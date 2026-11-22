Thị trường vàng đang trải qua chuỗi ngày lao dốc liên tiếp. Tuy nhiên, nhiều dự báo vẫn cho rằng mức giảm mạnh chưa đồng nghĩa vàng đã chạm đáy.

Giá vàng thế giới ‘bốc hơi’ hơn 300 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận 1 tuần giảm sâu, đánh mất nhiều mốc hỗ trợ quan trọng.

Ngày 15/11, giá vàng thế giới giao dịch quanh 3.880 USD/ounce. Áp lực bán tăng mạnh vào thứ Ba (17/11). Giá vàng giảm mạnh xuống dưới 3.800 USD vào thứ Tư khi đồng USD mạnh lên. Đà giảm càng tăng tốc sau khi biên bản cuộc họp tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn kiên quyết cam kết thắt chặt hơn nữa, với một số quan chức cân nhắc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 12.

Trong phiên giao dịch ngày 19/11, giá vàng có thời điểm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng, quanh ngưỡng 3.667 USD/ounce. Sang ngày 20/11, áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến giá vàng giao ngay có thời điểm chạm đáy tuần ở mức 3.502,93 USD/ounce trước khi kết thúc tuần quanh mức 3.535 USD/ounce.

Như vậy, so với mức giá ngày 15/11, vàng thế giới đã giảm khoảng 345 USD/ounce, tương đương gần 8,9%.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 ngày gần đây. (Nguồn: Kitco/Trading View)

Một trong những nguyên nhân chính khiến vàng suy yếu là đồng USD tăng giá và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Khi lãi suất có khả năng tăng, tài sản không sinh lãi như vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, hoạt động bán tháo trên thị trường chứng khoán và nhu cầu thanh khoản cũng tạo thêm áp lực. Một số nhà đầu tư phải bán vàng để bổ sung tiền mặt, đáp ứng yêu cầu ký quỹ hoặc giảm rủi ro danh mục

Vàng miếng SJC mất 4 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng trong nước cũng trải qua một tuần giao dịch kém tích cực khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 liên tục được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm.

Theo dữ liệu giá vàng SJC được ghi nhận trong tuần, ngày 15/11, vàng miếng SJC phổ biến ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đến ngày 16/11, giá gần như đi ngang trước khi xuất hiện một nhịp phục hồi nhẹ trong ngày 17/11.

Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu. Từ ngày 18/11, giá vàng quay đầu giảm mạnh, đặc biệt trong hai phiên 19/11 và 20/11. Đến sáng 21/11, giá vàng SJC tại một số thương hiệu lớn trong nước đã lùi về mốc 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Như vậy, so với cuối tuần trước (15/11), giá vàng miếng SJC giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong tuần qua. (Nguồn: SJC)

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn SJC 9999 cũng chịu áp lực giảm giá. Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (16/11), vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đến sáng 21/11, vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ niêm yết ở mức 127,3 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, vàng nhẫn SJC 9999 cũng giảm tới 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Diễn biến giá vàng nhẫn 9999 SJC trong tuần qua. (Nguồn: SJC)

So với mức đỉnh thiết lập hồi đầu năm nay 192,2 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC đã giảm đến 58,7 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm 30,5%.

Giá vàng có còn giảm tiếp?

Triển vọng thị trường vàng trong thời gian tới vẫn nhận được nhiều đánh giá thận trọng từ giới phân tích quốc tế.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý của Phố Wall vẫn chìm sâu trong vùng bi quan sau đợt lao dốc của vàng xuống mức 3.500 USD, trong khi phe lạc quan (tăng giá) của nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục suy yếu thêm khi đà bán tháo kim loại quý này tăng tốc.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex cho biết: “Giá vàng giao ngay hôm nay đã tiệm cận mức mục tiêu 3.500 USD/ounce. Nếu thủng ngưỡng này, đà giảm có thể bị đẩy sâu về vùng 3.430 - 3.450 USD/ounce. Tuy nhiên, trong bối cảnh chứng khoán và giá dầu sụt giảm đang kéo lãi suất đi xuống, tôi đang tìm kiếm một mô hình đảo chiều nào đó cho thấy đáy đã được thiết lập. Kể từ ngày 9/11 đến nay, giá vàng vẫn chưa giao dịch vượt qua mức đỉnh của phiên liền trước. Nếu điều này xảy ra ngay bây giờ, đó có thể là tín hiệu sớm cho thấy thị trường đã chạm đáy” .

Trong khi đó, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc Vận hành (COO) của Asset Strategies International nhận định: “ Đà bán tháo vàng hiện đã đi quá xa, vì vậy gần như chắc chắn giá sẽ đi lên trong tuần tới. Tuy nhiên, do đợt bán tháo này nhiều khả năng bắt nguồn từ việc bán giải chấp (margin call) để bù đắp ký quỹ cho các tài khoản cổ phiếu sử dụng đòn bẩy, nên nếu nhóm cổ phiếu công nghệ và tài chính trên thị trường chứng khoán tiếp tục lao dốc, giá vàng vẫn có thể giảm thêm”.

Bài phân tích dự báo của FXEmpire ngày 20/11 cũng cảnh báo mốc 3.500 USD/ounce có nguy cơ bị xuyên thủng nếu áp lực bán tiếp tục duy trì. Theo nhận định của Christopher Lewis, vàng đang trải qua một tuần giao dịch đặc biệt khó khăn và có thể phải kiểm tra lại vùng hỗ trợ quan trọng này.

Trong số 15 nhà phân tích tham gia khảo sát vàng của Kitco News tuần này, 4 chuyên gia (tương đương 27%), kỳ vọng giá vàng sẽ phục hồi trong tuần tới, trong khi 9 người khác (chiếm 60%), dự báo kim loại quý sẽ tiếp tục giảm sâu hơn. Hai nhà phân tích còn lại, (chiếm 13%), không có nhận định rõ ràng về xu hướng của vàng, hoặc dự đoán giá sẽ đi ngang vào tuần sau.