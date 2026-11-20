Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Ngân hàng lớn nhất Việt Nam xét về quy mô tài sản) đã chia sẻ các thông tin về diễn biến tín dụng bất động sản và chất lượng tài sản của ngân hàng.

Theo báo cáo của Chứng khoán MBS, Ban lãnh đạo BIDV cho biết dư nợ tín dụng liên quan đến bất động sản hiện chiếm khoảng 24,1% tổng dư nợ của BIDV, tương đương mức giới hạn nội bộ mà ngân hàng duy trì trong những năm gần đây. Trong đó, dư nợ cho vay các chủ đầu tư bất động sản ước khoảng 240.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm 2025.

BIDV tiếp tục định hướng kiểm soát tỷ trọng tín dụng bất động sản trong tổng danh mục, đồng thời ưu tiên những dự án có dòng tiền rõ ràng và khả năng tiêu thụ tốt.

Riêng dư nợ cho vay mua nhà tại cuối quý III/2026 đạt khoảng 341.000 tỷ đồng, giảm gần 4.000 tỷ đồng so với quý trước. Trong quý, giải ngân mới đạt khoảng 14.000 tỷ đồng, thấp hơn tổng giá trị trả nợ khoảng 18.000 tỷ đồng, trong đó một phần đáng kể là các khoản trả nợ trước hạn.

Diễn biến này phản ánh nhu cầu vay mua nhà chưa phục hồi mạnh trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cao và thanh khoản thị trường bất động sản còn hạn chế.

Đáng chú ý, khoảng 65% dư nợ cho vay mua nhà của BIDV vẫn đang trong thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi, trong khi 35% đã chuyển sang lãi suất thả nổi.

Ngân hàng dự kiến có khoảng 62.000 tỷ đồng dư nợ cho vay mua nhà được định giá lại trong 12 tháng tới, với mức điều chỉnh lãi suất khoảng 2–3 điểm phần trăm. Điều này tạo dư địa cải thiện lợi suất cho vay, nhưng đồng thời làm gia tăng áp lực trả nợ đối với một bộ phận khách hàng.

BIDV cũng ghi nhận nợ xấu trong danh mục cho vay mua nhà tăng khi các chương trình ưu đãi lãi suất giai đoạn 2023–2025 dần hết hiệu lực. Để hỗ trợ nhu cầu tín dụng, ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất đối với các khoản giải ngân mới.

Theo đánh giá của BIDV, khó khăn hiện tại của thị trường bất động sản mang tính ngắn và trung hạn. Về dài hạn, nhu cầu nhà ở thực cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường phục hồi.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 của BIDV tăng lên 1,58% tại cuối quý III/2026, nhưng vẫn thấp hơn ngưỡng kiểm soát 1,6% mà ngân hàng đặt ra cho cả năm.

BIDV xác định ba nguyên nhân chính khiến chất lượng tài sản chịu áp lực, bao gồm việc phân loại lại nợ theo thông tin từ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), dòng tiền và khả năng trả nợ của một bộ phận khách hàng suy yếu, cùng với tác động sau khi các cơ chế cơ cấu nợ theo Thông tư 02 hết hiệu lực.

Cùng với đó, tỷ lệ nợ nhóm 2 tăng 0,32 điểm phần trăm so với quý trước, lên 1,54%, cho thấy rủi ro chuyển nhóm nợ vẫn hiện hữu.

Các khoản vay cần theo dõi chủ yếu tập trung tại nhóm SME, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng và một số hoạt động thương mại. Tỷ lệ nợ xấu của khối doanh nghiệp lớn được BIDV đề cập ở mức khoảng 3%, trong khi nhóm SME ở mức khoảng 2,26%.

Đối với mảng bán lẻ, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,95% cuối năm 2025 lên 1,22% tại cuối quý III/2026, chủ yếu liên quan đến các khoản vay mua nhà và sản xuất kinh doanh.

Trong 12 tháng tới, BIDV dự kiến tập trung xử lý những khoản vay có khả năng chuyển nhóm, đẩy mạnh thu hồi nợ và xử lý tài sản bảo đảm. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục áp dụng các chương trình hỗ trợ phù hợp đối với những khách hàng vẫn có triển vọng phục hồi.

BIDV kỳ vọng việc giảm lãi suất và cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ góp phần hạn chế nợ xấu mới hình thành, đặc biệt tại phân khúc SME.