bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Tại thời điểm công bố phương án, vốn điều lệ của ABBank đạt hơn 16.067 tỷ đồng. Nếu toàn bộ số cổ phiếu chào bán được phân phối thành công, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến tăng thêm gần 8.034 tỷ đồng, lên khoảng 24.102 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 50%.

Như vậy, đợt chào bán không chỉ giúp ABBank bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động tín dụng mà còn tạo điều kiện mở rộng quy mô vốn điều lệ trong thời gian tới.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ABB kết thúc phiên giao dịch sáng 20/11 ở mức 16.800 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu thấp hơn khoảng 40,5% so với thị giá tại thời điểm này.

Bên cạnh phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, ABBank còn triển khai kế hoạch phát hành gần 193 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ 12%. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Đây là các cấu phần trong kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 10.766 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận vào tháng 9/2026. Ngoài hai phương án trên, ABBank còn có kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với giá trị tối đa hơn 803 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất toàn bộ các phương án tăng vốn theo kế hoạch, vốn điều lệ ABBank dự kiến đạt hơn 26.833 tỷ đồng.