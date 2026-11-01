HEINEKEN VƯỢT SABECO Ở KÊNH MUA MANG VỀ

Trong bối cảnh thói quen tiêu dùng bia tại Việt Nam có nhiều thay đổi, kênh mua mang về (off-trade), bao gồm siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa và các điểm bán lẻ để sử dụng tại nhà hoặc địa điểm khác, là một trong những mặt trận cạnh tranh giữa các hãng bia lớn.

Năm 2020, cứ 100 lít bia bán qua kênh mua mang về tại Việt Nam thì khoảng 40 lít thuộc về Sabeco và 32 lít thuộc về Heineken. Năm 2025, Heineken nâng tỷ lệ này lên 50 lít, còn Sabeco giảm xuống 29 lít.

Theo hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor International đo thị phần theo sản lượng ở kênh mua mang về, gồm các điểm bán như siêu thị và cửa hàng, tách với kênh uống tại chỗ ở nhà hàng, quán bia. Cộng lại, Heineken và Sabeco chiếm 79% sản lượng ở kênh mua mang về năm 2025, tăng 7 điểm phần trăm so với năm 2020.



CUỘC ĐUA GIÀNH KHÁCH TỪ BIA PHỔ THÔNG ĐẾN CAO CẤP

Trong quý III/2026, Heineken công bố sản lượng tại Việt Nam tăng 20–29% so với cùng kỳ, còn doanh thu thuần tăng 30–39%. Tập đoàn cho biết đã giành thêm thị phần, với Heineken Silver và Tiger Crystal dẫn dắt tăng trưởng. Cùng quý, doanh thu bia của Sabeco tăng 4,3% lên 6.357 tỷ đồng. Theo Chứng khoán DSC, mức tăng chủ yếu đến từ hai đợt điều chỉnh giá vào tháng 4 và tháng 5, trong khi sản lượng gần như đi ngang.



Sabeco đang tìm thêm khách bằng hai cách. Hãng ra mắt 333 Triple Pure, dòng bia có nồng độ cồn 3% và giá cao nhất danh mục theo DSC. Đồng thời, hãng bán thêm lon dung tích 250 ml cho 333 Pilsner, Saigon Export Premium và Saigon Lager.

Với lon nhỏ, người mua có thể chi ít tiền hơn mỗi lần mua nếu giá mỗi lon thấp hơn, trong khi giá quy đổi theo lít có thể cao hơn. Sabeco cho biết biên lợi nhuận gộp của lon 250 ml nhỉnh hơn lon 330 ml.

Theo DSC, lon nhỏ đã chiếm khoảng 70% lượng tiêu thụ của Sabeco ở kênh uống tại chỗ, trong khi lon 330 ml vẫn là quy cách chủ yếu ở kênh mua mang về.

Theo ghi nhận của DSC từ buổi gặp nhà đầu tư của Sabeco, tăng trưởng thị trường đang tập trung ở hai phân khúc bình dân và cao cấp, gây sức ép lên các dòng phổ thông và trung cấp của hãng.

Tuy nhiên, trường hợp của Carlsberg cho thấy bia phổ thông vẫn có thể giành thêm khách ở những địa bàn cụ thể. Trong quý III, sản lượng của Carlsberg tại Việt Nam tăng khoảng 5%. Hãng cho biết thị phần cả nước tương đối ổn định, còn tại Huế, thị phần tăng sau khi hãng tổ chức lại hệ thống phân phối và dồn thêm nguồn lực cho miền Trung, nơi Huda là thương hiệu chủ lực.

Ở miền Bắc, Habeco cũng tiếp tục chọn bia phổ thông làm trọng tâm, đồng thời đặt mục tiêu mở rộng ở miền Trung và miền Nam. Quý III/2026, doanh thu thuần của Habeco tăng 12,5% lên khoảng 2.820 tỷ đồng, nhưng chi phí bán hàng tăng 44% và lợi nhuận sau thuế giảm 17,4%, còn khoảng 197 tỷ đồng.

Kết quả của Habeco và Carlsberg cho thấy cuộc cạnh tranh ở phân khúc phổ thông còn phụ thuộc vào địa bàn, độ phủ phân phối và chi phí bán hàng.

THUẾ TĂNG, CÁC HÃNG BIA SẼ CẠNH TRANH THẾ NÀO?

Từ ngày 1/1/2027, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia tăng từ 65% lên 70%, sau đó tăng thêm 5 điểm phần trăm mỗi năm, lên 90% vào năm 2031. Theo DSC, Sabeco đã tăng giá ba lần trong năm 2026, vào tháng 4, tháng 5 và tháng 10. Doanh nghiệp cho biết sẽ chuyển phần thuế tăng thêm vào giá bán. DSC dự báo các nhà phân phối có thể nhập thêm hàng trước thời điểm tăng thuế và dịp Tết, hỗ trợ doanh số cuối năm 2026 nhưng cũng có thể làm chậm đơn hàng đầu năm 2027.



Với Sabeco, bài toán năm 2027 là giữ sản lượng sau các đợt tăng giá và xem lon 250 ml có bán tốt hơn ở kênh mua mang về hay không. Với Heineken, diễn biến của Silver và Tiger Crystal sẽ cho thấy hãng có thể duy trì đà tăng sản lượng đến đâu.

Còn với Carlsberg, kết quả ở Huế đặt ra câu hỏi liệu hãng có thể giành thêm thị phần ở những địa bàn ngoài thị trường truyền thống của Huda. Khi thuế bắt đầu tăng, số lít bia bán ra và thị phần theo từng kênh sẽ cho thấy hãng nào giữ được khách sau khi giá bán thay đổi.