Theo đó, tổng nghĩa vụ nợ của Công ty CP Sản xuất Nhật Minh tại ngân hàng tính đến ngày 16/11/2026 là 978,444 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 197 tỷ đồng; dư nợ lãi, lãi phạt và phí chậm trả là 781,444 tỷ đồng.

Nghĩa vụ nợ tiếp tục được tính phát sinh cho đến khi Công ty Nhật Minh hoàn thành việc thanh toán.﻿

﻿Tài sản bảo đảm của khoản nợ gồm toàn bộ tài sản hình thành trên đất thuê của dự án “Trung tâm đào tạo và huấn luyện thuyền viên” tại phường Long Bình, quận 9 (cũ), TP.HCM.

Tài sản bảo đảm bổ sung là toàn bộ cổ phần của các cổ đông Công ty CP Đông Phong, bao gồm phần vốn đã góp và quyền góp vốn tương đương 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ là 976,674 tỷ đồng.

﻿Thời điểm đấu giá là 9h ngày 30/11 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (phường Hà Đông, Hà Nội).



Từ tháng 12/2024, Ngân hàng Quân đội (MB) đã thông báo về việc đổi tên và bổ nhiệm nhân sự đối với Ngân hàng Đại dương (OceanBank), sau gần một tháng nhận chuyển giao bắt buộc nhà băng 0 đồng này.

Từ thời điểm đó, Ocean Bank được đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam hiện đại, gọi tắt là MBV.

Đồng thời, các lãnh đạo của MB cũng đã đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại MBV.

Về lịch sử, Ocean Bank xuất thân là Ngân hàng nông thôn Hải Hưng. Sau khi được ông Hà Văn Thắm tham gia mua lại cổ phần, nhà băng này chuyển đổi mô hình sang ngân hàng đô thị, đổi tên thành Ngân hàng Đại Dương vào 2007.

Sau sự kiện ông Thắm bị bắt, Ocean Bank được Ngân hàng Nhà nước mua lại giá 0 đồng và VietinBank hỗ trợ quản trị. Tới giữa tháng 10/2024, Ocean bank được chuyển giao bắt buộc về MB.