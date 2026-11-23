‏Vietnam-China Business Bridge: Nền tảng thông tin và kết nối giao thương song phương‏

‏Được phát triển và vận hành bởi ADMICRO, Vietnam-China Business Bridge có giao diện ba ngôn ngữ Việt - Trung - Anh, hướng đến nhu cầu tìm hiểu thị trường và thiết lập quan hệ hợp tác của doanh nghiệp hai nước. Nền tảng tích hợp bốn nhóm chức năng chính: báo cáo chuyên sâu theo ngành, dữ liệu thị trường từ các nguồn uy tín, kết nối đối tác hai chiều và thông tin liên hệ doanh nghiệp.‏

‏Thông qua hệ thống báo cáo và dữ liệu được chọn lọc, doanh nghiệp có thể tìm hiểu tổng quan thị trường, hành vi tiêu dùng và xu hướng ngành hàng tại Việt Nam, Trung Quốc. Đây là cơ sở tham khảo phục vụ quá trình nghiên cứu, đánh giá cơ hội trước khi gia nhập thị trường. Trong khi đó, chức năng kết nối và cung cấp thông tin đầu mối giúp doanh nghiệp chủ động tìm kiếm đối tác, xác định đơn vị liên hệ và thúc đẩy các cơ hội hợp tác.‏

‏Song song với việc ra mắt Cổng kết nối Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, ADMICRO công bố thành lập Liên minh Hợp tác Truyền thông Việt - Trung. Liên minh được hình thành nhằm quy tụ các doanh nghiệp có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thị trường và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng tại hai quốc gia. Thông qua việc phối hợp nguồn lực giữa các thành viên, Liên minh hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, tiếp cận người tiêu dùng và triển khai hoạt động kinh doanh xuyên biên giới.‏

‏Mạng lưới thành viên hoạt động trong các lĩnh vực truyền thông, công nghệ, bán lẻ và du lịch. Tại Việt Nam gồm ADMICRO, AthenaCM, One Mount, PMAX và IZTRIP. Phía Trung Quốc có Focus Media (Focus Media Vietnam), bbk!, HuanTV, RedNote (Xiaohongshu) và CTrip.‏

‏Bên cạnh cung cấp thông tin, Vietnam-China Business Bridge chú trọng cơ chế tiếp nhận và xử lý nhu cầu kết nối. Doanh nghiệp có thể gửi câu hỏi, đề xuất hợp tác trực tiếp qua cổng. Đội ngũ vận hành cam kết phản hồi trong vòng 5-7 ngày kể từ khi tiếp nhận, đồng thời đề xuất hướng triển khai hoặc kết nối với chuyên gia, đối tác phù hợp trong mạng lưới.‏

‏Chia sẻ về định hướng này, bà Phan Đặng Trà My, Giám đốc điều hành ADMICRO, cho biết: ‏‏"Chúng tôi không mong muốn đây đơn thuần là một cổng thông tin, mà kỳ vọng xây dựng một nền tảng kết nối thực chất, nơi mỗi câu hỏi, mỗi nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp đều được tiếp nhận và phản hồi một cách chính xác, chính thức".‏

‏Bà Phan Đặng Trà My, Giám đốc điều hành ADMICRO, chia sẻ định hướng xây dựng nền tảng kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.‏

‏Theo bà My, ADMICRO và các đối tác sẽ phối hợp tiếp nhận, phân loại nhu cầu và chuyển đến đúng đầu mối chuyên trách. Quy trình này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tìm kiếm thông tin, chuyên gia và đối tác, qua đó thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận hai thị trường.‏

‏ADMICRO mở rộng giải pháp cho doanh nghiệp ra thị trường quốc tế‏

‏Việc ra mắt Vietnam-China Business Bridge nằm trong định hướng mở rộng năng lực hỗ trợ doanh nghiệp của ADMICRO tại thị trường quốc tế. Từ thế mạnh truyền thông và quảng cáo, doanh nghiệp hướng đến phát triển hệ sinh thái giải pháp kết hợp nội dung, công nghệ, dữ liệu và mạng lưới đối tác, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình gia nhập và phát triển tại các thị trường mới.‏

‏Ở chiều Trung Quốc vào Việt Nam, ADMICRO kết nối mạng lưới đối tác trong các lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, tiếp thị tích hợp, bán lẻ, địa điểm kinh doanh và dịch vụ dành cho khách hàng Trung Quốc. Hệ sinh thái này hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp từ giai đoạn tìm hiểu thị trường, gia nhập đến triển khai và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.‏

‏Ở chiều ngược lại, ADMICRO phối hợp với mạng lưới đối tác của bbk! hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu và phát triển hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Ba nhóm hoạt động trọng tâm dự kiến triển khai trong năm 2027 gồm: đồng hành cùng các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam quảng bá tại Trung Quốc; xúc tiến quảng bá điểm đến và doanh nghiệp du lịch Việt Nam; trao đổi công nghệ tiếp thị, đặc biệt là các giải pháp AI Marketing.‏

‏Trong lĩnh vực truyền thông, hai bên cũng nghiên cứu triển khai các chiến dịch quy mô lớn nhằm quảng bá thương hiệu và điểm đến Việt Nam tại Trung Quốc, tập trung vào những địa phương như: Hà Nội, Phú Quốc và Đà Nẵng. Việc kết nối cộng đồng nhà sáng tạo nội dung (Content creator) hai nước cũng được xác định là một hướng hợp tác ưu tiên, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng tại mỗi thị trường.‏

‏ADMICRO phối hợp với các doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng mạng lưới hợp tác truyền thông và hỗ trợ doanh nghiệp hai chiều Việt Nam - Trung Quốc.‏

‏Đối với ADMICRO, hợp tác này đánh dấu định hướng mở rộng năng lực từ truyền thông, quảng cáo sang cung cấp các giải pháp hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp phát huy thế mạnh về nội dung, công nghệ, dữ liệu, am hiểu thị trường và mạng lưới đối tác để xây dựng các giải pháp gắn với mục tiêu phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường của khách hàng.‏

‏Cùng với Liên minh Tư vấn và cung cấp Dịch vụ cho thương hiệu Trung Quốc tại Việt Nam, Vietnam-China Business Bridge góp phần hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ giao thương song phương của ADMICRO. Doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu thị trường và kết nối đối tác Việt Nam - Trung Quốc có thể truy cập‏‏ ‏‏https://vncnbusiness.vn/‏‏ để tìm hiểu thông tin và đăng ký nhu cầu hợp tác.‏