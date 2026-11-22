Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng; Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 128,2 - 133,5 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Vàng bạc đá quý niêm yết giá vàng miếng SJC 128 - 133,5 triệu đồng/lượng...

So với cách đây 1 tuần, giá vàng miếng SJC giảm 4 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua vào - bán ra nới rộng từ 5 - 5,5 triệu đồng/lượng tùy từng doanh nghiệp khiến người mua vàng từ đầu tuần đến nay bán ra lỗ lên đến 9 - 9,5 triệu đồng/lượng.

Còn so với mức đỉnh đầu tháng 11, giá vàng SJC bán ra đã giảm khoảng 11 triệu đồng/lượng. Diễn biến này khiến những người mua vàng từ đầu tháng nếu bán ở thời điểm hiện tại có thể chịu mức lỗ lên tới 16 - 16,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh trong vòng 1 tháng qua (ảnh: N.M).

Giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh trong 1 tuần qua. vàng nhẫn Phú Quý có giá 128 - 132 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 128,3 - 133,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 128 - 133 triệu đồng/lượng...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới 3.524 USD/ounce, tương đương 110,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.659 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.600 - 25.980 đồng/USD (mua vào - bán ra).