Gửi tại quầy: VPBank niêm yết lãi suất 6,4%/năm

Theo các biểu lãi suất được tổng hợp đến ngày 23/11, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,4%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với khoản tiền gửi 300 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 19,2 triệu đồng tiền lãi sau một năm nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại Techcombank, lãi suất kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng là 5,75%/năm. Với 300 triệu đồng gửi đủ 12 tháng, tiền lãi dự kiến đạt 17,25 triệu đồng.

SHB áp dụng lãi suất 5,7%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm bậc thang, dành cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng gửi 300 triệu đồng sẽ nhận khoảng 17,1 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Tại MB, biểu lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân ghi nhận mức 5,7%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng ở kỳ hạn 12 tháng. Khoản tiền gửi 300 triệu đồng tương ứng 17,1 triệu đồng tiền lãi.

Sacombank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,4%/năm đối với khoản tiền dưới 500 triệu đồng. Với 300 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 16,2 triệu đồng.

Đối với HDBank, sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường có lãi suất 5,2%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, tương ứng 15,6 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 300 triệu đồng.

Tại ACB, lãi suất tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ kỳ hạn 12 tháng là 4,8%/năm. Với khoản tiền gửi 300 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 14,4 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất tại quầy và online của 7 ngân hàng với khoản tiền gửi minh họa 300 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy (triệu đồng) Online (%/năm) Tiền lãi online (triệu đồng) VPBank 6,40 19,20 6,70 20,10 Sacombank 5,40 16,20 6,80 20,40 Techcombank 5,75 17,25 6,25 18,75 SHB 5,70 17,10 6,00 18,00 HDBank 5,20 15,60 5,30 15,90 MB 5,70 17,10 5,80 17,40 ACB 4,80 14,40 5,30 15,90

Đơn vị tiền lãi: triệu đồng. Số tiền lãi được tính theo công thức: Số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × 12/12, giả định khách hàng gửi đủ 12 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi online: Sacombank niêm yết lãi suất 6,8%/năm

Ở kênh online, Sacombank áp dụng lãi suất 6,8%/năm đối với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng tại kỳ hạn 12 tháng. Với khoản tiền gửi 300 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 20,4 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

VPBank niêm yết lãi suất online kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,7%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 300 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 20,1 triệu đồng.

Techcombank áp dụng lãi suất online 6,25%/năm đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Khoản tiền gửi 300 triệu đồng trong 12 tháng sẽ mang lại khoảng 18,75 triệu đồng tiền lãi.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng là 6,0%/năm. Theo đó, khách hàng gửi 300 triệu đồng sẽ nhận khoảng 18 triệu đồng tiền lãi sau một năm.

Trong khi đó, biểu tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass của MB ghi nhận lãi suất trả sau 5,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Mức này tương ứng 17,4 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 300 triệu đồng.

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,3%/năm. Với 300 triệu đồng gửi đủ một năm, khách hàng dự kiến nhận 15,9 triệu đồng tiền lãi.

ACB áp dụng lãi suất online 5,3%/năm đối với khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng ở kỳ hạn 12 tháng. Với khoản tiền gửi 300 triệu đồng, tiền lãi dự kiến đạt 15,9 triệu đồng.

Như vậy, với khoản tiền gửi 300 triệu đồng trong 12 tháng, Sacombank có lãi suất online cao nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 6,8%/năm, tương ứng 20,4 triệu đồng tiền lãi. VPBank đứng sau với lãi suất 6,7%/năm, tương ứng 20,1 triệu đồng.

Ở kênh tại quầy, VPBank dẫn đầu với lãi suất 6,4%/năm, tương ứng 19,2 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 300 triệu đồng. Trong khi đó, ACB có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 4,8%/năm tại quầy.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết ngày 23/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.