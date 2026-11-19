Cơ hội tăng trưởng từ mùa khách quốc tế cuối năm

Sau 10 tháng, ngành du lịch Việt Nam ghi nhận hơn 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Châu Á tiếp tục là thị trường trọng điểm khi chiếm gần 75% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026, hai tháng cuối năm được xem là giai đoạn tăng tốc của toàn ngành du lịch.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhiều cơ hội tăng doanh thu dịp cuối năm từ khách quốc tế.

Để tận dụng giai đoạn cao điểm này, nhiều địa phương trên cả nước đang đồng loạt triển khai các chương trình kích cầu, từ lễ hội văn hóa, sự kiện giải trí đến các chương trình ưu đãi dành cho du khách trong mùa cuối năm và năm mới.

Điều này mở ra cơ hội đáng kể cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và bán lẻ. Tại các trung tâm du lịch như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Hội An hay Phú Quốc, lượng khách quốc tế được kỳ vọng tiếp tục gia tăng trong quý IV, kéo theo nhu cầu lưu trú, ăn uống, mua sắm và giải trí.

Không chỉ tăng về số lượng, cơ cấu khách quốc tế cũng ngày càng đa dạng với sự hiện diện của nhiều thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Campuchia và các quốc gia khác trong khu vực. Đây được xem là dư địa tăng trưởng đáng chú ý cho nhiều điểm kinh doanh trong mùa du lịch sôi động nhất năm.

Khách quốc tế đến đông hơn, nhưng phục vụ cũng phải khác hơn

Cùng với cơ hội từ mùa khách quốc tế cuối năm là yêu cầu cao hơn về trải nghiệm khách hàng. Khi phục vụ du khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau, các điểm kinh doanh không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm hay dịch vụ mà còn ở mức độ thuận tiện trong suốt hành trình mua sắm và chi tiêu.

Điều này đặc biệt rõ với các thị trường châu Á. Trong khi khách Trung Quốc quen sử dụng Alipay+, WeChat Pay (Tenpay) hay UnionPay, nhiều du khách Hàn Quốc thường thanh toán qua GLN QR. Khách đến từ Singapore, Thái Lan hay các nước trong khu vực cũng có những ứng dụng và mạng lưới thanh toán phổ biến riêng. Vì vậy, khả năng thanh toán theo đúng thói quen của khách ngày càng trở thành một phần trong trải nghiệm du lịch.

Mở tài khoản hộ kinh doanh, đăng ký QR Xuyên Biên Giới để nhận nhiều ưu đãi và cơ hội tăng doanh thu từ khách quốc tế.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã chủ động triển khai Giải pháp thanh toán QR Xuyên biên giới của ACB từ sớm nhằm phục vụ tốt hơn nhóm khách quốc tế. Thay vì yêu cầu du khách làm quen với một phương thức thanh toán mới, giải pháp cho phép khách sử dụng những ứng dụng quen thuộc ngay cả khi đang du lịch tại Việt Nam.

Hiện QR Xuyên biên giới của ACB đã kết nối các mạng lưới thanh toán tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào và Campuchia, cho phép thanh toán thông qua Alipay+, WeChat Pay (Tenpay), UnionPay, GLN QR, NETS và ITMX. Chỉ với một mã QR, các điểm kinh doanh có thể tiếp nhận thanh toán từ cả khách hàng trong nước và quốc tế.

Sau một thời gian triển khai, giải pháp đã trở thành một phần trong hoạt động thường ngày của nhiều điểm kinh doanh. Khi mùa khách quốc tế cao điểm cuối năm đến gần, các đơn vị này cũng đã sẵn sàng phục vụ đa dạng nhóm khách với những thói quen thanh toán khác nhau.

Không chỉ nhận thanh toán, còn tối ưu vận hành

Nếu trải nghiệm thanh toán giúp các điểm kinh doanh phục vụ khách quốc tế thuận tiện hơn, thì vào mùa cao điểm cuối năm, một bài toán khác cũng trở nên quan trọng không kém: quản lý lượng giao dịch gia tăng trong thời gian ngắn.

Thực tế cho thấy, vào các kỳ nghỉ lễ cuối năm và năm mới, lượng giao dịch tại nhiều nhà hàng, cửa hàng lưu niệm, điểm vui chơi hay cơ sở dịch vụ có thể tăng mạnh chỉ trong vài tuần. Cùng với đó là áp lực đối soát, kiểm soát doanh thu và theo dõi dòng tiền khi phục vụ đồng thời nhiều nhóm khách đến từ các thị trường khác nhau.

Trong bối cảnh đó, các đơn vị kinh doanh không còn chỉ quan tâm đến việc nhận được thanh toán, mà còn chú trọng đến khả năng quản lý giao dịch tập trung và theo dõi dòng tiền hiệu quả hơn. Với Giải pháp thanh toán QR Xuyên biên giới của ACB, doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thể nhận tiền trực tiếp về tài khoản ACB, đồng thời theo dõi giao dịch, quản lý doanh thu và dòng tiền trên cùng một nền tảng. Điều này giúp đơn giản hóa công tác đối soát và hỗ trợ vận hành hiệu quả hơn trong giai đoạn lượng khách gia tăng.

Bên cạnh đó, chi phí tiếp nhận thanh toán cũng là yếu tố được nhiều điểm kinh doanh quan tâm khi bước vào mùa cao điểm. So với nhiều hình thức nhận thanh toán bằng thẻ truyền thống, QR Xuyên biên giới mang đến thêm một lựa chọn giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp cận khách quốc tế với chi phí cạnh tranh hơn.

Từ 3/9/2026 đến 31/12/2026, khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh đăng ký thành công dịch vụ QR Payment được miễn phí 03 tháng đầu, với mức ưu đãi tối đa 1 triệu đồng/tháng/đơn vị chấp nhận thanh toán. Sau giai đoạn ưu đãi này, khách hàng tiếp tục có cơ hội nhận hoàn phí giao dịch lên đến 1 triệu đồng/tháng khi duy trì số dư bình quân trên tài khoản thanh toán theo quy định của ACB. Riêng khách hàng Hộ kinh doanh khi mở tài khoản online còn được hưởng thêm các ưu đãi lên đến 1,2 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá 2 triệu đồng, chỉ vàng 9999 hay iPhone 17 Pro Max. Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình, khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247.



