Đầu tháng 10/2026, CTCP Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC chính thức đổi tên thành CTCP Đầu tư Tài chính Hàng không, Bất động sản và Năng lượng VANTA (VANTA). Đây là lần thứ ba doanh nghiệp thay đổi tên gọi kể từ khi thành lập vào tháng 2/2026.

Cùng với tên gọi mới, VANTA chuyển trụ sở từ Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai về tầng 5, tòa nhà Luviaf, số 11 An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam.

Doanh nghiệp đồng thời bổ sung 4 ngành nghề kinh doanh, gồm sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, thủy điện; xây dựng công trình điện; sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; sản xuất động cơ, tua bin.

Tổng số ngành nghề đăng ký kinh doanh của VANTA đã tăng từ 193 lên 197. Hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp vẫn là cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, bao gồm mua, thuê, cho thuê và cho thuê lại máy bay.

Ông Trịnh Huy Linh (sinh năm 1990) tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của VANTA. Theo thông tin đăng ký thuế, công ty hiện đăng ký số lượng lao động là 4 người.

Tiền thân của VANTA là CTCP Đầu tư và Khai thác Hàng không Tiên Phong, được thành lập vào tháng 2/2026 với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. CTCP Tập đoàn FLC là cổ đông sáng lập lớn nhất khi góp 1.497 tỷ đồng, sở hữu 99,8% vốn điều lệ. Phần vốn còn lại thuộc về ông Trịnh Huy Linh và bà Đỗ Thị Thanh Huyền, mỗi người sở hữu 0,1%.

Doanh nghiệp sau đó đổi tên thành CTCP Đầu tư và Thuê mua tàu bay MSV. Ngày 9/3/2026, công ty nâng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng, gấp 4 lần quy mô ban đầu. Cơ cấu cổ đông sau đợt tăng vốn chưa được công bố. Đến tháng 5/2026, doanh nghiệp tiếp tục đổi tên thành CTCP Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC, trước khi sử dụng tên VANTA như hiện nay.

Sự ra đời của công ty gắn với chiến lược tái cấu trúc hoạt động hàng không của FLC. Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 27/5/2026, lãnh đạo FLC cho biết doanh nghiệp được định hướng trở thành đơn vị chuyên đầu tư, khai thác và cho thuê tàu bay, đáp ứng nhu cầu phát triển đội bay của Bamboo Airways cũng như cung cấp dịch vụ cho các đối tác trong và ngoài nước. FLC kỳ vọng tăng tính chủ động trong khai thác tàu bay, tối ưu chi phí vận hành và hoàn thiện hệ sinh thái hàng không.

Tháng 6/2026, doanh nghiệp cùng Tập đoàn FLC và đối tác HAS Development Corporation đề xuất tham gia đầu tư, nâng cấp và vận hành một số hạng mục tại Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai theo phương thức đối tác công tư (PPP) hoặc các hình thức đầu tư phù hợp khác.

Gia Lai cũng là địa bàn tập trung nhiều dự án bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và sân golf của FLC. Trong khi doanh nghiệp được thành lập để phục vụ kế hoạch phát triển đội bay mở rộng phạm vi kinh doanh sang năng lượng, hoạt động của Bamboo Airways tiếp tục gặp khó khăn.

Ngày 30/9/2026, ông Lê Thái Sâm trở lại đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Bamboo Airways, sau hơn 10 tháng rời vị trí Chủ tịch. Đây là lần thứ hai ông Sâm quay lại ghế Chủ tịch hãng hàng không này trong hơn hai năm.

Ghi nhận đến 24/11, website chính thức của Bamboo Airways tại địa chỉ bambooairways.com không thể truy cập. Theo dữ liệu trên FlightAware, chiếc máy bay duy nhất của hãng mang số đăng ký VN-A227 cũng chưa ghi nhận chuyến bay mới kể từ ngày 6/11. Hành trình gần nhất được ghi nhận là từ sân bay quốc tế Ma Cao đến sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Bên cạnh những khó khăn trong hoạt động khai thác, Bamboo Airways vẫn phải đối mặt với áp lực tài chính. Tính đến đầu tháng 9/2026, hãng còn nợ khoảng 441 tỷ đồng tiền thuế. Đến cuối tháng 9, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp lên tới 48 tỷ đồng.