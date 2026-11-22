Khi tìm hiểu giá vàng, có một chi tiết người mua cần chú ý là giá mua vào và giá bán ra. Đây không phải hai cách niêm yết cho cùng một mức giá mà là hai mức giá phục vụ hai chiều giao dịch khác nhau.

Giá mua vào là mức giá cửa hàng hoặc đơn vị kinh doanh vàng chấp nhận mua lại vàng từ khách hàng. Ngược lại, giá bán ra là mức giá khách hàng phải trả khi mua vàng từ cửa hàng. Thông thường, giá bán ra sẽ cao hơn giá mua vào.

Khoảng cách giữa hai mức giá này được gọi là chênh lệch giá mua vào - bán ra. Đây là một trong những thông tin quan trọng mà người mua vàng cần theo dõi, đặc biệt khi có ý định mua để tích trữ và bán lại trong tương lai.

Ảnh minh hoạ chênh lệch giá vàng mua vào - bán ra (Bảo Tín Mạnh Hải)

Vì sao vừa mua vàng xong đã có thể bị lỗ?

Hãy thử một ví dụ đơn giản. Giả sử một cửa hàng niêm yết giá vàng nhẫn với giá mua vào là 14 triệu đồng/chỉ và giá bán ra là 14,2 triệu đồng/chỉ.

Nếu bạn mua 1 chỉ vàng, số tiền phải trả là 14,2 triệu đồng. Nhưng nếu ngay sau đó muốn bán lại cho chính cửa hàng này, số tiền nhận được chỉ là 14 triệu đồng.

Như vậy, bạn đã chênh lệch 200.000 đồng dù giá vàng trên thị trường chưa thay đổi. Đây chính là khoản chênh lệch phát sinh từ hai mức giá mua vào và bán ra.

Trong trường hợp giá vàng không biến động, người mua cần chờ đến khi giá mua vào của cửa hàng tăng lên đủ để bù khoản chênh lệch ban đầu thì mới có thể hòa vốn. Nếu muốn có lãi, mức giá mua vào tại thời điểm bán cần cao hơn số tiền đã bỏ ra ban đầu.

Điều này cũng có nghĩa là giá vàng tăng chưa chắc người mua đã có lãi. Chẳng hạn, nếu giá vàng bán ra tăng nhưng giá mua vào vẫn thấp hơn mức giá bạn từng mua, việc bán vàng ở thời điểm đó vẫn có thể khiến bạn chịu lỗ.

Chênh lệch giá mua vào - bán ra càng lớn, người mua càng cần cân nhắc

Không phải cửa hàng hay loại vàng nào cũng có mức chênh lệch giống nhau. Khoảng cách này có thể thay đổi tùy theo loại vàng, đơn vị kinh doanh và tình hình thị trường.

Với người mua vàng để tích trữ, chênh lệch càng lớn đồng nghĩa với việc mức giá mua vào cần tăng nhiều hơn để bù lại khoản tiền đã mất ngay từ thời điểm giao dịch. Nếu thường xuyên mua đi bán lại trong thời gian ngắn, khoản chênh lệch này có thể trở thành một chi phí đáng kể.

Đây cũng là lý do người mua không nên chỉ nhìn vào giá bán ra khi quyết định xuống tiền. Một sản phẩm có giá bán ra thấp hơn chưa chắc đã có lợi hơn nếu mức giá mua vào thấp và khoảng cách giữa hai mức giá quá lớn.

Trước khi mua, bạn nên kiểm tra đồng thời cả hai mức giá, so sánh giữa các đơn vị kinh doanh và tìm hiểu chính sách mua lại đối với loại vàng mình định chọn.

Ảnh minh hoạ Bảo tín Minh Châu

Người mua vàng cần nhớ điều gì?

Có 3 thông tin nên kiểm tra trước mỗi giao dịch. Thứ nhất là giá bán ra, tức số tiền thực tế bạn phải bỏ ra để mua vàng. Thứ hai là giá mua vào, tức số tiền có thể nhận được nếu bán lại tại thời điểm kiểm tra. Thứ ba là mức chênh lệch giữa hai con số này.

Sau khi mua, hãy lưu lại hóa đơn và ghi nhận số tiền thực tế đã thanh toán. Khi muốn bán, bạn có thể đối chiếu số tiền ban đầu với giá mua vào tại thời điểm đó để tự tính khoản chênh lệch.

Một nguyên tắc quan trọng là không nên đánh giá hiệu quả tích trữ vàng chỉ dựa trên việc giá vàng tăng hay giảm. Điều cần quan tâm là số tiền thực tế bạn bỏ ra, số tiền có thể thu về khi bán và khoảng cách giữa hai con số này.

Hiểu được chênh lệch giá mua vào - bán ra sẽ giúp người mua có cái nhìn đầy đủ hơn về chi phí giao dịch, tránh nhầm lẫn giữa giá vàng niêm yết và khoản tiền thực nhận.