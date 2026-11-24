Gửi tại quầy: VPBank và MB dẫn đầu

Theo biểu lãi suất được công bố, VPBank niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 24 tháng ở mức 6,7%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi trong 2 năm, khách hàng dự kiến nhận 6,7 triệu đồng tiền lãi nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Đứng tiếp theo là MB với lãi suất 6,5%/năm dành cho khách hàng cá nhân gửi dưới 1 tỷ đồng. Theo đó, khoản tiền gửi 50 triệu đồng sẽ mang lại 6,5 triệu đồng tiền lãi sau 24 tháng.

Tại Sacombank, lãi suất tiết kiệm truyền thống kỳ hạn 24 tháng đối với khoản tiền dưới 500 triệu đồng là 6,2%/năm, tương ứng 6,2 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng.

SHB áp dụng lãi suất 5,9%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm bậc thang, dành cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, khách hàng dự kiến nhận 5,9 triệu đồng tiền lãi.

Trong khi đó, HDBank và ACB cùng niêm yết lãi suất 4,9%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm thông thường kỳ hạn 24 tháng. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tại mỗi ngân hàng sẽ mang lại khoảng 4,9 triệu đồng tiền lãi sau 2 năm.

Techcombank áp dụng lãi suất 4,85%/năm đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi trong 24 tháng, tiền lãi dự kiến đạt 4,85 triệu đồng.

Gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 24 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Lãi tại quầy Online (%/năm) Lãi online VPBank 6,70% 6,70 triệu 6,90% 6,90 triệu MB 6,50% 6,50 triệu 6,50% 6,50 triệu Sacombank 6,20% 6,20 triệu 7,00% 7,00 triệu SHB 5,90% 5,90 triệu 6,20% 6,20 triệu HDBank 4,90% 4,90 triệu 5,00% 5,00 triệu Techcombank 4,85% 4,85 triệu 5,35% 5,35 triệu ACB 4,90% 4,90 triệu — —

Đơn vị tiền lãi: triệu đồng. Số tiền lãi được tính theo công thức tiền gửi × lãi suất (%/năm) × 24/12, giả định gửi đủ kỳ hạn và lĩnh lãi cuối kỳ. ACB chưa có dữ liệu online kỳ hạn 24 tháng trong biểu lãi suất được cung cấp.

Gửi online: Sacombank có lãi suất cao nhất

Ở kênh trực tuyến, Sacombank áp dụng lãi suất 7,0%/năm đối với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng ở kỳ hạn 24 tháng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 7 triệu đồng tiền lãi sau 2 năm, cao nhất trong nhóm ngân hàng có dữ liệu so sánh.

Theo sau là VPBank với lãi suất online 6,9%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Mức này tương ứng 6,9 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng trong 24 tháng.

Tại MB, sản phẩm tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass có lãi suất 6,5%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, khách hàng dự kiến nhận 6,5 triệu đồng tiền lãi, tương đương hình thức gửi tại quầy.

SHB niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 24 tháng ở mức 6,2%/năm. Theo đó, khoản tiền gửi 50 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 6,2 triệu đồng tiền lãi sau 2 năm.

Trong khi đó, Techcombank áp dụng lãi suất online 5,35%/năm đối với khách hàng thông thường. Với 50 triệu đồng gửi trong 24 tháng, tiền lãi dự kiến đạt 5,35 triệu đồng, cao hơn 500.000 đồng so với gửi tại quầy.

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 24 tháng ở mức 5,0%/năm, tương ứng 5 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng.

Riêng ACB, biểu lãi suất tiền gửi online được cung cấp mới có dữ liệu đến kỳ hạn 12 tháng, do đó chưa có cơ sở xác định số tiền lãi đối với kỳ hạn 24 tháng.

Như vậy, với cùng khoản tiền gửi 50 triệu đồng trong 24 tháng, Sacombank dẫn đầu về lãi suất online ở mức 7,0%/năm, tương ứng 7 triệu đồng tiền lãi. Trong khi đó, VPBank có lãi suất tại quầy cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt 6,7%/năm.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết ngày 24/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.



