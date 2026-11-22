



Diễn biến tuần qua phân hóa khá rõ. ABB là mã đi lên 1,81%, mức tăng cao hơn các mã còn lại trong nhóm, dù giá trị giao dịch chỉ khoảng 27 tỷ đồng. MSB tăng 0,91%, còn VAB và PCB đi ngang.

Ở chiều ngược lại, NVB giảm 7,59%, VPB giảm 7,24% và VCB giảm 6,69%. VCB đóng cửa ở mức 50.200 đồng, so với 53.800 đồng của ngày 13/11.

Biến động giá từ 13/11 đến 20/11 (%) ABB +1,81% MSB +0,91% VAB 0,00% PCB 0,00% SGB 0,00% STB -0,56% SSB -1,00% KLB -1,45% NAB -1,52% OCB -1,85% VBB -2,52% EIB -2,78% BAB -2,88% BVB -2,88% TCB -2,97% PGB -3,19% HDB -3,54% ACB -3,69% SHB -4,13% CTG -4,44% TPB -4,63% MBB -4,70% VIB -4,98% LPB -5,52% BID -5,65% VCB -6,69% VPB -7,24% NVB -7,59%

STB là mã có giá đóng cửa cao nhất nhóm, ở mức 70.800 đồng mỗi cổ phiếu, tiếp theo là VCB với 50.200 đồng và LPB với 34.250 đồng. Trong khi đó có 3 mã giao dịch dưới mệnh giá là PCB, VAB và PGB, với giá đóng cửa tuàn qua lần lượt là 9.000 đồng, 9.000 đồng và 9.100 đồng.

28 mã ngân hàng có vốn hóa khoảng 2.380.000 tỷ đồng. VCB dẫn đầu với quy mô 419.455 tỷ đồng.

Có 4 cổ phiếu ngân hàng nằm trong Top 10 vốn hoá toàn thị trường chứng khoán Việt Nam là VCB, CTG, BID và VPB. Tổng vốn hoá của 4 ngân hàng này cộng lại cũng chưa bằng VIC – cổ phiếu có vốn hoá lớn nhất thị trường với hơn 1,8 triệu tỷ đồng.

Thanh khoản và các mã dẫn dắt dòng tiền

Tổng giá trị giao dịch của 28 cổ phiếu ngân hàng tuần qua ước đạt khoảng 13.500 tỷ đồng. SHB dẫn đầu với khoảng 1.445 tỷ đồng, theo sau là VCB, HDB và VPB, đều trên 1.350 tỷ đồng.

Mã GTGD ước tính (tỷ đồng) Khối ngoại ròng (tỷ đồng) Tự doanh ròng (tỷ đồng) SHB 1.445 -146,3 -4,2 VCB 1.355 -319,7 -24,1 HDB 1.352 -246,6 +3,2 VPB 1.352 -106,2 +5,1 TCB 1.129 -17,2 -36,1 MBB 1.003 -249,3 +18,2 STB 946 -117,2 -11,8 CTG 845 -82,4 +11,0 ACB 734 -311,5 -34,3

Khối ngoại bán ròng khoảng 1.876 tỷ đồng trên toàn nhóm. VCB bị bán ròng khoảng 320 tỷ đồng, ACB khoảng 311 tỷ đồng và MBB khoảng 249 tỷ đồng, là ba mã bị bán ròng nhiều nhất. HDB cũng bị bán ròng hơn 246 tỷ đồng, trong đó riêng phiên 20/11 chiếm khoảng 104 tỷ đồng.

Chiều mua ròng xuất hiện ở một số mã nhỏ hơn nhưng lực mua không đáng kể. TPB được mua ròng khoảng 10,5 tỷ đồng, PCB khoảng 3,8 tỷ đồng, còn SSB và VAB đều khoảng 1 tỷ đồng.

Giá trị khối ngoại mua/bán ròng tuần 16–20/11 (tỷ đồng) VCB -319,7 ACB -311,5 MBB -249,3 HDB -246,6 SHB -146,3 BID -127,7 STB -117,2 VPB -106,2 CTG -82,4 LPB -46,8 VIB -46,2 MSB -39,2 EIB -17,5 TCB -17,2 NAB -10,4 TPB +10,5 PCB +3,8 SSB +1,0 VAB +0,9

Tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng khoảng 99 tỷ đồng trên nhóm 28 mã. TCB bị bán ròng khoảng 36 tỷ đồng, ACB khoảng 34 tỷ đồng và VCB khoảng 24 tỷ đồng. Chiều ngược lại, MBB được mua ròng khoảng 18 tỷ đồng và CTG khoảng 11 tỷ đồng.

Áp lực bán trong tuần tập trung ở nhóm có thanh khoản lớn, trong đó khối ngoại là lực bán chính. Ngược lại, ABB và MSB vẫn giữ được sắc xanh trong bối cảnh phần lớn mã trong nhóm giảm giá.