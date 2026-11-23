Báo cáo hoạt động tháng 10/2026 của Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI (SSI-SCA), do Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) quản lý, cho thấy cơ cấu tài sản của quỹ đang dành tỷ trọng lớn cho tiền và các khoản tương đương tiền.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 10, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 39,88% giá trị tài sản ròng (NAV). Với quy mô quỹ đạt 1.245 tỷ đồng, giá trị tương ứng với tỷ trọng này vào khoảng 497 tỷ đồng. Đây là nhóm tài sản lớn nhất trong cơ cấu danh mục của SSI-SCA, vượt tỷ trọng phân bổ vào từng nhóm ngành cổ phiếu.

Trong tháng 10/2026, quỹ SSI-SCA bán toàn bộ cổ phiếu ACB, VCI và VHM, đồng thời giảm mạnh lượng nắm giữ FPT, HPG và CTG. Ở chiều ngược lại, quỹ tăng mua TCB, HDB và MWG, trong khi tỷ trọng tiền và tương đương tiền theo báo cáo SSIAM lên tới 39,88% tài sản ròng.

Quỹ cũng giảm mạnh lượng cổ phiếu FPT, HPG của Tập đoàn Hòa Phát và CTG của VietinBank. Trong đó, khối lượng cổ phiếu FPT giảm tới 89,8% so với tháng trước, đưa tỷ trọng mã này trong danh mục xuống còn 0,27% NAV. Lượng cổ phiếu HPG giảm 44%, còn CTG giảm 22,5%. Sau cơ cấu, HPG và CTG lần lượt chiếm 2,66% và 3,46% tài sản ròng.

Ở chiều mua vào, SSI-SCA tăng mạnh lượng cổ phiếu nắm giữ tại một số ngân hàng. Cụ thể, khối lượng TCB của Techcombank tăng 69,1%, trong khi HDB của HDBank tăng 53,8%.

Ngoài ra, quỹ tăng 39,5% lượng cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động, đồng thời mua thêm TCX và PVT. Các khoản đầu tư tại MBB, CTD và PVS được giữ nguyên về số lượng cổ phiếu theo dữ liệu Digi Invest.

Báo cáo chính thức của SSIAM cũng cho thấy nhóm ngân hàng đang chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục SSI-SCA. Tính đến cuối tháng 10, HDB là khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất với 7,7% NAV, tiếp đến là TCB với 7,43%.

Cổ phiếu MWG xếp thứ ba, chiếm 7,07% NAV. Hai vị trí còn lại trong nhóm 5 cổ phiếu lớn nhất thuộc về MBB với 4,77% và VCB của Vietcombank với 4,51%. Tổng cộng, bốn cổ phiếu ngân hàng HDB, TCB, MBB và VCB chiếm 24,41% tài sản ròng của quỹ.

Xét theo nhóm ngành, tài chính tiếp tục dẫn đầu với tỷ trọng 35,18% NAV, tiếp đến là tiêu dùng không thiết yếu 7,07%, công nghiệp 6,42%, vật liệu 5,99% và năng lượng 5,05%. Trong khi đó, tỷ trọng ngành công nghệ thông tin chỉ còn 0,27%, còn bất động sản ở mức 0,15%.

Về hiệu quả đầu tư, báo cáo SSIAM cho biết SSI-SCA ghi nhận mức sinh lời âm 1,7% trong tháng 10/2026, so với mức giảm 1,5% của VN-Index. Lũy kế 10 tháng đầu năm, hiệu suất của quỹ âm 11,31%, trong khi VN-Index giảm khoảng 1% theo bảng thống kê hiệu suất của SSIAM. Tính đến cuối tháng 10, quy mô tài sản ròng của SSI-SCA đạt khoảng 1.245 tỷ đồng. Giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 40.544 đồng.

Theo SSIAM, mức giảm hiệu suất trong tháng 10 chủ yếu đến từ các nhóm tài chính, năng lượng và bất động sản. Xét theo từng cổ phiếu, VHM, PVT, PHR, STB và TCX là những khoản đầu tư đóng góp tiêu cực lớn nhất. Giá trị giao dịch bình quân trên HoSE giảm xuống khoảng 604 triệu USD mỗi phiên, thấp nhất kể từ tháng 1/2025. Cùng kỳ, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 805 triệu USD.



