Theo dữ liệu từ WiData, tính từ đầu năm 2026 đến hết phiên giao dịch ngày 20/11, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào hơn 151.447 tỷ đồng và bán ra hơn 198.823 tỷ đồng cổ phiếu ngân hàng. Theo đó, khối ngoại bán ròng tổng cộng khoảng 47.376 tỷ đồng tại 28 cổ phiếu ngân hàng niêm yết và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đáng chú ý, áp lực bán ròng tập trung chủ yếu ở một số cổ phiếu ngân hàng lớn. Trong đó, ACB dẫn đầu với giá trị bán ròng hơn 8.381 tỷ đồng, tiếp đến là Vietcombank (VCB) với 7.482 tỷ đồng và Sacombank (STB) với 6.349 tỷ đồng.

Hai cổ phiếu khác cũng ghi nhận giá trị bán ròng đáng kể là HDBank (HDB) và VPBank (VPB), lần lượt đạt 5.590 tỷ đồng và 4.980 tỷ đồng. Như vậy, riêng 5 cổ phiếu ACB, VCB, STB, HDB và VPB đã bị khối ngoại bán ròng tổng cộng khoảng 32.783 tỷ đồng, chiếm gần 70% giá trị bán ròng của toàn bộ nhóm ngân hàng.

Ngoài 5 mã kể trên, nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng chịu áp lực bán ròng lớn từ nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, MSB bị bán ròng hơn 4.187 tỷ đồng, Techcombank (TCB) hơn 3.735 tỷ đồng, VietinBank (CTG) hơn 3.191 tỷ đồng và BIDV (BID) hơn 2.552 tỷ đồng. TPBank (TPB) cũng ghi nhận giá trị bán ròng hơn 1.335 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, vẫn có một số cổ phiếu ngân hàng thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, MB (MBB) dẫn đầu với giá trị mua ròng hơn 1.620 tỷ đồng, tiếp đến là LPBank (LPB) với 903 tỷ đồng và SeABank (SSB) với 450 tỷ đồng.

Các cổ phiếu ABBank (ABB), KienlongBank (KLB), PVcomBank (PCB), VietABank (VAB), BVBank (BVB), Bac A Bank (BAB) và NCB (NVB) cũng được khối ngoại mua ròng, song giá trị nhìn chung ở mức thấp.

Tính chung trong 28 cổ phiếu ngân hàng được thống kê, có 18 mã bị khối ngoại bán ròng và 10 mã được mua ròng kể từ đầu năm.

Xét theo phương thức giao dịch, khối ngoại bán ròng khoảng 39.419 tỷ đồng qua khớp lệnh và gần 7.957 tỷ đồng qua thỏa thuận. Như vậy, giao dịch khớp lệnh chiếm hơn 83% tổng giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài tại nhóm cổ phiếu ngân hàng.





Giao dịch khối ngoại tại 28 cổ phiếu ngân hàng

DÒNG VỐN NGOẠI · NHÓM NGÂN HÀNG Khối ngoại bán ròng hơn 47.000 tỷ đồng cổ phiếu ngân hàng Giá trị bán ròng lớn nhất được xếp trước, tiếp theo là các mã mua ròng · Đơn vị: tỷ đồng Bán ròng 47.376tỷ đồng Giá trị mua 151.448tỷ đồng Giá trị bán 198.824tỷ đồng Bán ròng Mua ròng Đường giữa: mốc 0 Giá trị ròng (tỷ đồng) ACB −8.381 ACB · BÁN RÒNG Mua: 13.789 tỷ đồng Bán: 22.171 tỷ đồng Ròng: −8.381 tỷ đồng VCB −7.482 VCB · BÁN RÒNG Mua: 19.537 tỷ đồng Bán: 27.020 tỷ đồng Ròng: −7.482 tỷ đồng STB −6.349 STB · BÁN RÒNG Mua: 12.046 tỷ đồng Bán: 18.395 tỷ đồng Ròng: −6.349 tỷ đồng HDB −5.590 HDB · BÁN RÒNG Mua: 20.505 tỷ đồng Bán: 26.096 tỷ đồng Ròng: −5.590 tỷ đồng VPB −4.980 VPB · BÁN RÒNG Mua: 13.904 tỷ đồng Bán: 18.884 tỷ đồng Ròng: −4.980 tỷ đồng MSB −4.187 MSB · BÁN RÒNG Mua: 5.268 tỷ đồng Bán: 9.455 tỷ đồng Ròng: −4.187 tỷ đồng TCB −3.735 TCB · BÁN RÒNG Mua: 13.621 tỷ đồng Bán: 17.356 tỷ đồng Ròng: −3.735 tỷ đồng CTG −3.191 CTG · BÁN RÒNG Mua: 8.701 tỷ đồng Bán: 11.892 tỷ đồng Ròng: −3.191 tỷ đồng BID −2.553 BID · BÁN RÒNG Mua: 7.148 tỷ đồng Bán: 9.701 tỷ đồng Ròng: −2.553 tỷ đồng TPB −1.335 TPB · BÁN RÒNG Mua: 2.417 tỷ đồng Bán: 3.752 tỷ đồng Ròng: −1.335 tỷ đồng EIB −765 EIB · BÁN RÒNG Mua: 2.075 tỷ đồng Bán: 2.840 tỷ đồng Ròng: −765 tỷ đồng SHB −556 SHB · BÁN RÒNG Mua: 5.621 tỷ đồng Bán: 6.176 tỷ đồng Ròng: −556 tỷ đồng VIB −522 VIB · BÁN RÒNG Mua: 1.679 tỷ đồng Bán: 2.201 tỷ đồng Ròng: −522 tỷ đồng SGB −438 SGB · BÁN RÒNG Mua: 0 tỷ đồng Bán: 438 tỷ đồng Ròng: −438 tỷ đồng OCB −267 OCB · BÁN RÒNG Mua: 398 tỷ đồng Bán: 665 tỷ đồng Ròng: −267 tỷ đồng NAB −108 NAB · BÁN RÒNG Mua: 436 tỷ đồng Bán: 544 tỷ đồng Ròng: −108 tỷ đồng VBB −2 VBB · BÁN RÒNG Mua: 1 tỷ đồng Bán: 3 tỷ đồng Ròng: −2 tỷ đồng PGB 0 PGB · BÁN RÒNG Mua: 0 tỷ đồng Bán: 0 tỷ đồng Ròng: 0 tỷ đồng MBB +1.621 MBB · MUA RÒNG Mua: 18.212 tỷ đồng Bán: 16.592 tỷ đồng Ròng: +1.621 tỷ đồng LPB +903 LPB · MUA RÒNG Mua: 4.334 tỷ đồng Bán: 3.431 tỷ đồng Ròng: +903 tỷ đồng SSB +450 SSB · MUA RÒNG Mua: 1.319 tỷ đồng Bán: 869 tỷ đồng Ròng: +450 tỷ đồng ABB +37 ABB · MUA RÒNG Mua: 121 tỷ đồng Bán: 84 tỷ đồng Ròng: +37 tỷ đồng KLB +31 KLB · MUA RÒNG Mua: 99 tỷ đồng Bán: 69 tỷ đồng Ròng: +31 tỷ đồng PCB +13 PCB · MUA RÒNG Mua: 16 tỷ đồng Bán: 4 tỷ đồng Ròng: +13 tỷ đồng VAB +8 VAB · MUA RÒNG Mua: 94 tỷ đồng Bán: 86 tỷ đồng Ròng: +8 tỷ đồng BVB +2 BVB · MUA RÒNG Mua: 35 tỷ đồng Bán: 34 tỷ đồng Ròng: +2 tỷ đồng BAB +1 BAB · MUA RÒNG Mua: 2 tỷ đồng Bán: 0 tỷ đồng Ròng: +1 tỷ đồng NVB +1 NVB · MUA RÒNG Mua: 70 tỷ đồng Bán: 69 tỷ đồng Ròng: +1 tỷ đồng

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài đã liên tục bán ròng cổ phiếu ngân hàng trong 4 năm liên tiếp, với quy mô bán ròng ngày càng lớn.

Cụ thể, năm 2023, khối ngoại bán ròng khoảng 12.815 tỷ đồng cổ phiếu ngân hàng. Sang năm 2024, giá trị bán ròng tăng lên hơn 19.451 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 52% so với năm trước.

Xu hướng này tiếp tục diễn ra trong năm 2025 khi khối ngoại bán ròng hơn 32.110 tỷ đồng cổ phiếu ngân hàng, tăng khoảng 65% so với năm 2024. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài tại nhóm ngân hàng gia tăng.

Đặc biệt, chỉ trong chưa đầy 11 tháng đầu năm 2026, khối ngoại đã bán ròng hơn 47.376 tỷ đồng cổ phiếu ngân hàng, cao hơn khoảng 47,5% so với giá trị bán ròng của cả năm 2025.

Tính chung từ đầu năm 2023 đến ngày 20/11/2026, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng lũy kế khoảng 111.754 tỷ đồng cổ phiếu ngân hàng.

Như vậy, giá trị bán ròng trong chưa đầy 11 tháng đầu năm 2026 đã lớn hơn tổng mức bán ròng của cả hai năm 2023 và 2024 cộng lại. Riêng hai năm 2025 và 2026, khối ngoại đã bán ròng gần 79.500 tỷ đồng, chiếm hơn 71% tổng giá trị bán ròng trong toàn bộ giai đoạn từ năm 2023 đến nay.