Gửi tại quầy: LPBank và OCB niêm yết lãi suất cao nhất

Theo biểu lãi suất được niêm yết, tại kỳ hạn 6 tháng, LPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy ở mức 5,9%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm thường dành cho khách hàng thông thường. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 1,475 triệu đồng tiền lãi sau 6 tháng nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại OCB, lãi suất tiết kiệm thông thường tại quầy kỳ hạn 6 tháng cũng ở mức 5,9%/năm. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, số tiền lãi dự kiến đạt 1,475 triệu đồng.

MSB áp dụng lãi suất tiền gửi tiết kiệm/có kỳ hạn tại quầy ở mức 5,6%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng. Theo đó, khoản tiền gửi 50 triệu đồng trong nửa năm sẽ mang lại khoảng 1,4 triệu đồng tiền lãi.

Trong khi đó, Nam A Bank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,1%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 1,275 triệu đồng tiền lãi sau 6 tháng.

Tại VIB, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng dành cho khoản tiền từ 10 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng là 5,0%/năm. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 1,25 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm.

Gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất tiết kiệm tại quầy và online của 5 ngân hàng, đồng thời tính toán số tiền lãi dự kiến với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy Online (%/năm) Tiền lãi online LPBank 5,90% 1,475 triệu đồng 6,50% 1,625 triệu đồng OCB 5,90% 1,475 triệu đồng 6,00% 1,500 triệu đồng Nam A Bank 5,10% 1,275 triệu đồng 5,90% 1,475 triệu đồng MSB 5,60% 1,400 triệu đồng 5,80% 1,450 triệu đồng VIB 5,00% 1,250 triệu đồng 5,70% 1,425 triệu đồng

Đơn vị tiền lãi: triệu đồng. Tiền lãi được tính theo công thức: Số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × 6/12, giả định khách hàng gửi đủ 6 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi online: LPBank dẫn đầu với lãi suất 6,5%/năm

Ở kênh online, LPBank niêm yết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,5%/năm. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 1,625 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm, cao hơn 150.000 đồng so với gửi tại quầy.

OCB áp dụng lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,0%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng. Theo đó, khách hàng gửi 50 triệu đồng và lĩnh lãi cuối kỳ sẽ nhận khoảng 1,5 triệu đồng tiền lãi, cao hơn 25.000 đồng so với hình thức gửi tại quầy.

Tại Nam A Bank, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng là 5,9%/năm. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, số tiền lãi dự kiến đạt 1,475 triệu đồng sau nửa năm, cao hơn 200.000 đồng so với gửi tại quầy.

MSB niêm yết lãi suất tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến ở mức 5,8%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, khách hàng dự kiến nhận 1,45 triệu đồng tiền lãi, cao hơn 50.000 đồng so với gửi tại quầy.

Trong khi đó, VIB áp dụng lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,7%/năm đối với khoản tiền gửi từ 2 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 1,425 triệu đồng tiền lãi sau 6 tháng, cao hơn 175.000 đồng so với hình thức gửi tại quầy.

Như vậy, với khoản tiền gửi 50 triệu đồng trong 6 tháng, LPBank có lãi suất online cao nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 6,5%/năm, tương ứng 1,625 triệu đồng tiền lãi. OCB đứng sau với lãi suất 6,0%/năm, tương ứng 1,5 triệu đồng.

Ở kênh tại quầy, LPBank và OCB cùng dẫn đầu với lãi suất 5,9%/năm. Trong khi đó, VIB có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm được khảo sát, ở mức 5,0%/năm tại quầy và 5,7%/năm online.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết ngày 22/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.