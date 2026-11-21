



Tại ngày 30/9/2026, BIDV có tổng tài sản hơn 3,49 triệu tỷ đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất. VietinBank đạt gần 2,95 triệu tỷ đồng và Vietcombank khoảng 2,68 triệu tỷ đồng. MB, ngân hàng đứng thứ tư trong nhóm Big 5 theo tổng tài sản, đạt khoảng 1,84 triệu tỷ đồng.

Agribank có tổng tài sản cuối quý II/2026 khoảng 2,8 triệu tỷ đồng. Với quy mô này, Big 5 vẫn là khối có tổng tài sản lớn nhất trong danh sách, và khoảng cách với phần còn lại khá rõ.

Nhóm tư nhân có 9 đại diện. VPBank dẫn đầu với khoảng 1,61 triệu tỷ đồng, theo sau là Techcombank với khoảng 1,32 triệu tỷ đồng và HDBank với khoảng 1,14 triệu tỷ đồng. ACB đạt khoảng 1,10 triệu tỷ đồng, SHB khoảng 1,06 triệu tỷ đồng và Sacombank khoảng 0,99 triệu tỷ đồng.

Ở cuối danh sách, LPBank có tổng tài sản khoảng 694.000 tỷ đồng, còn VIB và TPBank đều gần 600.000 tỷ đồng.

Ở nhóm ngay dưới mốc, Nam A Bank có tổng tài sản 462.800 tỷ đồng, MSB đạt 440.000 tỷ đồng và SeABank khoảng 429.400 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026.

Tất cả 14 Big 5 (5) Tư nhân (9) Tổng tài sản tại 30/9/2026 Triệu tỷ đồng · Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 Ngưỡng 500.000 tỷ đồng BIDV 3,49 VietinBank 2,95 Agribank* 2,80 Vietcombank 2,68 MB 1,84 VPBank 1,61 Techcombank 1,32 HDBank 1,14 ACB 1,10 SHB 1,06 Sacombank 0,99 LPBank 0,69 VIB 0,60 TPBank 0,60 *Agribank tổng tài sản cuối quý II/2026.

Đáng chú ý, theo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2025/TT-NHNN về xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đề xuất nâng ngưỡng phân loại ngân hàng thương mại quy mô lớn từ trên 300.000 tỷ đồng tổng tài sản bình quân lên trên 500.000 tỷ đồng kể từ năm xếp hạng 2027. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của các ngân hàng trong thời gian qua.