Quốc tế hóa không còn là câu chuyện của riêng doanh nghiệp lớn

Nhắc đến quốc tế hóa hoạt động kinh doanh, nhiều người thường nghĩ đến những doanh nghiệp có quy mô lớn, sở hữu mạng lưới phân phối xuyên biên giới hoặc đủ nguồn lực để mở rộng sang thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, sự phát triển của du lịch, thương mại và công nghệ thanh toán đang mở ra một cách tiếp cận khác, gần gũi hơn với các hộ kinh doanh.

Một quán cà phê tại khu phố du lịch, cửa hàng thủ công mỹ nghệ hay quán ăn gia đình hoàn toàn có thể phục vụ khách hàng đến từ nhiều quốc gia mà không cần thay đổi đáng kể mô hình kinh doanh.

Thực tế, khách quốc tế không chỉ xuất hiện tại các khách sạn cao cấp hay trung tâm thương mại lớn. Những trải nghiệm mang tính địa phương, từ thưởng thức ẩm thực đường phố đến mua sắm sản phẩm đặc trưng, cũng là một phần trong hành trình khám phá của du khách.

Điều này mở ra cơ hội cho các hộ kinh doanh nhỏ tiếp cận một nhóm khách hàng rộng hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về chất lượng dịch vụ.

Nếu trước đây, lợi thế cạnh tranh của một cửa hàng chủ yếu đến từ sản phẩm, giá bán và vị trí kinh doanh, thì hiện nay, trải nghiệm khách hàng đang trở thành yếu tố ngày càng quan trọng. Trong đó, sự thuận tiện ở khâu thanh toán có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng.

Một quán ăn có thể thu hút du khách bằng món ăn đặc sắc, một cửa hàng lưu niệm có thể gây ấn tượng bằng sản phẩm thủ công độc đáo. Tuy nhiên, nếu khách hàng gặp khó khăn khi thanh toán, trải nghiệm tích cực trước đó có thể bị gián đoạn ngay tại bước cuối cùng.

Đây cũng là lý do quầy thanh toán đang dần trở thành một trong những điểm phản ánh mức độ sẵn sàng hội nhập của hộ kinh doanh trong nền kinh tế số.

Khi quầy thanh toán trở thành điểm chạm quyết định trải nghiệm khách hàng

Sự phổ biến của thanh toán không tiền mặt đã thay đổi đáng kể thói quen chi tiêu của người tiêu dùng. Tại Việt Nam, hình thức quét mã QR ngày càng quen thuộc trong nhiều hoạt động thường ngày, từ mua sắm tại siêu thị, thanh toán hóa đơn đến chi trả tại các cửa hàng nhỏ.

Tuy nhiên, với khách du lịch quốc tế, việc thanh toán tại những điểm kinh doanh địa phương đôi khi vẫn tồn tại một số bất tiện.

Không phải du khách nào cũng mang theo đủ tiền mặt bằng đồng Việt Nam. Việc đổi ngoại tệ có thể mất thời gian, trong khi những phương thức thanh toán nội địa chưa chắc tương thích với ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử mà họ đang sử dụng.

Chẳng hạn, một du khách nước ngoài muốn mua sản phẩm thủ công tại cửa hàng địa phương nhưng không có sẵn tiền mặt. Nếu cửa hàng chỉ chấp nhận tiền mặt hoặc phương thức chuyển khoản nội địa, giao dịch có thể gặp trở ngại dù khách hàng đã lựa chọn được sản phẩm ưng ý.

Với những cửa hàng có lượng khách quốc tế thường xuyên, tình huống này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm mà còn tiềm ẩn nguy cơ bỏ lỡ doanh thu.

Ở góc độ kinh doanh, một giao dịch không thành công vì bất tiện trong thanh toán đồng nghĩa với việc cơ hội bán hàng có thể bị mất đi ngay tại thời điểm khách hàng đã sẵn sàng chi trả.

Trong khi đó, với đặc thù nguồn lực và nhân sự hạn chế, không phải hộ kinh doanh nào cũng có điều kiện đầu tư nhiều hệ thống thanh toán riêng biệt để phục vụ từng nhóm khách hàng.

Bài toán đặt ra là làm thế nào để mở rộng khả năng chấp nhận thanh toán quốc tế mà vẫn bảo đảm quy trình vận hành đơn giản, phù hợp với quy mô kinh doanh.

Nếu trước đây, việc phục vụ khách nước ngoài thường gắn với những yêu cầu như nhân viên giao tiếp ngoại ngữ, bảng hiệu đa ngôn ngữ hay hệ thống thanh toán quốc tế, thì sự phát triển của công nghệ đang giúp đơn giản hóa một phần quá trình này.

Đặc biệt, các giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới đang mở ra khả năng kết nối giữa phương thức thanh toán quen thuộc của du khách với hệ thống chấp nhận thanh toán tại Việt Nam.

Thay vì yêu cầu khách hàng thay đổi thói quen chi trả, cửa hàng có thể từng bước thích ứng với những phương thức thanh toán mà khách đã sử dụng tại quốc gia của mình.

VietQRGlobal BVBank: Mở rộng cơ hội đón khách quốc tế từ những giao dịch thường ngày

Trong xu hướng thanh toán xuyên biên giới, VietQRGlobal được xem là một trong những giải pháp giúp thu hẹp khoảng cách giữa khách hàng quốc tế và các điểm kinh doanh tại Việt Nam.

Thông qua dịch vụ VietQRGlobal của BVBank, khách quốc tế có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc phương thức thanh toán quen thuộc tại quốc gia của mình để thực hiện giao dịch bằng cách quét mã QR tại các điểm chấp nhận thanh toán phù hợp.

Với hộ kinh doanh, lợi ích trước hết nằm ở khả năng giảm bớt những rào cản phát sinh trong quá trình thanh toán.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tiền mặt hoặc yêu cầu khách hàng sử dụng phương thức chuyển khoản nội địa, cửa hàng có thêm lựa chọn tiếp nhận thanh toán từ nhóm khách quốc tế thông qua kết nối QR xuyên biên giới.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với các cơ sở kinh doanh phục vụ khách du lịch như nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng lưu niệm hay điểm cung cấp dịch vụ địa phương. Du khách có thể lựa chọn sản phẩm và sử dụng ứng dụng thanh toán tương thích để quét mã QR hoàn tất giao dịch. Khi quy trình thanh toán trở nên thuận tiện hơn, người bán có thể giảm bớt thời gian xử lý những bất tiện liên quan đến phương thức chi trả.

Việc bổ sung một phương thức thanh toán phù hợp không chỉ cải thiện trải nghiệm khách hàng mà còn hỗ trợ hộ kinh doanh khai thác tốt hơn cơ hội từ dòng khách quốc tế.

Thứ nhất, gia tăng khả năng phục vụ khách hàng nước ngoài. Khi khách có thể sử dụng phương thức thanh toán quen thuộc, những trở ngại liên quan đến tiền mặt hoặc chuyển khoản nội địa được giảm bớt. Đây là yếu tố góp phần tạo nên trải nghiệm mua sắm thuận tiện và liền mạch hơn.

Thứ hai, hạn chế nguy cơ bỏ lỡ giao dịch. Đối với hoạt động bán lẻ và dịch vụ, mỗi giao dịch thành công đều đóng góp trực tiếp vào doanh thu. Việc mở rộng lựa chọn thanh toán giúp cửa hàng có thêm khả năng đáp ứng nhu cầu của khách, đặc biệt trong những tình huống người mua không chuẩn bị sẵn tiền mặt.

Thứ ba, nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp tại điểm bán. Một cửa hàng có thể phục vụ nhiều nhóm khách hàng với những thói quen thanh toán khác nhau sẽ tạo được sự thuận tiện trong trải nghiệm. Đây cũng là yếu tố góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, nhất là tại các khu vực có hoạt động du lịch sôi động.

Đáng chú ý, lợi ích của thanh toán xuyên biên giới không chỉ giới hạn ở những hộ kinh doanh có quy mô lớn. Ngay cả các cửa hàng nhỏ cũng có thể từng bước tiếp cận phương thức thanh toán hiện đại, phù hợp với xu hướng tiêu dùng số.

Tất nhiên, khả năng sử dụng dịch vụ còn phụ thuộc vào phạm vi kết nối, ứng dụng thanh toán được hỗ trợ và điều kiện triển khai tại từng điểm bán.

Dù vậy, sự xuất hiện của những giải pháp như VietQRGlobal cho thấy quá trình hội nhập của hộ kinh doanh đang có thêm những công cụ hỗ trợ thiết thực, bắt đầu từ chính hoạt động thanh toán hằng ngày.

Từ quầy thanh toán nhỏ đến cơ hội kinh doanh rộng mở

Trong nền kinh tế số, quốc tế hóa không nhất thiết đồng nghĩa với việc mở chi nhánh ở nước ngoài hay tham gia những chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Với nhiều hộ kinh doanh Việt Nam, quá trình này có thể bắt đầu bằng việc nâng cao khả năng phục vụ khách hàng quốc tế ngay tại địa phương.

Khi một cửa hàng có thể phục vụ thuận tiện cả khách hàng trong nước lẫn quốc tế, việc kinh doanh không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý hay rào cản thanh toán. Và trong hành trình đó, các giải pháp như VietQRGlobal đang góp phần giúp hộ kinh doanh Việt tự tin hơn trên con đường hội nhập, từng bước kết nối với dòng khách hàng toàn cầu ngay từ chính quầy thanh toán của mình.