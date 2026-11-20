Giá vàng và bạc giao ngay hôm nay ngày 20/11 tiếp tục giảm mạnh, nối dài đà bán tháo gần đây trong bối cảnh đồng USD duy trì sức mạnh, thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất, trong khi làn sóng bán ra diễn ra trên diện rộng tại các thị trường tài chính.

Giá vàng hiện dao động gần mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025 và đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong khoảng 8 tháng qua. Trong khi đó, giá bạc chịu áp lực bán lớn hơn do những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ trong lĩnh vực công nghiệp và điều kiện tài chính ngày càng thắt chặt. Căng thẳng tái leo thang tại khu vực eo biển Hormuz cũng không đủ sức hỗ trợ giá kim loại quý khi các nhà đầu tư tiếp tục thu hẹp tỷ trọng nắm giữ hàng hóa.

Trong phiên hôm nay, giá vàng có thời điểm rơi xuống 3.513,70 USD/ounce, trong khi giá bạc chạm mức thấp 40,99 USD/ounce.



Các số liệu kinh tế Mỹ công bố hôm thứ Năm (19/11) tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tăng trưởng chậm lại, song chưa cho thấy áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể.

Theo báo cáo mới nhất, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tăng lên 203.000 trong tuần kết thúc ngày 14/11, so với mức 202.000 của tuần trước đó sau điều chỉnh. Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp cũng tăng từ 1,693 triệu lên 1,763 triệu người.

Trong khi đó, chỉ số hoạt động sản xuất của Fed Philadelphia trong tháng 11 giảm mạnh xuống 6,3 điểm, từ mức 20,9 điểm của tháng 10, phản ánh tốc độ tăng trưởng của ngành sản xuất tại khu vực này chậm lại đáng kể. Tuy nhiên, chỉ số giá đầu vào lại tăng vọt từ 43,2 lên 58,2 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 4, cho thấy các doanh nghiệp sản xuất đang phải đối mặt với áp lực chi phí gia tăng.

Những diễn biến trên xuất hiện sau loạt dữ liệu kinh tế trước đó cho thấy doanh số bán lẻ Mỹ trong tháng 10 chỉ tăng 0,2%, sản lượng công nghiệp giảm 0,4%, trong khi số giấy phép xây dựng được cấp giảm tới 7,4%.

Sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế suy yếu và lạm phát duy trì ở mức cao đang đặt Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trước bài toán chính sách tiền tệ khó khăn. Áp lực giá cả dai dẳng tiếp tục thu hẹp dư địa nới lỏng chính sách, bất chấp những tín hiệu kém tích cực từ hoạt động kinh tế.

Trên thị trường tài chính, giới đầu tư hiện nghiêng mạnh về kịch bản Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 8–9/12 tới. Kỳ vọng này được củng cố sau khi biên bản cuộc họp chính sách tháng 10, công bố hôm thứ Tư, cho thấy lập trường cứng rắn của ngân hàng trung ương Mỹ đối với lạm phát, cùng với những phát biểu gần đây của các quan chức Fed.

Hôm thứ Năm, Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson cho rằng cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, qua đó củng cố nhận định rằng chi phí vay vốn tại Mỹ sẽ còn duy trì ở mức cao.

Theo dữ liệu mới nhất từ thị trường hợp đồng tương lai, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 lên tới 93,9%, trong khi khả năng tăng mạnh 0,5 điểm phần trăm được đánh giá ở mức 6,1%.

Chỉ số USD Index duy trì quanh ngưỡng 103,8 điểm, gần mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 5%, sau khi hạ nhiệt trong phiên bán tháo trên thị trường chứng khoán hôm thứ Năm.

Đồng USD mạnh lên cùng với lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao tiếp tục gây bất lợi cho vàng. Khi lãi suất tăng, các tài sản sinh lời như trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn so với vàng, vốn không mang lại thu nhập định kỳ. Đồng thời, USD tăng giá khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó làm suy yếu nhu cầu đối với kim loại quý.

Nếu kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ có thể giảm, qua đó giúp giá vàng phần nào giải tỏa áp lực. Nhưng ngược lại, những tín hiệu cho thấy lạm phát tiếp tục dai dẳng sẽ củng cố khả năng Fed nâng lãi suất, gây thêm sức ép lên thị trường kim loại quý.

Đối với thị trường vàng, những căng thẳng chưa được giải quyết tại Trung Đông về lý thuyết vẫn tạo ra nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, tác động hỗ trợ từ yếu tố địa chính trị hiện đang bị lấn át bởi kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, sức mạnh của đồng USD và làn sóng bán tháo trên diện rộng của các nhà đầu tư. Đây là những yếu tố chủ đạo chi phối diễn biến giá vàng trong những phiên gần đây.



(Theo Kitco News)