Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự thay đổi trong danh sách các doanh nghiệp có vốn hóa từ 1 tỷ USD trở lên. Tính đến hết phiên giao dịch ngày 23/11, cả ba sàn HoSE, HNX và UPCoM có 60 doanh nghiệp đạt quy mô vốn hóa tỷ USD, giảm một doanh nghiệp so với thời điểm ngày 2/11. Với tỷ giá bán USD tại Vietcombank ngày 23/11 là 26.030 đồng/USD, ngưỡng vốn hóa để gia nhập nhóm này tương đương 26.030 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với đầu tháng.

CTCP Thaiholdings (HNX: THD) là một trong hai doanh nghiệp rời câu lạc bộ tỷ USD sau ba tuần giao dịch. Tại thời điểm ngày 2/11, Thaiholdings có vốn hóa gần 34.688 tỷ đồng, tương đương 1,34 tỷ USD, đứng thứ 50 trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, đến hết phiên giao dịch ngày 23/11, vốn hóa doanh nghiệp chỉ còn khoảng 21.521 tỷ đồng, tương đương 827 triệu USD. Như vậy, Thaiholdings đã mất gần 13.167 tỷ đồng giá trị thị trường, tương ứng mức giảm 38%, đồng thời tụt 19 bậc xuống vị trí thứ 69.

Cùng rời danh sách tỷ USD còn có CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX). Đầu tháng 11, GELEX có vốn hóa 28.459 tỷ đồng, tương đương gần 1,1 tỷ USD, đứng thứ 58 thị trường. Sau ba tuần, con số này giảm 8,7% xuống còn khoảng 25.973 tỷ đồng, đưa doanh nghiệp xuống vị trí thứ 61.

Khác với Thaiholdings, GELEX chỉ còn cách ngưỡng vốn hóa 1 tỷ USD khoảng 57 tỷ đồng. Với quy mô vốn hóa hiện tại và giả định tỷ giá không đổi, cổ phiếu GEX chỉ cần tăng khoảng 0,22% để trở lại câu lạc bộ tỷ USD.

Tổng cộng, hai doanh nghiệp đã mất khoảng 15.653 tỷ đồng vốn hóa chỉ trong ba tuần.

Ba doanh nghiệp thay đổi vị thế tỷ USD Vốn hóa ngày 2/11 và 23/11/2026 (tỷ đồng) Thaiholdings (THD) -38,0% 34.688 21.521 GELEX (GEX) -8,7% 28.459 25.973 FPT Retail (FRT) +7,0% 24.730 26.465 Ngày 2/11 Giảm vốn hóa Tăng vốn hóa Đường nét đứt: Ngưỡng vốn hóa 1 tỷ USD ngày 23/11.

Trái ngược với diễn biến của GELEX và Thaiholdings, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) là doanh nghiệp duy nhất quay lại danh sách vốn hóa tỷ USD trong giai đoạn này.

Ngày 2/11, FPT Retail có giá trị thị trường khoảng 24.730 tỷ đồng, đứng thứ 63 trên bảng xếp hạng vốn hóa. Đến hết phiên ngày 23/11, cổ phiếu FRT đóng cửa tại mức 148.000 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên khoảng 26.465 tỷ đồng, tương đương 1,02 tỷ USD.

Sau ba tuần, giá trị thị trường của FPT Retail tăng thêm hơn 1.734 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 7%. Doanh nghiệp vượt qua ba bậc để đứng ở vị trí thứ 60.

FPT Retail hiện hoạt động với hai chuỗi bán lẻ chính là FPT Shop và FPT Long Châu. Trong đó, Long Châu là động lực tăng trưởng quan trọng của doanh nghiệp những năm gần đây với việc liên tục mở rộng mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc.







