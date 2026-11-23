Trong phiên giao dịch sáng 23/11, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận chịu áp lực bán lớn, kết thúc phiên sáng giảm 5,19% xuống 12.800 đồng/cổ phiếu. Thậm chí, thị giá từng chạm mức giá sàn 12.600 đồng/cổ phiếu. Trong phiên sáng có khoảng 9,59 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Trước đó, Tổng Giám đốc Phan Quốc Công đã thừa nhận PNJ đang trải qua cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử hoạt động, đưa PNJ từ vị trí một doanh nghiệp hàng đầu cả nước, chỉ sau vài tháng, hiện lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn.

Khủng hoảng bắt đầu từ sự biến PNJ Lab hồi tháng 7/2026, tuy nhiên nguyên nhân sâu xa đã bắt nguồn từ chính sách mua lại, đặc biệt mua lại sản phẩm kim cương tích luỹ suốt nhiều năm qua.

Ở mức giá 12.800 đồng/cổ phiếu, thị giá PNJ đã giảm khoảng 87% so với mức 97.000 đồng/cổ phiếu vào cuối năm 2025. Từ đầu tháng 7/2026, khi cổ phiếu còn giao dịch tại mức 63.100 đồng, mức giảm cũng lên tới gần 80%.

CEO PNJ: Tình hình tài chính đang hết sức khẩn cấp

Trong cuộc trao đổi được đăng tải trên website chính thức của PNJ ngày 20/11, Tổng Giám đốc Phan Quốc Công cho biết doanh số bán hàng hiện chưa đủ bù đắp chi phí vận hành, khiến công ty tiếp tục thua lỗ hằng tháng.

Theo ông Công, áp lực tài chính đến từ các khoản thanh toán mua lại sản phẩm liên tục đến hạn, trong khi nguồn lực của doanh nghiệp đang bị hạn chế.

Đề cập đến hàng tồn kho, lãnh đạo PNJ cho biết doanh nghiệp hiện có khoảng 17.000 tỷ đồng hàng hóa, trong đó gần 7.000 tỷ đồng là kim cương và trang sức kim cương có tốc độ luân chuyển chậm.

Một phần hàng hóa có khả năng tiêu thụ cũng đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay. Do đó, doanh nghiệp không thể ngay lập tức chuyển toàn bộ hàng tồn kho thành tiền để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán.

Các đối tác tín dụng vẫn hỗ trợ PNJ đáo hạn khoản vay, đồng thời công ty tiếp tục đàm phán nâng hạn mức tín dụng để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, theo ông Công, doanh nghiệp cần cải thiện hoạt động kinh doanh và giảm lỗ thay vì phụ thuộc vào nguồn vốn vay.

Về chính sách mua lại sản phẩm, Tổng Giám đốc PNJ xác nhận công ty không thể tiếp tục đáp ứng đầy đủ việc thanh toán mua lại bằng tiền trong thời hạn 120 ngày theo chính sách trước đây.

Theo kết quả rà soát, khoảng 21.000 tỷ đồng giá trị hàng hóa đã bán thuộc diện cần tính toán nghĩa vụ thu đổi. Tuy nhiên, ông Công giải thích đây không phải toàn bộ số tiền doanh nghiệp phải thanh toán ngay, bởi giá trị thực tế còn phụ thuộc vào lượng sản phẩm khách hàng mang bán lại, thời điểm thanh toán và giá trị thu hồi.

Trước đó, sự cố liên quan đến hoạt động giám định kim cương của PNJ Lab trong tháng 7/2026 đã khiến lượng khách hàng mang sản phẩm đến bán lại tăng mạnh. Riêng tháng 7, giá trị hàng mua lại lên gần 6.000 tỷ đồng, xấp xỉ tổng giá trị mua lại trong cả năm 2025.

Theo ông Công, tại thời điểm xảy ra sự cố, ông chưa có số liệu tổng hợp về toàn bộ cam kết mua lại sản phẩm và chưa có phương án sẵn để ứng phó với tình huống khách hàng đồng loạt quay lại.

Trong thông báo chính sách thu đổi áp dụng từ ngày 21/11, PNJ vẫn đưa ra lịch thanh toán qua 5 đợt đối với kim cương rời, trang sức kim cương và một số sản phẩm khác, kéo dài tối đa 120 ngày. Doanh nghiệp đồng thời nghiên cứu phương án sử dụng hàng hóa hiện có để giải quyết nghĩa vụ với khách hàng.

PNJ dự kiến huy động 8.000 tỷ đồng, hàng loạt lãnh đạo cấp cao rời vị trí

Những phát biểu của Tổng Giám đốc Phan Quốc Công được công bố trong giai đoạn PNJ đang triển khai tái cấu trúc bộ máy quản lý.

Ngày 17/11, ông Nguyễn Minh Hải thôi giữ chức Giám đốc cao cấp phụ trách Tài chính. Tiếp đó, ba giám đốc cao cấp phụ trách các mảng chiến lược, nhân sự và khách hàng - bán lẻ được chấp thuận thôi chức từ ngày 26/11.

Theo ông Công, mục tiêu giảm 30% chi phí nhân sự hiện vẫn là kỳ vọng, bởi doanh nghiệp cần tính toán các khoản hỗ trợ đối với người lao động nghỉ việc. Trong 9 tháng đầu năm 2026, quy mô nhân sự PNJ đã giảm hơn 1.000 người.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2026, PNJ ghi nhận doanh thu khoảng 7.000 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp báo lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10, PNJ đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động khoảng 8.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn lực tài chính. Doanh nghiệp cũng điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2026 sang mức lỗ khoảng 6.270 tỷ đồng, gắn với khoản dự phòng dự kiến cho nghĩa vụ thu đổi sản phẩm.

Theo Tổng Giám đốc Phan Quốc Công, trước khi huy động nguồn vốn mới, PNJ cần xác định đầy đủ nghĩa vụ với khách hàng, rà soát hàng tồn kho và làm rõ phương án sử dụng vốn.

Ông cũng cho biết khả năng cải thiện hoạt động kinh doanh sau quý 1/2027 còn phụ thuộc vào sức mua thị trường và kết quả huy động vốn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ tiếp tục chịu áp lực giảm giá trong phiên sáng 23/11, sau khi đã mất gần 79% thị giá tính từ đầu năm đến hết phiên 20/11.