Gửi tại quầy: VPBank niêm yết lãi suất 6,5%/năm

Theo biểu lãi suất được niêm yết, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 18 tháng ở mức 6,5%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 4,875 triệu đồng tiền lãi sau 18 tháng nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm bậc thang kỳ hạn 18 tháng dành cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng là 5,8%/năm. Theo đó, khách hàng gửi 50 triệu đồng sẽ nhận khoảng 4,35 triệu đồng tiền lãi khi đáo hạn.

MB áp dụng lãi suất 5,7%/năm đối với tiền gửi tại quầy kỳ hạn 18 tháng, số tiền dưới 1 tỷ đồng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, số tiền lãi dự kiến đạt 4,275 triệu đồng.

Sacombank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 18 tháng ở mức 5,5%/năm đối với khoản tiền dưới 500 triệu đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, khách hàng dự kiến nhận 4,125 triệu đồng tiền lãi.

Trong khi đó, HDBank áp dụng lãi suất 5,5%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường tại quầy. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 4,125 triệu đồng tiền lãi sau 18 tháng.

Techcombank niêm yết lãi suất tại quầy kỳ hạn 18 tháng ở mức 4,85%/năm đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi trong 18 tháng, tiền lãi dự kiến đạt 3,6375 triệu đồng.

Tại ACB, lãi suất tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ kỳ hạn 18 tháng là 4,9%/năm. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 3,675 triệu đồng tiền lãi sau một năm rưỡi.

Gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 18 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất tại quầy và online của 7 ngân hàng, với khoản tiền gửi minh họa 50 triệu đồng, kỳ hạn 18 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy Online (%/năm) Tiền lãi online VPBank 6,50% 4,875 triệu 7,10% 5,325 triệu Sacombank 5,50% 4,125 triệu 6,80% 5,100 triệu Techcombank 4,85% 3,6375 triệu 5,35% 4,0125 triệu SHB 5,80% 4,350 triệu 6,10% 4,575 triệu MB 5,70% 4,275 triệu 5,80% 4,350 triệu HDBank 5,50% 4,125 triệu 5,60% 4,200 triệu ACB 4,90% 3,675 triệu — —

Đơn vị tiền lãi: triệu đồng. Tiền lãi = số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × 18/12. Dấu "—" thể hiện chưa có dữ liệu lãi suất online kỳ hạn 18 tháng trong biểu ACB được cung cấp.

Gửi online: VPBank có lãi suất cao nhất nhóm khảo sát

Ở kênh online, VPBank niêm yết lãi suất kỳ hạn 18 tháng ở mức 7,1%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, khách hàng dự kiến nhận 5,325 triệu đồng tiền lãi sau 18 tháng.

Sacombank áp dụng lãi suất online 6,8%/năm đối với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Với 50 triệu đồng gửi trong 18 tháng, số tiền lãi dự kiến đạt 5,1 triệu đồng.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 18 tháng là 6,1%/năm. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 4,575 triệu đồng tiền lãi sau một năm rưỡi.

Trong khi đó, biểu tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass của MB ghi nhận lãi suất trả sau 5,8%/năm ở kỳ hạn 18 tháng đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, khách hàng dự kiến nhận 4,35 triệu đồng tiền lãi.

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 18 tháng ở mức 5,6%/năm, tương ứng 4,2 triệu đồng tiền lãi cho khoản tiền gửi 50 triệu đồng.

Techcombank áp dụng lãi suất online kỳ hạn 18 tháng ở mức 5,35%/năm đối với khách hàng thông thường. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 4,0125 triệu đồng tiền lãi sau 18 tháng.

Đối với ACB, biểu lãi suất tiền gửi online được cung cấp mới thể hiện các kỳ hạn đến 12 tháng. Do đó, chưa có đủ dữ liệu để xác định lãi suất và số tiền lãi đối với khoản gửi online kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng này.

Như vậy, với khoản tiền gửi 50 triệu đồng trong 18 tháng, VPBank có lãi suất online cao nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 7,1%/năm, tương ứng 5,325 triệu đồng tiền lãi. Sacombank đứng sau với lãi suất 6,8%/năm, tương ứng 5,1 triệu đồng.

Ở kênh tại quầy, VPBank cũng dẫn đầu với lãi suất 6,5%/năm, tương ứng 4,875 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng. Trong khi đó, Techcombank có lãi suất tại quầy thấp nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 4,85%/năm.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết ngày 22/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.