Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa thông báo điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi và mua lại sản phẩm, có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 cho đến khi có thông báo mới.

Theo thông báo, PNJ tiếp tục triển khai hai phương án dành cho khách hàng có nhu cầu thu đổi sản phẩm, gồm chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng mua lại sang sản phẩm mới của doanh nghiệp, hoặc nhận tiền theo lộ trình thanh toán tương ứng với từng nhóm sản phẩm.

Đáng chú ý, chính sách mới quy định cụ thể các nhóm sản phẩm được phép chuyển đổi, trong đó có sự khác biệt giữa giao dịch đổi vàng sang kim cương và chiều ngược lại.

Cụ thể, PNJ phân loại sản phẩm thành 5 nhóm. Nhóm 1 gồm vàng miếng SJC, nhẫn khoen, vàng Phúc Lộc Tài và vàng Kim Bảo. Nhóm 2 gồm trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu và trang sức ngọc trai.

Nhóm 3 bao gồm trang sức dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ Ý, trang sức CZ, ECZ và đá tổng hợp. Nhóm 4 gồm trang sức vàng 22–24K và quà tặng sưu tầm, trong khi nhóm 5 là kim cương rời.

Theo phương án chuyển đổi, khách hàng sở hữu vàng miếng SJC, nhẫn khoen và các sản phẩm vàng thuộc nhóm 1 có thể sử dụng giá trị thu đổi để chuyển sang trang sức kim cương hoặc kim cương rời.

Tuy nhiên, đối với khách hàng sở hữu trang sức kim cương hoặc kim cương rời, PNJ chỉ cho phép chuyển đổi sang các sản phẩm thuộc nhóm trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu, trang sức ngọc trai hoặc kim cương rời.

Điều này đồng nghĩa khách hàng có thể đổi vàng sang kim cương, nhưng không thể thực hiện giao dịch chuyển đổi trực tiếp kim cương sang vàng miếng SJC, nhẫn khoen hoặc trang sức vàng 22–24K theo phương án mới.

Bán vàng được nhận tiền trong một ngày, kim cương vẫn phải chờ 120 ngày

Bên cạnh quy định về chuyển đổi sản phẩm, PNJ cũng điều chỉnh thời gian thanh toán đối với các giao dịch mua lại.

Theo đó, khách hàng bán lại vàng miếng SJC, nhẫn khoen, vàng Phúc Lộc Tài và vàng Kim Bảo được thanh toán 100% giá trị mua lại ngay trong ngày giao dịch (T) hoặc ngày tiếp theo (T+1).

Chính sách thanh toán này cũng được áp dụng đối với nhóm trang sức dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ Ý, trang sức CZ, ECZ, đá tổng hợp, trang sức vàng 22–24K và quà tặng sưu tầm.

So với phương án được công bố ngày 30/9, thời gian thanh toán đối với nhóm vàng miếng và nhẫn khoen được rút ngắn từ T+2 xuống T/T+1. Trong khi đó, một số nhóm trang sức được rút ngắn thời gian nhận tiền từ 7 ngày xuống tối đa một ngày.

Ngược lại, đối với trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu, trang sức ngọc trai và kim cương rời, PNJ tiếp tục áp dụng phương án thanh toán thành 5 đợt trong vòng 120 ngày.

Cụ thể, khách hàng được thanh toán 10% giá trị mua lại vào ngày giao dịch hoặc ngày tiếp theo, 20% vào ngày thứ 30, 25% vào ngày thứ 60, 25% vào ngày thứ 90 và 20% còn lại vào ngày thứ 120.

Như vậy, trong khi khách hàng bán lại vàng có thể nhận toàn bộ tiền trong tối đa một ngày, người bán lại kim cương phải chờ khoảng 4 tháng mới nhận đủ giá trị mua lại theo lịch thanh toán được công bố.

PNJ cũng cho phép khách hàng kết hợp hai phương án, theo đó chuyển đổi một phần giá trị hàng mua lại sang sản phẩm mới thuộc nhóm được áp dụng và nhận tiền đối với phần giá trị còn lại theo lộ trình thanh toán tương ứng.

Về địa điểm giao dịch, PNJ công bố danh sách 141 cửa hàng trên toàn quốc tiếp nhận cả giao dịch thu đổi và mua lại sản phẩm. Tại các cửa hàng còn lại, khách hàng chỉ có thể thực hiện chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị hàng mua lại, với điều kiện đáp ứng quy định về nhóm sản phẩm được chuyển đổi.

Doanh nghiệp lưu ý chính sách thu đổi chỉ áp dụng đối với các sản phẩm do PNJ bán ra. Khách hàng cần cung cấp đầy đủ chứng từ để xác minh nguồn gốc sản phẩm khi thực hiện giao dịch.

Theo thông báo, phương án điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 và được duy trì cho đến khi PNJ có thông báo mới.



