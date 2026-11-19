Dấu ấn của VietCredit tại hội nghị thường niên của NAPAS

Trong hai ngày 12–13/11/2026, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit) tham dự Hội nghị Tổ chức Thành viên NAPAS 2026 tại Khánh Hòa. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hơn 60 tổ chức thành viên là các ngân hàng, công ty tài chính. Đây là dịp để NAPAS và các thành viên tổng kết kết quả hợp tác trong năm, trao đổi định hướng phát triển dịch vụ và ghi nhận những đóng góp ý kiến.

Một trong những nội dung được thảo luận tại hội nghị là sự tăng trưởng của thanh toán điện tử và vai trò ngày càng thiết yếu của hạ tầng thanh toán số. Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) hiện vận hành mạng lưới kết nối 68 ngân hàng và công ty tài chính, phục vụ hơn 80 triệu khách hàng. Đối với tổ chức phát hành như VietCredit, kết nối này cho phép chủ thẻ giao dịch tại các điểm chấp nhận phù hợp trong mạng lưới, qua đó mở rộng phạm vi sử dụng của thẻ.

Tại lễ vinh danh ngày 13/11/2026, VietCredit đã được trao giải ở hạng mục "Đơn vị dẫn đầu về xu hướng sử dụng thẻ tín dụng nội địa trên thị trường" (Outstanding Bank in Credit Card Transaction), thuộc nhóm giải "Ngân hàng dẫn đầu về phát triển thẻ NAPAS" (Outstanding Bank in Card Development).

Được biết, NAPAS Awards có hạng mục riêng về phát hành và phát triển dịch vụ thẻ. Trong đó, ở nhóm giải phát triển thẻ NAPAS, hạng mục mà VietCredit được trao là hạng mục ghi nhận kết quả sử dụng thẻ tín dụng nội địa thông qua số lượng và giá trị giao dịch, trên cùng mạng lưới với nhiều ngân hàng thương mại có tệp khách hàng và hệ thống phân phối rộng.

Đáng chú ý, VietCredit là công ty tài chính duy nhất trong khối công ty tài chính có tên trong danh sách các tổ chức được vinh danh tại hội nghị năm nay, bên cạnh các ngân hàng khác. Để phát triển mảng thẻ, VietCredit đã phải giải quyết hai bài toán. Đầu tiên, mở rộng kênh tiếp cận để khách hàng mới biết đến và đăng ký thẻ khi có nhu cầu. Đồng thời, chủ thẻ hiện hữu cần có thêm cách sử dụng thẻ thuận tiện, từ thanh toán tại cửa hàng đến mua sắm trực tuyến tại những điểm có hỗ trợ.

VietCredit phát triển thẻ tín dụng nội địa từ năm 2018

Theo công bố thông tin của VietCredit, doanh nghiệp là công ty tài chính đầu tiên tại Việt Nam trở thành thành viên chính thức của NAPAS. Tháng 4/2018, thẻ tín dụng nội địa VietCredit thực hiện giao dịch đầu tiên qua hệ thống. Đến năm 2021, VietCredit trở thành công ty tài chính đầu tiên phát hành thẻ tín dụng đạt chuẩn thẻ chip nội địa. Cũng trong năm đó, doanh nghiệp cùng 13 ngân hàng ký biên bản ghi nhớ với NAPAS nhằm thúc đẩy phát triển dòng thẻ này.

Năm 2022, VietCredit dẫn đầu hệ thống NAPAS về tỷ trọng cả số lượng và giá trị giao dịch thẻ tín dụng nội địa trong kỳ ghi nhận. Doanh nghiệp cũng được vinh danh ở hạng mục "Outstanding Bank in Credit Card Transaction" tại Hội nghị Ngân hàng thành viên năm đó. Kết quả này cho thấy VietCredit đã xây dựng được quy mô giao dịch đáng kể trong những năm đầu phát triển thẻ nội địa. Bốn năm sau, VietCredit được ghi nhận trở lại ở cùng hạng mục khi đã bổ sung phương thức thanh toán bằng điện thoại và đưa quy trình mở thẻ lên nền tảng của đối tác bán lẻ.

Tháng 9/2025, tại họp báo Ngày Thẻ Việt Nam, NAPAS trao cho VietCredit cúp vinh danh "Tổ chức tài chính đầu tiên triển khai dịch vụ thanh toán di động". VietCredit là công ty tài chính duy nhất trong nhóm bốn tổ chức được ghi nhận vì tiên phong triển khai NAPAS Tap & Pay, bên cạnh ba ngân hàng thương mại khác. Với tính năng hiện đại & bảo mật cao này, khách hàng có thể số hóa thẻ tín dụng VietCredit và chạm điện thoại vào thiết bị có hỗ trợ để thanh toán tại quầy mà không cần mang theo thẻ vật lý.

Phát triển thẻ tín dụng số qua các nền tảng đối tác

Từ những kinh nghiệm trong mảng thẻ nói chung và thế mạnh về công nghệ fintech nói riêng, năm 2026, VietCredit ra mắt mảng thẻ tín dụng số với quy trình đăng ký trực tuyến. Điểm nổi bật là ở tốc độ mở thẻ: khách hàng đủ điều kiện có thể mở thẻ trực tuyến, từ đăng ký đến kích hoạt thẻ chỉ trong một phút và có thẻ sẵn sàng để sử dụng ngay.

VietCredit được Napas vinh danh ở hạng mục "Outstanding Bank in Credit Card Transaction"

Hướng triển khai này bắt đầu với hệ sinh thái bán lẻ MWG (Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, TopZone, nhà thuốc An Khang và AVAKids). Với sự đồng hành của NAPAS, VietCredit và Điện Máy Xanh đã ra mắt Thẻ TinCard 3in1 trên ứng dụng Quà Tặng VIP, cho phép khách hàng đăng ký mở, quản lý và sử dụng thẻ trên cùng một ứng dụng.

Với VietCredit, đây là một kênh phát hành gắn với nhu cầu mua sắm cụ thể. Chẳng hạn, khách hàng đang cân nhắc mua một thiết bị gia dụng có thể tìm hiểu phương thức thanh toán, xem lựa chọn trả góp và đăng ký thẻ ngay trên ứng dụng quen thuộc. Sau giao dịch đầu tiên, khách hàng có thể tiếp tục dùng thẻ cho các khoản chi khác tại những điểm chấp nhận phù hợp trong mạng lưới NAPAS.

Trong năm 2027, VietCredit xác định thẻ tín dụng số là một trong những mảng phát triển trọng tâm. Từ kinh nghiệm triển khai, VietCredit cho biết sẽ mở rộng hợp tác và tích hợp thẻ vào các nền tảng đối tác tiếp theo để tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng. Khi mở rộng phát hành, VietCredit hướng đến việc giúp khách hàng dễ dàng mở thẻ, sử dụng thẻ ngay khi có nhu cầu.

Thời gian tới, VietCredit sẽ tiếp tục đồng hành và hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Napas, các tổ chức thành viên và đối tác để mở rộng khả năng tiếp cận và sử dụng thẻ, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.