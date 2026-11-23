Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB cho ông Phạm Quang Tiến

Ông Phạm Quang Tiến từng giữ Giám đốc chi nhánh BIDV Ba Tháng Hai. Năm 2022 Ngân hàng Nhà nước chỉ định ông tham gia hội đồng quản trị SCB cùng với các nhân sự từ hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước khi SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Trong quá trình làm việc tại SCB, ông đã giữ chức Tổng Giám đốc tham gia điều hành và định hướng hoạt động tái cơ cấu, khai thác tài sản…

Chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng ghi nhận những đóng góp của ông Phan Đình Điền thời gian qua và nhấn mạnh, Ban lãnh đạo NHNN tin tưởng ở cương vị mới ông Phan Đình Điền tiếp tục phát huy năng lực, lãnh đạo, chỉ đạo SCB hoàn thành tốt những kế hoạch đề ra. Phó Thống đốc cũng yêu cầu tập thể Hội đồng quản trị, Ban điều hành SCB tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa hoạt động của ngân hàng tiếp tục ổn định, bảo đảm an toàn, lành mạnh.

Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB Phạm Quang Tiến cảm ơn Ban lãnh đạo NHNN đã tin tưởng giao nhiệm vụ, và bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy kết quả công tác, cụ thể hóa các định hướng của Chính phủ và triển khai các phương hướng, nhiệm vụ của NHNN.