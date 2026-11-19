Cụ thể, nhiều ngân hàng thương mại như VPBank, TPBank và BIDV tiếp tục hạ lãi suất huy động tại một số kỳ hạn. Đáng chú ý SCB đưa lãi suất về 0%/năm đối với nhiều kỳ hạn tiền gửi cá nhân. Đây là trường hợp đặc thù do ngân hàng đang thuộc diện kiểm soát đặc biệt và tái cơ cấu.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với những ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo về lãi suất. Đồng thời sẽ tăng cường thanh tra, giám sát ngay trong tháng 11, tạo dư địa giảm chi phí vốn vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân có thể tiếp cận tín dụng với chi phí hợp lý.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 10488/NHNN-TTNH gửi các chi nhánh khu vực, yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về việc thực hiện giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng.

Động thái này thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại Công văn số 532 ngày 17/10 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ.

Theo đó, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực căn cứ kết quả theo dõi, giám sát và tình hình thực tế để tổ chức thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật và chỉ đạo của cơ quan quản lý về giảm lãi suất.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, những tồn tại, vi phạm phải được kịp thời nhận diện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định. Công tác kiểm tra phải triển khai ngay trong tháng 11 và báo cáo kết quả trong tháng để Ngân hàng Nhà nước tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; đồng thời tập trung giảm 1,5-2 điểm phần trăm/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Các ngân hàng cũng phải giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi bình quân của giao dịch phát sinh mới đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm, đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và không cạnh tranh thiếu lành mạnh trong huy động vốn.