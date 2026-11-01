Nếu phải chọn một cổ phiếu ngân hàng có diễn biến trái ngược nhất trong năm 2026, Vietcombank (mã chứng khoán: VCB) là một trong những cái tên đáng chú ý.

Những ngày đầu năm, cổ đông Vietcombank từng trải qua cảm giác hưng phấn khi cổ phiếu liên tiếp bứt phá, có thời điểm tăng gần 40% chỉ sau vài phiên giao dịch. Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau, chính cổ phiếu này lại trở thành nỗi thất vọng khi thị giá liên tục đi xuống, xóa sạch thành quả của đợt tăng trước đó.

Từ những phiên tăng trần liên tiếp đến đỉnh cao lịch sử

Năm 2026 khởi đầu đầy ấn tượng đối với cổ đông Vietcombank. Sau khi kết thúc năm 2025 quanh vùng giá 57.000 đồng/cổ phiếu, VCB bất ngờ bước vào đợt tăng tốc mạnh mẽ ngay trong những phiên giao dịch đầu năm mới.

Đáng chú ý, từ ngày 8/1 đến ngày 12/1, cổ phiếu VCB ghi nhận ba phiên tăng gần hết biên độ liên tiếp. Chỉ trong một tuần giao dịch, thị giá từ vùng dưới 60.000 đồng đã nhanh chóng vượt mốc 70.000 đồng/cổ phiếu.

Đà hưng phấn tiếp tục được duy trì trong các phiên sau đó. Đến ngày 14/1, cổ phiếu VCB có thời điểm chạm mức 78.800 đồng/cổ phiếu, thiết lập đỉnh giá trong đợt tăng đầu năm. Kết phiên, thị giá đạt 76.000 đồng/cổ phiếu.

Tính từ mức đóng cửa cuối năm 2025, VCB đã tăng khoảng 33% chỉ sau chưa đầy nửa tháng. Đối với một cổ phiếu vốn hóa hàng đầu thị trường như Vietcombank, đây là mức tăng đặc biệt đáng chú ý trong khoảng thời gian ngắn.

Thế nhưng, vùng giá cao nhất cũng đánh dấu bước ngoặt của cổ phiếu này. Sau khi thiết lập đỉnh vào giữa tháng 1, VCB không thể duy trì được đà tăng và bắt đầu bước vào quá trình điều chỉnh kéo dài.

Cổ phiếu VCB lập đỉnh lịch sử vào tháng 1/2026 và chạm đáy gần 4 năm vào tháng 11/2026

Chỉ sau 10 tháng, cổ phiếu mất hơn 1/3 giá trị

Trái ngược với đợt bứt phá đầu năm, những tháng tiếp theo chứng kiến diễn biến kém tích cực của cổ phiếu Vietcombank. Dù xuất hiện một số nhịp hồi phục, xu hướng chung của VCB vẫn là đi xuống, với các vùng đỉnh và đáy sau thấp dần.

Đến cuối tháng 3, thị giá VCB đã lùi về quanh 58.000 đồng/cổ phiếu, gần như xóa sạch thành quả tăng giá đầu năm. Trong tháng 5, cổ phiếu có lúc phục hồi lên vùng 65.000–66.000 đồng nhưng không thể trở lại vùng đỉnh cũ.

Sang nửa cuối năm, áp lực điều chỉnh tiếp tục đeo bám cổ phiếu này. Sau khi dao động quanh 60.000 đồng trong tháng 8 và tháng 9, VCB tiếp tục suy yếu trong tháng 10, trước khi giảm sâu hơn vào tháng 11.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch sáng 23/11, thị giá VCB có thời điểm xuống 49.400 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026 và nằm trong vùng giá thấp nhất của gần 4 năm qua.

Như vậy, từ mức đỉnh thiết lập giữa tháng 1 đến vùng thấp nhất trong phiên sáng 23/11, thị giá VCB đã giảm tới 37,3%. Đây là mức sụt giảm đáng kể đối với một cổ phiếu ngân hàng vốn được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao về nền tảng kinh doanh và chất lượng tài sản.

Diễn biến này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư bỏ ra 100 triệu đồng mua VCB tại vùng đỉnh tháng 1 hiện chỉ còn khoảng 62,7 triệu đồng giá trị cổ phiếu, tương ứng khoản lỗ tạm tính hơn 37 triệu đồng, chưa tính phí giao dịch và các quyền lợi cổ đông nếu có.

Không chỉ thị giá, vốn hóa của Vietcombank cũng sụt giảm mạnh. Với hơn 8,35 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, mức giảm từ vùng đỉnh đầu năm đến nay tương ứng hàng trăm nghìn tỷ đồng giá trị vốn hóa thị trường bị xóa sổ.

Từ cổ phiếu được định giá đắt đỏ nhất ngành đến vùng định giá thấp nhiều năm

Điều đáng chú ý là đà lao dốc của VCB diễn ra trong bối cảnh Vietcombank vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Vietcombank đạt 40.440 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 22,1% so với cùng kỳ 2025. Đây cũng là ngân hàng duy nhất vượt mốc 40.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 3 quý.

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của Vietcombank đạt khoảng 2,68 triệu tỷ đồng, còn vốn chủ sở hữu đạt gần 253.761 tỷ đồng. Những con số này cho thấy ngân hàng vẫn duy trì quy mô tài chính đứng đầu toàn ngành, bất chấp diễn biến kém tích cực trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh tăng trưởng không đồng nghĩa giá cổ phiếu nhất thiết đi lên. Trong nhiều trường hợp, sự thay đổi trong kỳ vọng của nhà đầu tư, mức định giá và dòng tiền trên thị trường có thể khiến thị giá biến động trái chiều với lợi nhuận doanh nghiệp.

Một diễn biến đáng chú ý khác là hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Theo dữ liệu WiData, tính từ đầu năm đến phiên 23/11, khối ngoại đã bán ròng khoảng 7.482 tỷ đồng cổ phiếu VCB, tính cả giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.

Lực bán ròng lớn từ khối ngoại diễn ra đồng thời với quá trình suy giảm thị giá của VCB, dù chưa đủ cơ sở để khẳng định đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đà giảm.

Cùng với đà suy giảm thị giá, định giá cổ phiếu Vietcombank cũng thay đổi đáng kể. Theo dữ liệu WiData, tại ngày 20/11, hệ số P/B của VCB chỉ còn khoảng 1,70 lần, trong khi P/E ở mức 10,07 lần.

Đây là một sự thay đổi đáng chú ý đối với Vietcombank, ngân hàng từng nhiều năm được thị trường định giá với mức P/B vượt trội so với phần lớn các nhà băng niêm yết.

Trước đây, mức định giá cao của VCB thường gắn liền với kỳ vọng của nhà đầu tư vào khả năng sinh lời, chất lượng tài sản và vị thế của ngân hàng. Tuy nhiên, diễn biến gần đây cho thấy những lợi thế đó không còn đủ để giúp cổ phiếu duy trì mức định giá cao như trước.

Áp lực đối với cổ đông Vietcombank vì thế không chỉ đến từ việc thị giá giảm, mà còn từ quá trình thu hẹp hệ số định giá mà thị trường sẵn sàng trả cho cổ phiếu này.

Nhìn lại gần một năm qua, VCB đã đưa nhà đầu tư đi qua hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Từ cảm giác hưng phấn khi cổ phiếu liên tiếp tăng mạnh và thiết lập mức cao kỷ lục trong tháng 1, đến những phiên giao dịch tháng 11 khi thị giá rơi xuống vùng thấp nhất kể từ đầu năm 2023.

Câu chuyện của Vietcombank cũng cho thấy một thực tế trên thị trường chứng khoán: Ngay cả cổ phiếu của những doanh nghiệp đầu ngành, có nền tảng kinh doanh lớn và lợi nhuận tăng trưởng, cũng có thể trải qua những giai đoạn điều chỉnh sâu.