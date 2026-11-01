Gửi tại quầy: VPBank niêm yết lãi suất 4,65%/năm

Theo các biểu lãi suất được niêm yết ngày 21/11, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,65%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận khoảng 581.250 đồng tiền lãi sau 3 tháng nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Sacombank áp dụng lãi suất 4,50%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 500 triệu đồng tại quầy. Với 50 triệu đồng gửi trong 3 tháng, tiền lãi dự kiến đạt 562.500 đồng.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm bậc thang kỳ hạn 3 tháng dành cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng là 4,50%/năm. Theo đó, khách hàng gửi 50 triệu đồng sẽ nhận khoảng 562.500 đồng tiền lãi sau 3 tháng.

Techcombank niêm yết lãi suất 4,35%/năm đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 543.750 đồng.

Trong khi đó, MB áp dụng lãi suất 4,10%/năm đối với tiền gửi tại quầy kỳ hạn 3 tháng, số tiền dưới 1 tỷ đồng. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 512.500 đồng tiền lãi.

ACB niêm yết lãi suất tiết kiệm truyền thống kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,00%/năm. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 500.000 đồng tiền lãi.

HDBank áp dụng lãi suất 3,60%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường tại quầy. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng theo đó mang lại khoảng 450.000 đồng tiền lãi sau 3 tháng.

Gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất tại quầy và online của 7 ngân hàng, với khoản tiền gửi minh họa 50 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy Online (%/năm) Tiền lãi online VPBank 4,65% 581.250 4,65% 581.250 Sacombank 4,50% 562.500 4,60% 575.000 Techcombank 4,35% 543.750 4,55% 568.750 SHB 4,50% 562.500 4,65% 581.250 MB 4,10% 512.500 4,65% 581.250 HDBank 3,60% 450.000 4,30% 537.500 ACB 4,00% 500.000 4,40% 550.000

Đơn vị tiền lãi: đồng. Tiền lãi = số tiền gửi × lãi suất năm × 3/12. Đây là số tiền lãi dự kiến, tính theo giả định gửi đủ 3 tháng.

Gửi online: VPBank, MB và SHB cùng niêm yết mức 4,65%/năm

Ở kênh online, VPBank áp dụng lãi suất 4,65%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, số tiền dưới 1 tỷ đồng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 581.250 đồng tiền lãi sau 3 tháng.

Tương tự, MB niêm yết lãi suất 4,65%/năm đối với sản phẩm Tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass, số tiền dưới 1 tỷ đồng. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 581.250 đồng tiền lãi.

SHB cũng áp dụng lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,65%/năm. Theo đó, khách hàng gửi 50 triệu đồng sẽ nhận khoảng 581.250 đồng tiền lãi khi đáo hạn.

Tại Sacombank, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 3 tháng dành cho khoản tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng là 4,60%/năm. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, số tiền lãi dự kiến đạt 575.000 đồng.

Techcombank niêm yết lãi suất online kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,55%/năm đối với khách hàng thông thường, số tiền dưới 1 tỷ đồng. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 568.750 đồng tiền lãi.

Trong khi đó, ACB áp dụng lãi suất online 4,40%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng ở kỳ hạn 3 tháng. Với 50 triệu đồng gửi trong 3 tháng, khách hàng dự kiến nhận 550.000 đồng tiền lãi.

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 3 tháng ở mức 4,30%/năm, tương ứng 537.500 đồng tiền lãi cho khoản tiền gửi 50 triệu đồng.

Như vậy, với khoản tiền gửi 50 triệu đồng trong 3 tháng, VPBank, MB và SHB cùng có lãi suất online cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 4,65%/năm, tương ứng 581.250 đồng tiền lãi. Sacombank đứng sau với mức 4,60%/năm, tương ứng 575.000 đồng.

Ở kênh tại quầy, VPBank dẫn đầu với lãi suất 4,65%/năm. Trong khi đó, HDBank có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 3,60%/năm.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết ngày 21/11/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.