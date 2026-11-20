Đồng bộ nhận diện, hiện đại hóa không gian giao dịch

Trong chiến lược phát triển bền vững, VCBNeo xác định việc hiện đại hóa không gian giao dịch là nhiệm vụ trọng tâm nhằm định hình diện mạo thương hiệu chuyên nghiệp và nâng cao chuẩn mực phục vụ khách hàng. Hiện thực hóa định hướng này, thời gian qua, ngân hàng đã tập trung đẩy mạnh triển khai kế hoạch cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch trên toàn hệ thống.

Không gian giao dịch sau cải tạo được định hướng theo phong cách hiện đại, chuyên nghiệp, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ trong nhận diện thương hiệu. Từ khu vực đón tiếp, sảnh chờ đến hệ thống quầy giao dịch đều được quy hoạch khoa học, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển, tiếp cận dịch vụ và trao đổi nhu cầu tài chính.

Không gian giao dịch hiện đại, đồng bộ nhận diện thương hiệu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch VCBNeo (Ảnh: VCBNeo)

Đặc biệt, việc nâng cấp hạ tầng vật lý được gắn liền với chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ theo mô hình giao dịch "một cửa". Khi đến các điểm giao dịch của VCBNeo, khách hàng chỉ cần làm việc tại một quầy duy nhất để hoàn tất toàn bộ nhu cầu tài chính theo quy trình tinh gọn, nhanh chóng, giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi và di chuyển qua nhiều khâu trung gian. Cách bố trí phân khu giao dịch tách biệt, hợp lý kết hợp cùng hệ thống trang thiết bị kỹ thuật đồng bộ không chỉ hỗ trợ đội ngũ cán bộ nhân viên thao tác chuẩn xác, mà còn đảm bảo tính riêng tư, an toàn giao dịch và bảo mật tuyệt đối thông tin cho khách hàng.

VCBNeo chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, tạo môi trường giao dịch thuận tiện cho khách hàng và cán bộ nhân viên (Ảnh: VCBNeo)

Gia tăng giá trị trải nghiệm và hoàn thiện năng lực phục vụ toàn diện

Không dừng lại ở việc nâng cấp cơ sở vật chất, kế hoạch cải tạo hệ thống CN/PGD còn phản ánh bước chuyển toàn diện của VCBNeo trong việc nâng tầm trải nghiệm dịch vụ. Song song với đầu tư hạ tầng tại quầy, ngân hàng tập trung bồi dưỡng chất lượng đội ngũ nhân sự, cải tiến phương thức phục vụ và đẩy mạnh tích hợp các giải pháp ngân hàng số, mang đến hành trình giao dịch thông suốt và toàn diện hơn.

Đội ngũ cán bộ VCBNeo tận tâm tư vấn, đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng (Ảnh: VCBNeo)

Cùng với việc đưa các điểm giao dịch diện mạo mới vào hoạt động, VCBNeo còn triển khai các chương trình tri ân, gửi tặng những phần quà giá trị cho khách hàng đến giao dịch và trực tiếp trải nghiệm không gian phục vụ mới. Sự cộng hưởng đồng bộ giữa hạ tầng hiện đại, quy trình chuyên nghiệp và các chính sách tri ân thiết thực đã định hình chuẩn mực phục vụ mới, gia tăng giá trị trải nghiệm tại từng điểm chạm của VCBNeo.

VCBNeo triển khai các chương trình quà tặng tri ân khách hàng khi đến trải nghiệm không gian giao dịch mới

Kế hoạch cải tạo, nâng cấp hệ thống Chi nhánh và Phòng giao dịch thể hiện định hướng đầu tư nghiêm túc, dài hạn của VCBNeo trong quá trình phát triển bền vững. Mỗi điểm giao dịch được cải tạo không chỉ là một diện mạo mới mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, sự chuyên nghiệp và cam kết đồng hành cùng khách hàng của VCBNeo.

Chia sẻ về định hướng này, đại diện VCBNeo cho biết: "Trong xu hướng số hóa mạnh mẽ, công nghệ là cốt lõi, nhưng sự gắn kết bằng cảm xúc, sự thấu cảm trong từng dịch vụ và sự tận tâm trong từng điểm chạm trực tiếp mới chính là chiếc cầu nối bền chặt nhất đưa ngân hàng đến gần hơn với trái tim khách hàng. Chính vì thế, VCBNeo đã và đang nỗ lực đổi mới mạnh mẽ hệ thống mạng lưới, nhằm đồng bộ trải nghiệm liền mạch của khách hàng từ ngân hàng số đến các điểm chạm giao dịch."

Trong thời gian tới, VCBNeo sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác nâng cấp không gian giao dịch song hành cùng việc mở rộng hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của thị trường. Đây là bước đi thực chất nhằm củng cố nền tảng vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định cam kết đồng hành bền vững cùng khách hàng cũng như cộng đồng tại từng địa phương.