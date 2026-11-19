Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị thực tế VietinBank đã bỏ ra

Theo thông tin mới được công bố từ phía Sun Group, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) đã chuyển nhượng thành công dự án VietinBank Tower tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội cho Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group, trong tháng 9/2026.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ các nhà phân tích ngày 17/11, ban lãnh đạo VietinBank cũng xác nhận đã hoàn tất giao dịch chuyển nhượng dự án trụ sở chính sau nhiều năm tìm kiếm đối tác.

Theo báo cáo cập nhật của Chứng khoán Vietcap, toàn bộ giá trị tài sản chuyển nhượng và lợi nhuận phát sinh (nếu có) đã được hạch toán trong báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2026. Tuy nhiên, do thỏa thuận bảo mật với đối tác, VietinBank không công bố giá trị giao dịch, doanh thu, chi phí cũng như mức đóng góp cụ thể của thương vụ vào lợi nhuận quý III/2026.

VietinBank không công bố số tiền đã đầu tư vào Vietinbank Tower. Tuy nhiên qua báo cáo tài chính hàng năm, dễ nhận thấy chi phí xây dựng cơ bản dở dang luôn chiếm tỷ trọng lớn trong các khoản phải thu.

Tại thời điểm 30/06/2026, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 5.728 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn (5.509 tỷ đồng) là tại các công trình khu vực miền Bắc.

Nguồn: BCTC quý 2/2026

Dù giá chuyển nhượng chính thức chưa được tiết lộ, thương vụ VietinBank Tower từng được nhiều công ty chứng khoán đánh giá có khả năng mang lại khoản lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng.

Trong đó Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) từng ước tính VietinBank có thể ghi nhận khoảng 5.000 tỷ đồng lợi nhuận nếu chuyển nhượng dự án với mức giá tương đương tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu. Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng đưa ra nhận định tương tự về khả năng ghi nhận lợi nhuận từ thương vụ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, Tổng Giám đốc VietinBank, từng cho biết ngân hàng và đối tác đã tiến gần đến những bước pháp lý cuối cùng của quá trình chuyển nhượng.

Về giá bán, lãnh đạo VietinBank khẳng định hai bên sẽ xác định giá chuyển nhượng chính thức theo giá thị trường, đồng thời bảo đảm không thấp hơn giá thẩm định và giá trị thực tế ngân hàng đã đầu tư, nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích của VietinBank.

Chuyển nhượng vì "Khó khai thác tối đa tiềm năng"

VietinBank Tower được khởi công ngày 20/10/2010 trên khu đất rộng 29.916,9 m² tại lô TM1, Khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội.

Theo thiết kế ban đầu, dự án gồm hai tòa tháp cao 68 tầng và 48 tầng, kết nối bằng khối đế 7 tầng. Trong đó, tòa tháp 68 tầng được quy hoạch làm trụ sở chính của VietinBank, còn tòa tháp 48 tầng dự kiến bố trí khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, căn hộ cao cấp cho thuê cùng các chức năng thương mại khác.

Dự án được Đại hội đồng cổ đông VietinBank thông qua phương án đầu tư vào năm 2013, với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 10.267 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, công trình vẫn chưa thể hoàn thành như kế hoạch.

Từ năm 2018, VietinBank đã trình cổ đông phương án cơ cấu lại dự án, trong đó có việc tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng.

Theo giải trình của ngân hàng, một trong những nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ là lộ trình tăng vốn điều lệ chưa được thực hiện như kế hoạch, ảnh hưởng đến giới hạn đầu tư vào tài sản cố định và khả năng tiếp tục bố trí vốn.

Bên cạnh đó, VietinBank cũng đánh giá nhu cầu sử dụng thực tế của ngân hàng khó khai thác tối đa tiềm năng của một công trình có vị trí đắc địa và đa chức năng như VietinBank Tower.

Sau nhiều năm tìm kiếm nhà đầu tư, đến tháng 7/2025, VietinBank tiếp tục thông báo mời các đối tác quan tâm tham gia quá trình thẩm định và đàm phán chuyển nhượng. Thương vụ cuối cùng đã hoàn tất trong tháng 9/2026, đánh dấu việc ngân hàng chính thức rút khỏi dự án từng được kỳ vọng trở thành trụ sở chính mang tính biểu tượng.

Về phía đơn vị nhận chuyển nhượng, đại diện Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời cho biết doanh nghiệp đang rà soát hồ sơ thiết kế và xây dựng phương án cải tạo phù hợp đối với phần công trình dang dở, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật.

Theo Sun Group, việc tiếp nhận dự án mở ra giai đoạn phát triển mới cho VietinBank Tower, với kỳ vọng hình thành thêm một điểm nhấn kiến trúc tại khu vực cửa ngõ Tây Bắc Hà Nội.

Như vậy, sau 16 năm kể từ ngày khởi công, dự án trụ sở chính quy mô hơn 10.000 tỷ đồng của VietinBank đã chính thức có chủ đầu tư mới. Đối với VietinBank, thương vụ không chỉ khép lại quá trình kéo dài nhiều năm xử lý một dự án xây dựng dang dở mà còn có thể mang lại nguồn thu đáng kể, dù giá trị chuyển nhượng và khoản lợi nhuận thực tế vẫn chưa được công bố.