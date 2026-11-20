Ông Lê Duy Hải – Phó Tổng Giám đốc VietinBank phát biểu khai mạc Vietnam Connect Forum 2026

Tham dự và chia sẻ tại diễn đàn có bà Bùi Thu Thủy – Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính; ông Nguyễn Xuân Thành – chuyên gia kinh tế; cùng ông Lê Duy Hải – Phó Tổng Giám đốc VietinBank.

Các chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý chia sẻ về triển vọng đầu tư, chính sách và môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Đối thoại đa chiều về môi trường đầu tư và triển vọng kinh doanh tại Việt Nam

Phiên tọa đàm với sự tham gia của đại diện Intel và VietinBank, trao đổi các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp FDI

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục chuyển trọng tâm thu hút FDI từ số lượng sang chất lượng, hiệu quả và tính bền vững, yêu cầu của nhà đầu tư ngày càng mở rộng, không chỉ dừng ở môi trường kinh doanh và chính sách ưu đãi mà còn bao gồm khả năng tiếp cận nguồn lực, phát triển chuỗi cung ứng, quản trị rủi ro và kết nối với hệ sinh thái doanh nghiệp trong nước.

Hoạt động Business Matching kết nối doanh nghiệp FDI với các đối tác cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Lê Duy Hải – Phó Tổng Giám đốc VietinBank – nhấn mạnh vai trò đồng hành của ngân hàng đối với nhà đầu tư ngay từ thị trường xuất phát, trước khi doanh nghiệp đưa ra quyết định đầu tư tại Việt Nam.

Theo đó, VietinBank không chỉ cung cấp các giải pháp tài chính – ngân hàng mà còn chủ động kết nối nhà đầu tư với cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến đầu tư, đối tác địa phương và các cơ hội kinh doanh, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình tìm hiểu thị trường, triển khai và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Tại phiên thảo luận về triển vọng đầu tư FDI và định hướng chính sách, bà Bùi Thu Thủy đã cập nhật bức tranh thu hút đầu tư nước ngoài, định hướng thu hút FDI thế hệ mới và những điểm đáng chú ý trong chính sách đầu tư của Việt Nam.

Ở góc độ thuế, bà Nguyễn Thị Cúc tập trung phân tích những thay đổi trong chính sách và quản lý thuế năm 2026, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các quy định liên quan. Những vấn đề thực tiễn như chi phí được trừ, ưu đãi thuế, hoàn thuế và kiểm soát rủi ro cũng được trao đổi, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong công tác tuân thủ và hoạch định tài chính.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thành mang đến góc nhìn về triển vọng kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính – ngân hàng. Những biến động về giá năng lượng, lạm phát, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thương mại quốc tế, tỷ giá và lãi suất được phân tích trong mối liên hệ với kế hoạch đầu tư và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, phiên tọa đàm còn có sự tham gia của ông Kenneth Tse – Phó Chủ tịch phụ trách Tổ chức Chuỗi cung ứng và Sản xuất Intel Foundry, kiêm Tổng Giám đốc Intel Products Việt Nam – và ông Angus Lin – Trưởng Văn phòng hợp tác VietinBank tại Đài Bắc bên cạnh 3 chuyên gia kể trên. Phiên thảo luận do ông Nguyễn Trần Kiên – Phó Giám đốc Khối KHDN, kiêm Giám đốc Ban FDI và Nguồn vốn Quốc tế VietinBank – điều phối.

Từ góc nhìn thực tiễn của doanh nghiệp FDI, các diễn giả trao đổi về những vấn đề gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất và kế hoạch mở rộng đầu tư, như năng lượng xanh, cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), phát triển nhà cung ứng nội địa, tài trợ chuỗi cung ứng và kết nối đầu tư xuyên biên giới.

Những trao đổi tại diễn đàn góp phần giúp doanh nghiệp có thêm thông tin và góc nhìn đa chiều để đánh giá môi trường đầu tư, nhận diện cơ hội, chủ động thích ứng với thay đổi chính sách và xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn tại Việt Nam.

Business Matching – Kết nối nhu cầu, mở rộng cơ hội hợp tác

Bên cạnh các phiên chia sẻ chuyên môn, Business Matching là một trong những điểm nhấn của Vietnam Connect Forum 2026, với hàng chục phiên kết nối trực tiếp được tổ chức theo nhu cầu đăng ký của doanh nghiệp.

Khác với hoạt động giao lưu thông thường, Business Matching tập trung vào những nhu cầu hợp tác cụ thể, tạo điều kiện để doanh nghiệp FDI gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam trong những lĩnh vực như logistics, tư vấn pháp lý, tư vấn đầu tư, kế toán – tài chính và tổng thầu xây dựng.

Thông qua các cuộc gặp, doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu năng lực đối tác, trao đổi yêu cầu hợp tác và đánh giá khả năng sử dụng dịch vụ phục vụ hoạt động hiện tại cũng như kế hoạch mở rộng đầu tư. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong nước tiếp cận khách hàng FDI, mở rộng mạng lưới và tìm kiếm những hướng hợp tác mới.

Hoạt động kết nối cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài ngày càng đa dạng. Bên cạnh nguồn vốn và dịch vụ ngân hàng, doanh nghiệp cần một mạng lưới đối tác có năng lực chuyên môn để hỗ trợ nhiều khâu trong quá trình đầu tư, vận hành và phát triển dự án.

Vietinbank – Đối tác chiến lược toàn diện của cộng đồng doanh nghiệp FDI

Vietnam Connect Forum 2026 tiếp tục thể hiện định hướng đồng hành của VietinBank cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI, với vai trò không chỉ là ngân hàng cung cấp giải pháp tài chính – ngân hàng mà còn là đối tác kết nối nhà đầu tư với thông tin thị trường, chuyên gia, đối tác và các nguồn lực cần thiết tại Việt Nam.

Song song với các giải pháp ngân hàng, VietinBank phát triển hệ sinh thái dịch vụ theo định hướng "One-stop Solution", đóng vai trò đầu mối kết nối doanh nghiệp với mạng lưới đối tác chuyên nghiệp trong các lĩnh vực pháp lý, thuế, kế toán, nhân sự, logistics, bất động sản công nghiệp, bảo hiểm và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác.

Thông qua cách tiếp cận này, doanh nghiệp có thể tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ một cách thuận tiện và đồng bộ hơn, giảm thời gian tìm kiếm đối tác, nâng cao hiệu quả phối hợp và tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Với năng lực tài chính, mạng lưới hoạt động và hệ sinh thái kết nối ngày càng mở rộng, VietinBank hướng tới trở thành đối tác chiến lược toàn diện, đồng hành cùng nhà đầu tư từ giai đoạn tìm hiểu cơ hội, gia nhập thị trường đến triển khai, vận hành và mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Những nỗ lực này được ghi nhận qua giải thưởng "Ngân hàng nội địa tốt nhất dành cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam" (The Best Local Bank for FDI in Vietnam), tiếp tục khẳng định năng lực và uy tín của VietinBank trong phục vụ cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài.

Thông qua Vietnam Connect Forum 2026, VietinBank tiếp tục khẳng định cam kết kết nối nguồn lực, đồng hành cùng doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy các cơ hội đầu tư, kinh doanh bền vững tại Việt Nam.