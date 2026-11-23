App ngân hàng từ lâu được xem là vũ khí chiến lược giúp các nhà băng duy trì tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA). Nếu như trước đây, chỉ cần tiên phong miễn phí chuyển khoản, nâng cấp giao diện mượt mà hơn một chút là ngân hàng đã có thể kéo mạnh dòng tiền thanh toán, thì nay cuộc chơi đã khác. Hầu hết các nhà băng đều đã đạt mặt bằng công nghệ tương đối đồng đều, ứng dụng nào cũng na ná nhau từ giao diện đến các tiện ích cơ bản, khiến lợi thế cạnh tranh dần thu hẹp.

Trong bối cảnh tỷ lệ CASA suy giảm diện rộng trên toàn hệ thống - tính đến Quý III/2026, chỉ 8 trên 28 ngân hàng niêm yết ghi nhận tăng trưởng tỷ lệ CASA, bài toán của các nhà băng giờ đây không còn dừng lại ở việc thuyết phục khách tải app hay mở tài khoản cho có, mà là làm sao để họ thực sự giữ tiền ở lại, sử dụng tài khoản đó như công cụ thanh toán chính mỗi ngày.

CASA CÁC NGÂN HÀNG QUÝ III/2026 Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn và mức thay đổi so với 31/12/2025 (di chuột vào từng thanh để phóng to) CASA tăng CASA giảm NGÂN HÀNG TỶ LỆ CASA BIẾN ĐỘNG* MBBank: 32,8% (-4,03 điểm %) 1. MBBank 32,8% -4,03 Vietcombank: 31,8% (-1,92 điểm %) 2. Vietcombank 31,8% -1,92 Techcombank: 31,1% (-3,38 điểm %) 3. Techcombank 31,1% -3,38 VietinBank: 22,7% (-2,14 điểm %) 4. VietinBank 22,7% -2,14 PGBank: 21,4% (+3,45 điểm %) 5. PGBank 21,4% +3,45 ACB: 21,0% (-1,27 điểm %) 6. ACB 21,0% -1,27 MSB: 20,4% (-7,73 điểm %) 7. MSB 20,4% -7,73 BIDV: 19,9% (-1,23 điểm %) 8. BIDV 19,9% -1,23 Sacombank: 19,0% (+4,03 điểm %) 9. Sacombank 19,0% +4,03 TPBank: 16,4% (-3,52 điểm %) 10. TPBank 16,4% -3,52 Eximbank: 12,9% (-0,19 điểm %) 11. Eximbank 12,9% -0,19 VPBank: 12,3% (-1,35 điểm %) 12. VPBank 12,3% -1,35 OCB: 12,0% (+2,10 điểm %) 13. OCB 12,0% +2,10 VIB: 11,4% (-2,99 điểm %) 14. VIB 11,4% -2,99 SeABank: 10,8% (-2,81 điểm %) 15. SeABank 10,8% -2,81 NCB: 9,9% (+1,30 điểm %) 16. NCB 9,9% +1,30 PVcomBank: 9,7% (+0,87 điểm %) 17. PVcomBank 9,7% +0,87 BVBank: 8,7% (+0,37 điểm %) 18. BVBank 8,7% +0,37 ABBank: 8,5% (-0,39 điểm %) 19. ABBank 8,5% -0,39 Saigonbank: 8,1% (-1,65 điểm %) 20. Saigonbank 8,1% -1,65 HDBank: 7,6% (-4,50 điểm %) 21. HDBank 7,6% -4,50 SHB: 6,7% (-1,26 điểm %) 22. SHB 6,7% -1,26 VietABank: 6,6% (+0,53 điểm %) 23. VietABank 6,6% +0,53 LPBank: 6,6% (-1,85 điểm %) 24. LPBank 6,6% -1,85 KienlongBank: 6,0% (-2,14 điểm %) 25. KienlongBank 6,0% -2,14 VietBank: 5,2% (+0,82 điểm %) 26. VietBank 5,2% +0,82 Nam A Bank: 4,9% (-1,03 điểm %) 27. Nam A Bank 4,9% -1,03 Bac A Bank: 3,5% (-0,02 điểm %) 28. Bac A Bank 3,5% -0,02 8/28 Ngân hàng tăng CASA 13,85% CASA bình quân *Biến động tính theo điểm phần trăm. Nguồn: Tổng hợp số liệu 28 ngân hàng.

Ông Bùi Văn Huy – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nghiên cứu Đầu tư tại FIDT nhận định, động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới sẽ đến từ khả năng kiểm soát dòng tiền giao dịch thực thay vì chỉ cạnh tranh bằng miễn phí dịch vụ. "Ngân hàng nào kiểm soát được dòng tiền giao dịch thực, giữ được khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán mỗi ngày, ngân hàng đó sẽ chiếm ưu thế", ông Huy nhấn mạnh.

Đó cũng chính là lý do các nhà băng bước vào cuộc đua giành giật sự gắn bó thực chất, nơi mỗi ứng dụng phải tự viết nên một bản sắc riêng để trở thành ngân hàng giao dịch chính của khách hàng.

Đầu tư nghìn tỷ cho công nghệ, nhưng "xịn" phải đi cùng với "bền"

Trong vài năm trở lại đây, ngân sách đầu tư cho công nghệ thông tin của các ngân hàng thương mại liên tục tăng, nhiều nhà băng chi hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm để nâng cấp hạ tầng core banking, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI). Nhờ tốc độ triển khai nhanh, các ứng dụng ngân hàng trong nước có độ phủ tiện ích rộng, từ chuyển tiền tức thời 24/7, thanh toán QR đến các dịch vụ đầu tư nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, theo ông Lê Hoài Ân, CFA – Founder IFSS, chuyên gia đào tạo và tư vấn hoạt động ngân hàng, chi tiêu nhiều cho công nghệ không đồng nghĩa với năng lực số mạnh. Vị chuyên gia này cho rằng tiêu chuẩn của một ứng dụng ngân hàng không chỉ nằm ở số lượng tính năng trên bề mặt, mà phải là sự kết hợp giữa "xịn và bền" — dễ sử dụng ở hiện tại, nhưng an toàn và ổn định ở hạ tầng phía sau.

Thực tế vận hành cho thấy sự ổn định của hệ thống mới là yếu tố giữ chân người dùng trước tiên. Thời gian qua, không ít ngân hàng quy mô lớn từng ghi nhận tình trạng gián đoạn dịch vụ hoặc chậm xử lý giao dịch vào khung giờ cao điểm, dịp lễ hay kỳ trả lương. Trong môi trường giao dịch số, chỉ một vài lần gián đoạn vào thời điểm cần thanh toán cũng đủ khiến người dùng dịch chuyển dòng tiền sang ứng dụng khác.

Nhận thức rõ rủi ro này, nhiều nhà băng bắt đầu công khai các chỉ số vận hành như một cam kết chất lượng thay vì chỉ nói về tính năng. Đơn cử, trên nền tảng VPBank NEO, ngân hàng này công bố tỷ lệ sẵn sàng hệ thống đạt mức 99,96% trong năm 2025, song song với việc số hóa quy trình thẩm định thẻ tín dụng và vay tiêu dùng trực tuyến tại Cardzone. Khi các tiện ích cơ bản đã bão hòa, khả năng duy trì hoạt động liên tục và tốc độ xử lý giao dịch trở thành lớp phòng tuyến đầu tiên giữ người dùng ở lại.

Khi thêm nhiều tính năng nhưng chưa chắc đúng nhu cầu

Sau hạ tầng vận hành, mặt trận cạnh tranh tiếp theo nằm ở thiết kế trải nghiệm và chiến lược giữ dòng tiền. Việc chạy đua bổ sung dịch vụ một cách dàn trải đang khiến nhiều ứng dụng đứng trước nguy cơ trở thành một "siêu thị bề bộn". Người dùng mở app chỉ với nhu cầu cơ bản là chuyển tiền hoặc kiểm tra số dư, nhưng lại phải đi qua hàng loạt biểu ngữ quảng cáo, gói vay, bảo hiểm, hoàn tiền hay các chương trình tích điểm. Việc nhồi nhét thiếu chọn lọc khiến thao tác bị kéo dài, thậm chí gây bất tiện cho các giao dịch cốt lõi.

Để tránh rơi vào bẫy "ma trận tính năng", một số ngân hàng chuyển sang ứng dụng AI và dữ liệu lớn để phân luồng nhu cầu thay vì hiển thị đồng loạt. Tại Techcombank Mobile, dữ liệu hành vi và AI được dùng để cá nhân hóa các gợi ý quản lý tài chính và tối ưu dòng tiền nhàn rỗi ngay trên tài khoản thanh toán thông qua Sinh Lời Tự Động — cơ chế giúp số dư tự động sinh lãi mỗi ngày nhưng vẫn duy trì khả năng thanh toán 24/7, thu hút hàng triệu khách hàng kích hoạt và hàng chục nghìn tỷ đồng số dư tham gia. Cách làm này giải quyết trực tiếp tâm lý ngại để tiền nằm yên trong tài khoản thanh toán của nhóm khách hàng trung lưu và hộ kinh doanh.

Ở nhóm ngân hàng có tệp khách hàng đại chúng trải rộng nhiều độ tuổi, bài toán chống quá tải giao diện lại được giải theo hướng phân tách trải nghiệm. Thay vì dùng một màn hình chung cho hàng chục triệu người dùng, VCB Digibank tách bạch giao diện ngay trên cùng một ứng dụng — từ không gian YouPro cho người trẻ, Priority cho khách hàng ưu tiên đến giao diện An Vui phóng to phông chữ, lược bỏ các nút bấm phức tạp và tích hợp tra cứu lương hưu cho người cao tuổi. Trong khi đó, VietinBank iPay dùng AI để tự động học thói quen, đưa các tính năng hay dùng lên màn hình chính và gom hơn 500 tiện ích thanh toán từ viện phí, học phí đến dịch vụ công, duy trì tần suất mở ứng dụng qua các hóa đơn thiết yếu định kỳ.

Tệp người dùng lớn chưa đồng nghĩa với sự yêu thích

Nếu quy mô vốn, lợi nhuận hay số lượng tài khoản mở mới được phản ánh rõ ràng trên báo cáo tài chính, thì mức độ hài lòng của người dùng trên không gian số lại cho thấy một thực tế khắt khe hơn.

Hiện nay, nhiều ngân hàng công bố sở hữu từ 15 triệu đến hơn 30 triệu người dùng trên kênh số. Điển hình như App MBBank đã vượt mốc 30 triệu người dùng nhờ chiến lược mở rộng độ phủ đại chúng thông qua cá nhân hóa số tài khoản theo nickname, số điện thoại, dòng thẻ thiết kế MB Hi Collection và tính năng chia sẻ biến động số dư cho người bán hàng trực tuyến. Tương tự, BIDV SmartBanking cũng tận dụng tệp khách hàng truyền thống khổng lồ để chuyển dịch sang mô hình trợ lý tài chính đa nền tảng trên phiên bản X, kết nối từ smartphone đến đồng hồ thông minh, liên kết tài khoản chứng khoán BSC và công cụ quản lý doanh thu tiểu thương MyShop Pro.

Tuy nhiên, quy mô người dùng lớn luôn đi kèm áp lực vận hành tương ứng. Quan sát điểm đánh giá của các ứng dụng ngân hàng trên hai kho ứng dụng App Store và Google Play cho thấy không nhiều cái tên duy trì được mức điểm trên 4 sao một cách ổn định qua thời gian. Khoảng cách giữa "số lượng cài đặt" và "mức độ hài lòng" đến từ phản ứng trực tiếp của người dùng trước từng thay đổi nhỏ: một bản cập nhật làm xáo trộn vị trí nút bấm quen thuộc, quy trình xác thực sinh trắc học phát sinh lỗi hay tình trạng chậm trễ vào giờ cao điểm đều có thể kéo theo làn sóng đánh giá tiêu cực.

Khi rào cản chuyển đổi gần như không còn, người dùng không ở lại với một ứng dụng chỉ vì thói quen cũ hay quy mô tài sản của ngân hàng đứng sau. Một ứng dụng có nhiều tính năng nhất chưa chắc là ứng dụng được mở ra đầu tiên mỗi ngày; một nhà băng có tệp khách hàng lớn nhất cũng chưa chắc giữ được vị trí ưu tiên trên màn hình điện thoại.

Giữa sáu đề cử tại hạng mục App ngân hàng được yêu thích nhất của FChoice 2026 — gồm BIDV SmartBanking, App MBBank, Techcombank Mobile, VCB Digibank, VietinBank iPay và VPBank NEO — mỗi ứng dụng đang theo đuổi một cấu trúc vận hành và cách tiếp cận tệp khách hàng riêng. Sau cùng, thước đo khách quan nhất cho vị thế của một ứng dụng ngân hàng nằm ở chính hành vi sử dụng hằng ngày: khi cần thực hiện một giao dịch quan trọng hay duy trì dòng tiền chi tiêu chính, đâu là biểu tượng mà người dùng lựa chọn chạm vào đầu tiên?