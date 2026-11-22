Theo báo cáo cập nhật ngày 19/11/2026 của Chứng khoán MB (MBS), tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – mã chứng khoán: BID) đã chia sẻ về tình hình kinh doanh, chất lượng tài sản và triển vọng hoạt động trong quý IV/2026 cũng như năm 2027.

BIDV dự kiến tăng trưởng tín dụng 16% năm 2027, đẩy mạnh cho vay hạ tầng

Theo MBS, BIDV đặt mục tiêu sử dụng hết hạn mức tăng trưởng tín dụng khoảng 10,7% được Ngân hàng Nhà nước giao trong năm 2026. Tính đến cuối quý III, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đạt 8%, đồng nghĩa với việc vẫn còn dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, BIDV cho biết phần hạn mức còn lại sẽ được sử dụng có chọn lọc, căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng huy động, năng lực vốn tự có và chất lượng khách hàng. Đối với năm 2027, ngân hàng đang xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng khoảng 16%, song chưa chốt chỉ tiêu chính thức.

Lý giải việc tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm thấp hơn một số ngân hàng thương mại tư nhân, BIDV cho biết điều này không phản ánh việc ngân hàng bị hạn chế khả năng giải ngân. Thay vào đó, ngân hàng tiếp tục ưu tiên hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ của khách hàng, thay vì mở rộng tín dụng bằng mọi giá.

Xét theo cơ cấu danh mục, khối khách hàng doanh nghiệp tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa. Ngược lại, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) ghi nhận sụt giảm do nhu cầu vốn yếu hơn và ngân hàng thận trọng hơn với rủi ro tín dụng tại phân khúc này.

Ở mảng bán lẻ, tín dụng vẫn duy trì tăng trưởng dương nhờ các khoản vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, dù cho vay mua nhà và cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân suy giảm.

Trong quý IV/2026, BIDV dự kiến tiếp tục mở rộng tín dụng tại các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, xuất nhập khẩu, FDI và những dự án hạ tầng đáp ứng yêu cầu thẩm định. Ngân hàng kỳ vọng môi trường lãi suất và thanh khoản thuận lợi hơn sẽ hỗ trợ nhu cầu vay vốn trong năm 2027, trong khi hạn mức tăng trưởng tín dụng chính thức vẫn phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý, BIDV đánh giá đầu tư công và các dự án hạ tầng trọng điểm sẽ là động lực quan trọng đối với nhu cầu tín dụng trong trung và dài hạn.

Tại cuối quý III/2026, danh mục tài trợ hạ tầng của ngân hàng bao gồm khoảng 18.400 tỷ đồng cho vay các dự án BOT và 4.500 tỷ đồng đối với các dự án cảng biển, sân bay.

Đối với những dự án trọng điểm được áp dụng cơ chế tín dụng đặc biệt, BIDV cho biết đã cam kết khoảng 2.000 tỷ đồng cho một dự án thuộc diện có thể được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, ngân hàng lưu ý cần phân biệt giữa dư nợ đã giải ngân, khoản tín dụng đã cam kết và các dự án vẫn đang trong quá trình thẩm định.

BIDV tiếp tục đánh giá cơ hội tham gia các dự án quy mô lớn, nhưng quyết định tài trợ sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai, tính khả thi của phương án tài chính, nguồn vốn đối ứng và khả năng quản trị rủi ro. Ngân hàng chưa đưa ra mục tiêu giải ngân cụ thể đối với nhóm dự án hạ tầng trong năm 2027.

Dư nợ bất động sản chiếm 24,1%, áp lực nợ xấu gia tăng

Một nội dung đáng chú ý khác được BIDV chia sẻ tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư là diễn biến tín dụng bất động sản và chất lượng tài sản.

Theo MBS, dư nợ tín dụng liên quan đến bất động sản hiện chiếm khoảng 24,1% tổng dư nợ của BIDV, tương đương mức giới hạn nội bộ mà ngân hàng duy trì trong những năm gần đây. Trong đó, dư nợ cho vay các chủ đầu tư bất động sản ước khoảng 240.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm 2025.

BIDV tiếp tục định hướng kiểm soát tỷ trọng tín dụng bất động sản trong tổng danh mục, đồng thời ưu tiên những dự án có dòng tiền rõ ràng và khả năng tiêu thụ tốt.

Riêng dư nợ cho vay mua nhà tại cuối quý III/2026 đạt khoảng 341.000 tỷ đồng, giảm gần 4.000 tỷ đồng so với quý trước. Trong quý, giải ngân mới đạt khoảng 14.000 tỷ đồng, thấp hơn tổng giá trị trả nợ khoảng 18.000 tỷ đồng, trong đó một phần đáng kể là các khoản trả nợ trước hạn.

Diễn biến này phản ánh nhu cầu vay mua nhà chưa phục hồi mạnh trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cao và thanh khoản thị trường bất động sản còn hạn chế.

Đáng chú ý, khoảng 65% dư nợ cho vay mua nhà của BIDV vẫn đang trong thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi, trong khi 35% đã chuyển sang lãi suất thả nổi.

Ngân hàng dự kiến có khoảng 62.000 tỷ đồng dư nợ cho vay mua nhà được định giá lại trong 12 tháng tới, với mức điều chỉnh lãi suất khoảng 2–3 điểm phần trăm. Điều này tạo dư địa cải thiện lợi suất cho vay, nhưng đồng thời làm gia tăng áp lực trả nợ đối với một bộ phận khách hàng.

BIDV cũng ghi nhận nợ xấu trong danh mục cho vay mua nhà tăng khi các chương trình ưu đãi lãi suất giai đoạn 2023–2025 dần hết hiệu lực. Để hỗ trợ nhu cầu tín dụng, ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất đối với các khoản giải ngân mới.

Theo đánh giá của BIDV, khó khăn hiện tại của thị trường bất động sản mang tính ngắn và trung hạn. Về dài hạn, nhu cầu nhà ở thực cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường phục hồi.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 của BIDV tăng lên 1,58% tại cuối quý III/2026, nhưng vẫn thấp hơn ngưỡng kiểm soát 1,6% mà ngân hàng đặt ra cho cả năm.

BIDV xác định ba nguyên nhân chính khiến chất lượng tài sản chịu áp lực, bao gồm việc phân loại lại nợ theo thông tin từ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), dòng tiền và khả năng trả nợ của một bộ phận khách hàng suy yếu, cùng với tác động sau khi các cơ chế cơ cấu nợ theo Thông tư 02 hết hiệu lực.

Cùng với đó, tỷ lệ nợ nhóm 2 tăng 0,32 điểm phần trăm so với quý trước, lên 1,54%, cho thấy rủi ro chuyển nhóm nợ vẫn hiện hữu.

Các khoản vay cần theo dõi chủ yếu tập trung tại nhóm SME, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng và một số hoạt động thương mại. Tỷ lệ nợ xấu của khối doanh nghiệp lớn được BIDV đề cập ở mức khoảng 3%, trong khi nhóm SME ở mức khoảng 2,26%.

Đối với mảng bán lẻ, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,95% cuối năm 2025 lên 1,22% tại cuối quý III/2026, chủ yếu liên quan đến các khoản vay mua nhà và sản xuất kinh doanh.

Trong 12 tháng tới, BIDV dự kiến tập trung xử lý những khoản vay có khả năng chuyển nhóm, đẩy mạnh thu hồi nợ và xử lý tài sản bảo đảm. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục áp dụng các chương trình hỗ trợ phù hợp đối với những khách hàng vẫn có triển vọng phục hồi.

BIDV kỳ vọng việc giảm lãi suất và cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ góp phần hạn chế nợ xấu mới hình thành, đặc biệt tại phân khúc SME.

Có thể trích lập thêm 9.300 tỷ đồng dự phòng trong quý IV, triển khai phát hành 780 triệu cổ phiếu

Theo báo cáo của MBS, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) của BIDV đã giảm từ 99,9% cuối năm 2025 xuống còn 73,4% tại cuối quý III/2026. Nguyên nhân chủ yếu là quy mô nợ xấu gia tăng trong khi số dư dự phòng chưa được bổ sung tương ứng.

Tại cuối tháng 9/2026, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của ngân hàng đạt khoảng 34.900 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm.

BIDV đặt mục tiêu nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên khoảng 85% vào cuối năm 2026. Theo kế hoạch, tổng chi phí dự phòng cả năm dự kiến khoảng 25.200 tỷ đồng, trong khi ngân hàng đã ghi nhận 15.959 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Như vậy, để hoàn thành ngân sách dự phòng đã đề ra, BIDV cần ghi nhận thêm khoảng 9.300 tỷ đồng trong quý IV, cao đáng kể so với mức 4.640 tỷ đồng của quý III.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng thực tế còn phụ thuộc vào tốc độ hình thành nợ xấu, kết quả thu hồi nợ, xử lý tài sản bảo đảm và diễn biến phân loại nợ. Việc tăng trích lập trong quý IV có thể tạo áp lực lên tăng trưởng lợi nhuận, dù thu nhập hoạt động được kỳ vọng tiếp tục cải thiện.

Về biên lãi ròng (NIM), chỉ tiêu này của BIDV ở mức khoảng 2,07% tại cuối quý III/2026, chịu sức ép khi chi phí huy động vốn tăng nhanh hơn mức cải thiện lợi suất tài sản.

BIDV kỳ vọng NIM sẽ có diễn biến tích cực hơn trong quý IV và năm 2027 nhờ tăng tiền gửi chi phí thấp, tối ưu cơ cấu tài sản sinh lãi và gia tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn, hiện chiếm trên 40% tổng dư nợ.

Bên cạnh đó, việc các khoản vay mua nhà chuyển từ lãi suất ưu đãi sang lãi suất thả nổi được kỳ vọng hỗ trợ lợi suất cho vay. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn phải cân đối giữa mục tiêu cải thiện NIM và yêu cầu hỗ trợ khách hàng, đặc biệt khi mặt bằng lãi suất cao có thể ảnh hưởng đến chất lượng tài sản.

Ở chiều huy động, BIDV cho biết quý III/2026 là quý đầu tiên trong năm tăng trưởng tiền gửi vượt tăng trưởng tín dụng, góp phần thu hẹp chênh lệch giữa hai chỉ tiêu và cải thiện khả năng cân đối vốn.

Trong năm 2027, ngân hàng kỳ vọng chênh lệch tăng trưởng tín dụng và huy động duy trì tương đối ổn định so với cuối năm 2026, dù nhu cầu vốn của khách hàng doanh nghiệp và các dự án đầu tư vẫn ở mức cao.

Các điều chỉnh về tỷ lệ an toàn thanh khoản, bao gồm việc mở rộng phần tiền gửi Kho bạc Nhà nước được tính vào tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) và nâng giới hạn sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn, được kỳ vọng tạo thêm dư địa về mặt tỷ lệ. Tuy nhiên, khả năng mở rộng tín dụng thực tế vẫn phải phù hợp với nguồn vốn huy động, năng lực vốn và các yêu cầu thanh khoản theo Basel III.

Đối với hoạt động dịch vụ, thu nhập phí thuần của BIDV tăng 5,5% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm 2026, chủ yếu nhờ dịch vụ thanh toán, tài trợ thương mại và ngân hàng số.

Trong đó, thu nhập từ thanh toán và tài trợ thương mại tăng 14,9% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu giao dịch của khách hàng doanh nghiệp và hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì tích cực.

BIDV cho rằng dư địa tăng trưởng phí trong quý IV và năm 2027 tiếp tục đến từ thanh toán, tài trợ thương mại, ngân hàng số và việc khai thác sâu hơn tập khách hàng hiện hữu. Ngân hàng hướng tới nâng dần tỷ trọng đóng góp của nguồn thu ngoài lãi trong tổng thu nhập hoạt động.

Ở mảng ngoại hối, dù doanh số giao dịch và nhu cầu của khách hàng xuất nhập khẩu vẫn tích cực, lợi nhuận chưa cải thiện tương ứng do biên chênh lệch tỷ giá thu hẹp. BIDV kỳ vọng điều kiện thị trường thuận lợi hơn có thể hỗ trợ nguồn thu này trong các kỳ tiếp theo, nhưng chưa đưa ra mục tiêu tăng trưởng cụ thể.

Liên quan đến kế hoạch tăng vốn, BIDV cho biết tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt 10,13% tại cuối quý III/2026, tăng khoảng 0,8 điểm phần trăm so với cuối năm 2025. Trong khi đó, tỷ lệ vốn cấp 1 cải thiện lên 7,14%.

Ngân hàng tiếp tục xác định tăng cường vốn tự có là một trong những ưu tiên nhằm duy trì khả năng tăng trưởng tín dụng và đáp ứng các yêu cầu an toàn vốn ngày càng cao.

Đáng chú ý, BIDV đang triển khai phương án phát hành riêng lẻ khoảng 780 triệu cổ phiếu, tương đương 10,71% số cổ phiếu lưu hành tại cuối quý I/2026.

Theo chia sẻ của ngân hàng, BIDV đã lựa chọn đơn vị tư vấn tài chính và đang tiếp xúc, đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, thời điểm hoàn tất thương vụ chưa được xác định cụ thể do phương án vẫn trong quá trình triển khai.

Ngoài kế hoạch tăng vốn cổ phần, BIDV dự kiến phát hành khoảng 25.000–28.000 tỷ đồng trái phiếu cao cấp trong hai năm tới nhằm bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, đa dạng hóa nguồn vốn và hỗ trợ tăng trưởng bảng cân đối kế toán.

Song song với các kế hoạch trên, ngân hàng đang chuẩn bị áp dụng phương pháp tiêu chuẩn theo Basel III từ quý I/2027 và hướng tới áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) vào năm 2030.