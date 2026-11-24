Tối 23/11, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 42 người liên quan đến đường dây rửa tiền thông qua hoạt động đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 9.000 tỷ đồng.

Những người này bị điều tra về 5 tội danh gồm: Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Đánh bạc; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hàng chục người bị khởi tố liên quan đến đường dây rửa tiền (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này thuê người mở tài khoản ngân hàng để phục vụ việc nhận, chuyển tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Các nhóm được tổ chức hoạt động theo ca, liên tục ngày đêm. Người đứng tên tài khoản được bố trí xác thực khuôn mặt tại TP.HCM, Cà Mau hoặc đưa sang Campuchia, Lào và Malaysia để thực hiện các giao dịch.

Sau khi nhận tiền đánh bạc, các đối tượng sử dụng để mua tiền điện tử USDT, sau đó tiếp tục chuyển qua nhiều ví khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Dữ liệu trích xuất ban đầu cho thấy có 138 người đứng tên mở gần 1.300 tài khoản ngân hàng. Trong đó, gần 100 tài khoản đã được xác minh ghi nhận tổng số tiền nạp vào hơn 9.000 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan công an đã làm việc với hơn 60 người có liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục truy nguyên dòng tiền, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người trong đường dây để xử lý theo quy định pháp luật.