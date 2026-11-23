Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã: BID) vừa có Nghị quyết phê duyệt một số nội dung trong phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 1.397.250.028 cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá khoảng 13.972,5 tỷ đồng.

Vốn điều lệ hiện tại của BIDV là 77.782.294.730.000 đồng, tương ứng 7.778.229.473 cổ phiếu đang lưu hành. Nếu phát hành đủ số cổ phiếu dự kiến, vốn điều lệ sẽ tăng lên khoảng 91.754,8 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn của BIDV được thông qua tại Đại hội cổ đông tháng 4/2026 gồm ba cấu phần: tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cho nhà đầu tư, với tổng mức tăng hơn 26.757 tỷ đồng.

Trong đó, đợt phát hành cổ phiếu thưởng đã hoàn tất vào tháng 8/2026, với gần 498,2 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên khoảng 77.783 tỷ đồng. Trước đó, ngân hàng đã chào bán riêng lẻ hơn 258 triệu cổ phiếu với giá bình quân 38.900 đồng mỗi cổ phiếu, thu về hơn 10.000 tỷ đồng. Kế hoạch chào bán tối đa 780 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 2026 - 2027 vẫn đang được triển khai.

Song song với cổ phiếu thưởng, BIDV đã chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tương đương 450 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Trên thị trường, cổ phiếu BID hiện giao dịch quanh mốc 30.000 đồng/cp, vốn hóa đạt hơn 233 nghìn tỷ đồng.