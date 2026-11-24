Năm 2026, kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao về tốc độ tăng trưởng, chất lượng đầu tư và năng lực cạnh tranh quốc tế. Trong hành trình đó, sự lớn mạnh của các doanh nghiệp đầu ngành đang trở thành một trong những động lực quan trọng, góp phần mở rộng quy mô nền kinh tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nếu như trước đây, thành công của một doanh nghiệp thường được nhìn nhận qua doanh thu, lợi nhuận hay quy mô tài sản, thì ngày nay, những thước đo ấy đang được mở rộng. Khả năng làm chủ công nghệ, xây dựng hệ sinh thái kinh doanh, triển khai các dự án lớn và đưa thương hiệu Việt ra thế giới ngày càng có ý nghĩa quan trọng.

Trong lĩnh vực công nghiệp và đầu tư đa ngành, GELEX là một trong những doanh nghiệp cho thấy sự chuyển dịch trong chiến lược phát triển của các tập đoàn Việt Nam. Từ nền tảng sản xuất thiết bị điện, GELEX từng bước mở rộng hoạt động sang hạ tầng khu công nghiệp, vật liệu xây dựng và các lĩnh vực đầu tư khác. Quá trình mở rộng quy mô, hoàn thiện hệ sinh thái và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp phản ánh xu hướng xây dựng những tập đoàn có năng lực cạnh tranh lớn hơn trên thị trường.

Ở một hướng đi khác, Vingroup đang ghi dấu ấn thông qua hàng loạt dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực bất động sản, công nghiệp, giao thông và năng lượng. Đặc biệt, với VinFast, câu chuyện phát triển của doanh nghiệp Việt không còn giới hạn trong thị trường nội địa. Việc xây dựng thương hiệu ô tô điện, đầu tư nhà máy và phát triển mạng lưới kinh doanh tại nhiều quốc gia cho thấy tham vọng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu.

Không chỉ trong sản xuất, những doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cũng đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. FPT là một ví dụ khi phát triển hoạt động công nghệ thông tin tại nhiều quốc gia, mở rộng hợp tác với các tập đoàn lớn và đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số. Từ vị thế một doanh nghiệp công nghệ trong nước, FPT đã xây dựng được mạng lưới khách hàng quốc tế, tham gia cung cấp những dịch vụ công nghệ có giá trị ngày càng cao.

Cùng với FPT, Viettel tiếp tục là một trong những đại diện nổi bật của năng lực công nghệ Việt Nam. Không chỉ phát triển hạ tầng viễn thông, tập đoàn còn đầu tư nghiên cứu, làm chủ nhiều công nghệ quan trọng, phát triển các sản phẩm công nghệ cao và mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường nước ngoài. Những bước tiến này cho thấy doanh nghiệp Việt đang chuyển từ vai trò tiếp nhận công nghệ sang chủ động nghiên cứu, phát triển và cung cấp giải pháp.

Trong lĩnh vực hàng không, Vietjet góp phần mở rộng khả năng kết nối Việt Nam với khu vực và thế giới. Việc phát triển mạng đường bay quốc tế, đầu tư đội tàu bay và mở rộng thị trường đã đưa hãng hàng không tư nhân này trở thành một trong những tên tuổi đáng chú ý của ngành hàng không khu vực. Sự phát triển của các hãng hàng không Việt cũng tạo thêm cơ hội cho du lịch, thương mại và giao lưu kinh tế quốc tế.

Cùng với những doanh nghiệp hướng ra thế giới, nhiều tập đoàn trong nước đang đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Trong lĩnh vực bất động sản và phát triển đô thị, Masterise Group, Sun Group và ROX Group là những tên tuổi gắn với quá trình đầu tư, phát triển các dự án nhà ở, thương mại, nghỉ dưỡng và hệ sinh thái dịch vụ. Các dự án có quy mô lớn không chỉ tạo ra sản phẩm cho thị trường mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị, mở rộng không gian phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng hạ tầng.

Sun Group ghi dấu ấn với các dự án du lịch, nghỉ dưỡng và công trình hạ tầng tại nhiều địa phương. Masterise Group theo đuổi định hướng phát triển các dự án bất động sản chất lượng cao, trong khi ROX Group mở rộng hoạt động đầu tư ở nhiều lĩnh vực, từ bất động sản đến dịch vụ và hạ tầng khu công nghiệp.

Ở lĩnh vực đầu tư đa ngành, T&T Group cũng tham gia vào nhiều lĩnh vực trọng yếu như năng lượng, bất động sản, hạ tầng giao thông, logistics và thương mại. Những dự án này phản ánh vai trò ngày càng lớn của các tập đoàn tư nhân trong việc huy động nguồn lực xã hội cho các ngành kinh tế có nhu cầu vốn lớn và thời gian đầu tư dài.

Trong khi đó, ở thị trường tiêu dùng, Thế Giới Di Động (MWG) và Digiworld đại diện cho sự phát triển của các doanh nghiệp bán lẻ, phân phối Việt Nam. MWG xây dựng hệ thống bán lẻ quy mô lớn với nhiều chuỗi kinh doanh, còn Digiworld từng bước mở rộng danh mục sản phẩm và mạng lưới phân phối. Khả năng thích ứng với sự thay đổi của nhu cầu tiêu dùng, tối ưu vận hành và phát triển các mô hình kinh doanh mới tiếp tục là yếu tố quyết định sức cạnh tranh của những doanh nghiệp này.

Dù hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, các doanh nghiệp kể trên đều có điểm chung là không ngừng tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Có doanh nghiệp mở rộng ra thị trường quốc tế, có doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ lõi, cũng có những tập đoàn lựa chọn phát triển hạ tầng, công nghiệp và các hệ sinh thái kinh doanh để tạo lợi thế dài hạn.

Sự phát triển của những tên tuổi đầu ngành còn mang ý nghĩa vượt ra ngoài kết quả kinh doanh của từng doanh nghiệp. Một dự án hạ tầng lớn có thể mở ra không gian phát triển mới cho cả khu vực. Một sản phẩm công nghệ được xuất khẩu có thể tạo tiền đề cho các doanh nghiệp khác tham gia chuỗi cung ứng. Một thương hiệu Việt thành công trên thị trường quốc tế cũng góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Đó cũng là tinh thần mà FChoice Awards 2026 hướng tới với thông điệp "Tăng trưởng vượt bậc – Ghi dấu toàn cầu". Chương trình do CafeF tổ chức nhằm tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân, dự án và thành tựu có đóng góp nổi bật cho kinh tế Việt Nam.

Với hệ thống 26 hạng mục thuộc 5 nhóm giải thưởng, FChoice Awards 2026 mở ra cơ hội nhìn lại những bước tiến đáng kể của cộng đồng doanh nghiệp trong năm qua. Không chỉ ghi nhận tốc độ tăng trưởng, các giải thưởng còn đề cao những đóng góp về công nghệ, phát triển hạ tầng, đổi mới mô hình kinh doanh và mở rộng vị thế quốc tế.

Những tên tuổi như GELEX, Vingroup, FPT, Viettel, Vietjet, Masterise Group, Sun Group, T&T Group, ROX Group, MWG hay Digiworld... là các đại diện tiêu biểu cho nhiều hướng phát triển của doanh nghiệp Việt. Từ những thành tựu đã đạt được đến các chiến lược đang triển khai, họ mang đến những câu chuyện đáng được ghi nhận và xem xét tại các hạng mục vinh danh năm nay.

Trong hành trình Việt Nam hướng tới những mục tiêu phát triển cao hơn, vai trò của các doanh nghiệp dẫn đầu ngày càng quan trọng. Sự trưởng thành của những tập đoàn lớn, cùng khả năng đổi mới và vươn ra quốc tế, không chỉ tạo ra những dấu ấn riêng trong năm 2026 mà còn góp phần đặt nền móng cho một thế hệ doanh nghiệp Việt Nam có quy mô, năng lực và vị thế lớn hơn trong tương lai.