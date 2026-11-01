Gửi tại quầy: OCB dẫn đầu với lãi suất 5,9%/năm

Theo bảng lãi suất đang được niêm yết, OCB đang niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 9 tháng ở mức 5,9%/năm, cao nhất trong nhóm 5 ngân hàng được khảo sát. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 2.212.500 đồng tiền lãi sau 9 tháng.

Đứng tiếp theo là LPBank với lãi suất 5,7%/năm, tương ứng 2.137.500 đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng. Trong khi đó, MSB áp dụng mức 5,6%/năm, giúp người gửi nhận 2.100.000 đồng khi đáo hạn.

Ở nhóm còn lại, Nam A Bank niêm yết lãi suất 5,3%/năm, tương ứng 1.987.500 đồng tiền lãi. VIB có mức thấp nhất trong nhóm, ở mức 5,1%/năm, tương ứng 1.912.500 đồng với cùng số tiền và kỳ hạn gửi.

Như vậy, chênh lệch giữa ngân hàng có lãi suất tại quầy cao nhất và thấp nhất là 0,8 điểm %, tương ứng 300.000 đồng tiền lãi đối với khoản gửi 50 triệu đồng trong 9 tháng.

Gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng Lãi suất tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy (đồng) Lãi suất online (%/năm) Tiền lãi online (đồng) LPBank 5,70 2.137.500 6,30 2.362.500 MSB 5,60 2.100.000 5,80 2.175.000 Nam A Bank 5,30 1.987.500 6,10 2.287.500 VIB 5,10 1.912.500 5,80 2.175.000 OCB 5,90 2.212.500 6,00 2.250.000

Tiền lãi được tính theo công thức: Số tiền gửi × lãi suất (%/năm) × 9/12, giả định khách hàng gửi đủ kỳ hạn 9 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi online: LPBank có lãi suất cao nhất, Nam A Bank bám sát

Ở hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, LPBank dẫn đầu nhóm khảo sát với lãi suất 6,3%/năm tại kỳ hạn 9 tháng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 2.362.500 đồng tiền lãi, cao hơn 225.000 đồng so với gửi tại quầy.

Xếp thứ hai là Nam A Bank với lãi suất 6,1%/năm, tương ứng 2.287.500 đồng tiền lãi. Đáng chú ý, mức lãi suất online tại ngân hàng này cao hơn 0,8 điểm % so với gửi tại quầy, giúp khách hàng nhận thêm 300.000 đồng với khoản tiền gửi 50 triệu đồng.

OCB đứng tiếp theo với lãi suất online 6,0%/năm dành cho khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng. Theo đó, khách hàng gửi 50 triệu đồng trong 9 tháng sẽ nhận 2.250.000 đồng tiền lãi, cao hơn 37.500 đồng so với hình thức gửi tại quầy.

Trong khi đó, MSB và VIB cùng niêm yết lãi suất online kỳ hạn 9 tháng ở mức 5,8%/năm, tương ứng 2.175.000 đồng tiền lãi với khoản gửi 50 triệu đồng. So với gửi tại quầy, khách hàng tại MSB nhận thêm 75.000 đồng, còn tại VIB nhận thêm 262.500 đồng.

Nhìn chung, cả 5 ngân hàng đều áp dụng lãi suất tiết kiệm online cao hơn gửi tại quầy ở kỳ hạn 9 tháng. Trong đó, Nam A Bank có mức chênh lệch lớn nhất, lên tới 0,8 điểm %, tiếp đến là VIB với 0,7 điểm % và LPBank với 0,6 điểm %.

Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, lựa chọn ngân hàng có lãi suất online cao nhất thay vì thấp nhất trong nhóm giúp khách hàng nhận thêm 187.500 đồng sau 9 tháng. Tuy nhiên, số tiền lãi thực tế còn phụ thuộc vào số tiền gửi và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết ngày 24/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.